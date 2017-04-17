"Портленд" уступил в стартовом матче плей-офф НБА, а "Чикаго" обыграли "Бостон"

В Национальной баскетбольной лиге завершился второй игровой день стадии плей-офф, в рамках которого прошли четыре матча. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

«Чикаго Буллз» победил «Бостон Селтикс» в первом поединке первого раунда плей-офф. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 106:102 в пользу гостей. Самым результативным игроком у победителей стал Джимми Батлер.

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 121:109. Большую часть встречи игра шла на равных, однако в концовке сильнее оказались «Уорриорз». Результативнее всех в этой встрече сыграл защитник «Портленда» Си Джей Макколум (41 очко), 34 балла набрал Дэмиан Лиллард.

"Вашингтон Уизардс" также повели в серии против "Атланты Хоукс", а "Хьюстон Рокетс" не оставили шансов "Оклахоме" (+30 очков).

«Вашингтон Уизардс» - «Атланта Хоукс» 114:107 (25:29, 20:19, 38:28, 31:31)

серия - 1:0

«Вашингтон Уизардс»: Уолл (32 + 14 передач), Бил (22), М-ф Моррис (21 + 7 подборов + 4 блок-шота), Гортат (14 + 10 подборов), Портер (10 + 9 подборов) – старт; Убре (11), Богданович (4), Дженнингс (0), Саторански (0), Смит (0).

«Атланта Хоукс»: Шредер (25 + 9 передач), Миллсэп (19), Принс (14), Хардуэй (7 + 7 подборов), Ховард (7 + 14 подборов) – старт; Бэйзмор (12), Ильясова (9 + 9 подборов), Мускала (8), Данливи (4), Кальдерон (2).

«Голден Стэйт Уорриорз» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» 121:109 (31:27, 25:29, 32:32, 33:21)

серия - 1:0

«Голден Стэйт Уорриорз»: Дюрэнт (32 + 10 подборов), Карри (29 + 5 потерь), Грин (19 + 12 подборов + 9 передач + 5 блок-шотов), Томпсон (15), Пачулия (4) – старт; Кларк (12), МакГи (6), Ливингстон (2), Игудала (2), Маккоу (0), МакАду (0), Уэст (0).

«Портленд Трэйл Блэйзерс»: Макколлум (41 + 8 подборов), Лиллард (34), Тернер (12 + 10 подборов), Харклесс (11), Вонле (2) – старт; Напьер (3), Крэбб (3), Коннотон (3), Амину (0), Ленард (0).

«Бостон Селтикс» - «Чикаго Буллз» 102:106 (28:23, 18:25, 28:26, 28:32)

серия - 0:1

«Бостон Селтикс»: Томас (33 + 6 передач + 6 потерь), Хорфорд (19 + 7 подборов + 8 передач), Брэдли (14), Краудер (9 + 8 подборов), Джонсон (5) – старт; Смарт (9 + 6 передач), Олиник (7), Браун (5), Грин (1), Жеребко (0), Зеллер (0).

«Чикаго Буллз»: Батлер (30 + 9 подборов + 5 потерь), Лопес (14 + 11 подборов), Рондо (12 + 7 подборов + 6 передач), Уэйд (11 + 6 передач), Миротич (4) – старт; Портис (19 + 9 подборов), Грант (6), Ципзер (6), Фелисио (4).

«Хьюстон Рокетс» - «Оклахома-Сити Тандер» 118:87 (27:29, 32:25, 30:20, 29:13)

серия - 1:0

«Хьюстон Рокетс»: Харден (37 + 7 подборов + 9 передач), Беверли (21 + 10 подборов), Капела (14 + 7 подборов), Ариза (4), Андерсон (4 + 12 подборов) – старт; Нене (15), Уильямс (11), Гордон (8), Браун (3), Харрелл (1), Уильямс (0).

«Оклахома-Сити Тандер»: Уэстбрук (22 + 11 подборов + 7 передач + 9 потерь), Роберсон (18 + 7 подборов), Оладипо (6), Адамс (6), Гибсон (5) – старт; Грант (10), Кантер (8), Кристон (5), Сабонис (4), Макдермотт (3), Коул (0), Абринес (0).