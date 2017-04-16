Плей-офф НБА стартовал с драматической развязки в Кливленде

В ночь на воскресенье в США стартовала стадия плей-офф в Национальной баскетбольной лиге. В первом поединке данного этапа между «Кливленд Кавальерс» и «Индианой Пэйсерс» исход встречи решило всего 1 очко. Об этом сообщает официальный сайт НБА.

В последней атаке «Индиана» имела шанс вырвать победу, но бросок Си Джея Майлса не достиг цели. Победа «Кливленда» — 109:108.

Лучшим в составе победителей стал форвард Леброн Джеймс, набравший 32 очка и отдавший 13 передач. У «Индианы» 29 очков в активе Пола Джорджа.

Для Леброна Джеймса стартовый матч серии стал 200-м за карьеру в плей-офф НБА. Джеймс стал лишь девятым игроком в истории лиги, преодолевшим эту планку.

Ранее это удалось только Скотти Пиппену (208), Тони Паркеру (214), Шакилу О'Нилу (216), Коби Брайанту (220), Кариму Абдул-Джаббару (237), Роберту Орри (244), Тиму Данкану (251) и Дереку Фишеру (259).

«Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс» 109:108 (34:29, 32:30, 26:25, 17:24)

Счет в серии 1:0

«Кливленд»: Джеймс (32 + 13 передач), Ирвинг (23 + 6 передач), Лав (17), Томпсон (8 + 13 подборов), Джей Ар Смит (6) – старт; Фрай (11), Уильямс (5), Джефферсон (5), Корвер (2).

«Индиана»: Джордж (29 + 7 передач), Тиг (15), Эллис (11), Тернер (11 + 8 подборов), Янг (8 + 9 подборов) – старт; Стивенсон (16 + 7 подборов), Серафин (8), Брукс (5), Майлз (5), Аллен (0).

«Торонто Рэпторс» – «Милуоки Бакс» 83:97 (22:30, 29:16, 19:29, 13:22)

Счет в серии 0:1

«Торонто»: ДеРозан (27 + 8 подборов), Ибака (19 + 14 подборов), Валанчюнас (9 + 9 подборов), Кэрролл (5), Лаури (4 + 6 передач) – старт; Такер (7), Пауэлл (5), Джозеф (3), Паттерсон (3), Ногейра (1), Райт (0), ВанВлит (0), Пелтль (0).

«Милуоки»: Адетокумбо (28 + 8 подборов), Брогдон (16), Снелл (11), Миддлтон (10 + 9 передач), Макер (4) – старт; Монро (14 + 15 подборов), Деллаведова (11), Хоуз (3), Терри (0), Вон (0), Бизли (0), Телетович (0).

«Сан-Антонио Сперс» – «Мемфис Гриззлис» 111:82 (25:30, 27:19, 32:15, 27:18)

Счет в серии 1:0

«Сан-Антонио»: Ленард (32), Олдридж (20), Паркер (18), Грин (2 + 4 блок-шота), Дедмон (0 + 8 подборов) – старт; Миллс (9), Симмонс (6), Пау Газоль (6), Форбс (5), Ли (5), Андерсон (4), Бертанс (4), Джинобили (0).

«Мемфис»: Марк Газоль (32), Конли (13 + 7 передач), Селден (5), Картер (4), Грин (3) – старт; Харрисон (10), Дэвис (7), Рэндолф (6), Эннис (2), Болдуин (0), Дэниелс (0), Мартин (0), Райт (0).

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Юта Джаз» 95:97 (24:22, 28:30, 18:22, 25:23)

Счет в серии: 0:1

«Клипперс»: Гриффин (26 + 7 подборов + 6 потерь), Пол (25 + 7 подборов + 11 передач), Джордан (10 + 15 подборов), Редик (7), Мба а Муте (7).

«Юта»: Хэйворд (19 + 11 подборов + 5 потерь), Джордж Хилл (16), Инглс (8), Диао (7 + 6 передач), Гобер (0).