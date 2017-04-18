Столичный "Будивельник" вышел в финал баскетбольной Суперлиги, обыграв "Черкасские мавпы"

Киевский "Будивельник" в третьей игре обыграл "Черкасские мавпы" и одержал общую победу в полуфинальной серии баскетбольной Суперлиги со счетом 3:0. Соперником киевлян в финале будет южненский "Химик", сообщает официальный сайт ФБУ.

На старте матча в Черкассах в действиях обеих команд чувствовался мандраж, о чем свидетельствовали непонятные промахи на первых минутах. Первым игру в свои руки взял Дугат, который набрал 7 очков подряд, оформив мини-рывок "Будивельника". На активность американца хозяева ответили более командными действиями, реализовав свободные дальние и грамотно заиграв своих бигменов в штрафной зоне. Однако на первый перерыв благодаря двум точным атакам подряд от Отверченко лидерами ушли киевляне, которые получили символическое одно очко преимущества.

Вторую четверть можно смело назвать четвертью имени Михаила Анисимова. Хозяева не справились с центровым киевлян, который раз за разом переигрывал своих оппонентов в штрафной зоне. "Мавпы", в свою очередь, продолжали действовать более командно, а лидером в атаке у хозяев стал Ившин, который набрал 10 очков за первую половину. Отметим, что за вторую десятиминутку лидер менялся восемь раз, однако на большой перерыв при 4-очковом преимуществе пошли подопечные Коваля - 5 очков Филдса под занавес первой половины снова вывели его команду вперед.

После большого перерыва команды сделали акцент на дальних бросках, и стоит сказать, что такая тактика лучше сработала в исполнении киевлян. Крутоус, Дроздов и Отверченко перестреляли Чумакова и Бояркина, позволив гостям оторваться на максимальные в этом матче 12 очков. Ко всем бедам хозяев добавились и 4 фола Тихонова - едва ли не единственного бигмена, который в этом матче мог справиться с Анисимовым в штрафной зоне.

Уже в дебюте четвертой четверти "Будивельник" быстро отправил соперника в глубокий нокаут. Киевляне добили "Мавп" все тем же оружием - дальними попаданиям, которые в этом матче залетали у киевлян с фантастическим процентом, а эффектный эндван Крутоуса за 7 минут до сирены сделал преимущество киевлян 20-очковым. К чести хозяев, они сумели вернуть интригу в матче, сделав фантастический рывок 18:3! "Мавпы" отзащищались в трехсекундной и расстреляли соперника точными бросками из-за дуги, сократив отставание до 6 очков, однако сделать последний шаг не сумели. Дугат и Крутоус вновь сделали отрыв киевлян 12-очковым, окончательно сняв все вопросы в этом матче за минуту до сирены.

Таким образом, совершив мощный рывок во второй половине третьего матча серии, киевляне выиграли игру со счетом 90:84, выйдя в финал Суперлиги Пари-Матч.

Черкасские Мавпы - Будивельник 84:90 (16:17, 20:23, 18:26, 30:24)

Черкассы, ПС Строитель

Черкасские Мавпы: Ившин 15, Бояркин 14 + 7 передач, Дэвис 13, Чумаков 11, Кальниченко 10 + 10 подборов

Будивельник: Крутоус 17, Отверченко 17, Дугат 16, Анисимов 14 + 6 подборов, Филдс 12 + 6 подборов + 3 передачи

Счет в серии - 0:3