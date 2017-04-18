"Кливленд" и "Сан-Антонио" выиграли вторые матчи серии плей-офф НБА

Обе команды ведут в сериях со счетом 2-0.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись два матча первого раунда плей-офф, где "Кливленд Кавальерс" и "Сан-Антонио Сперс" одержали вторые победы в сериях, сообщает официальный сайт лиги. Обе команды ведут в сериях со счетом 2-0. Кливленд – Индиана 117:111 (32:29, 31:29, 33:20, 21:33) Кливленд: Ирвинг (37), Лав (27 + 11 подборов), Джеймс (25 + 10 подборов + 7 передач + 4 блок-шота + 8 потерь), Томпсон (4 + 10 подборов), Джей Ар Смит (3) – старт; Уильямс (9), Шамперт (5), Фрай (3), Корвер (2), Джефферсон (2). Индиана: Джордж (32 + 8 подборов + 7 передач), Тиг (23), Янг (16 + 6 перехватов), Тернер (6), Эллис (2) – старт; Стивенсон (13), Майлз (9), Серафин (6), Робинсон (4), Аллен (0). Счет в серии 2-0 Сан-Антонио – Мемфис 96:82 (29:16, 27:21, 19:28, 21:17) Сан-Антонио: Ленард (37 + 11 подборов), Паркер (15), Грин (12), Олдридж (11), Дедмон (2) – старт; Пау Газоль (10), Миллс (5), Андерсон (2), Ли (2), Джинобили (0). Мемфис: Конли (24 + 8 передач), Картер (12), Марк Газоль (12), Грин (3), Селден (0) – старт; Рэндолф (18 + 10 подборов), Эннис (7 + 8 подборов), Райт (4), Харрисон (2), Дэниелс (0). Счет в серии 2-0

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