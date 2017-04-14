Немец Новицки продолжит карьеру и проведет 20-й сезон в НБА

Дирк Новицки завершил на этой неделе свой 19 сезон в НБА, в июне ему исполнится 39, но немецкий форвард не готов завершить активные выступления, сообщает Basket.com.ua.

В ночь на пятницу Новицки заявил о том, что вернется в сезоне 2017-18, дабы провести 20-й сезон за «Даллас Маверикс». Кроме того, игрок намекнул, что может не завершить карьеру и в следующем году – все будет зависеть от состояния его здоровья.

Читайте такжеНемец Новицки стал первым иностранцем в НБА, набравшим 30 тысяч очков (видео)«Я думаю, мое тело скажет мне, когда пришло время, - заявил Дирк. – В следующем сезоне я буду трудиться настолько сильно, насколько смогу».

В следующем регулярном чемпионате Новицки может сместить с пятого места списка самых результативных игроков за всю историю Ассоциации Уилта Чемберлена: сейчас у Дирка на 1 159 очков меньше.