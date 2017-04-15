"Химик" сделал невероятный камбэк и вышел в финал баскетбольной Суперлиги

В Южном состоялся пятый матч полуфинальной серии баскетбольной Суперлиги, где "Химик" принимал "Днепр" и одержал победу, несмотря на большое отставание в счете по ходу игры, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 75:71.

"Химик" проигрывал на протяжении почти всего матча, но в дебюте заключительной десятиминутки Смит впервые за долгое время вернул "Химик" на дистанцию одного точного броска, а Лав за 5 минут до финальной сирены впервые в этом матче вывел хозяев вперед. За эту четверть команды сменили друг друга в роли лидеров 9 раз, а решающую минуту "Химик" начал с преимуществом в 1 очко. Последние 60 секунд растянулись на эмоционально изнурительные для игроков и фанатов минуты, наполненные тактическими фолами.

Но победителями в вязкой концовке вышли южненцы, которые продемонстрировали более качественный баскетбол во второй половине встречи. "Днепр" потерял 16 очков преимущества, которая была у гостей еще в третьей четверти и не оставил сил на решающие минуты игры. "Химик" победил со счетом 75:71 и в четвертый раз подряд вышел в финал Суперлиги.

Фантастическую игру в решающем матче продемонстрировал американский разыгрывающий хозяев Джеймс Смит, который в течение всего поединка вел за собой команду, набрав 31 очко. Также шикарный матч провел центровой хозяев Джейсон Лав. Американский бигмен отметился 22 очками и собрал 17 подборов, 8 из которых легионер оформил на чужом щите.

Соперником "Химика" станет победитель пары "Будивельник" - "Черкасские Мавпы", где лидирует в серии столичный клуб со счетом 2:0.

Химик - Днепр 75:71 (14:23, 16:19, 18:14, 25:13)

Химик: Смит 31, Лав 22 + 17 подборов, Конев 8 + 7 подборов

Днепр: Тимофеенко 25 + 9 подборов, Мішула 15, Закурдаєв 9, Загреба 8 + 6 подборов

Счет в серии - 3:2.