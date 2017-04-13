"Майами" не попал в плей-офф НБА в последний день регулярного чемпионата

В ночь на четверг завершился регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации, в последний день которого "Майами" обыграл "Вашингтон", но так и не смог опередить в борьбе за 8-е место Восточной конференции "Чикаго", сообщает официальный сайт лиги.

"Майами" обыграл "Вашингтон" со счетом 110:102. В то же время, "Чикаго" с разгромным счетом одолел "Бруклин" (112:73) и не позволил сопернику опередить себя в турнирной таблице.

В свою очередь, "Финикс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе занял последнее 15-е место в Западной конференции и предпоследнее 29-е - в сводной турнирной таблице лиги. На счету команды 21 победа в основное время, 3 в овертайме, 3 проигрыша в овертайме и 55 поражений в основное время.

Майами – Вашингтон 110:102 (23:27, 33:23, 35:27, 19:25)

Майами: Драгич (28 + 7 потерь), Уайтсайд (24 + 18 подборов), Ричардсон (15), Дж. Джонсон (12 + 8 подборов + 8 передач), Макгрудер (2) – старт; Рид (16), Эллингтон (9 + 7 подборов), Джонсон (4), Уайт (0), Хаслем (0).

Вашингтон: Гортат (16), Портер (11), Убре (8), Дженнингс (2), Саторански (2) – старт; Берк (27), Мак (18), Очефу (8), Богданович (7), Смит (3), Маккаллоу (0).

Чикаго – Бруклин 112:73 (27:13, 23:19, 25:24, 37:17)

Чикаго: Батлер (25), Рондо (10), Миротич (9 + 9 подборов), Лопес (9 + 8 подборов), Уэйд (7 + 6 потерь) – старт; Ципзер (21), Портис (12 + 10 подборов), Грант (5), Валентайн (5), Морроу (5), Ловернь (2), Фелисио (2), Картер-Уильямс (0).

Бруклин: ЛеВерт (10), Хэмилтон (8 + 9 подборов), Холлис-Джефферсон (6 + 8 подборов), Динуидди (5), Фой (2) – старт; Гудвин (20 + 7 подборов + 5 потерь), Макдэниэлс (15), Уайтхэд (5), Николсон (2).

Мемфис – Даллас 93:100 (27:22, 28:24, 19:24, 19:30)

Мемфис: Конли (15), Марк Газоль (13 + 8 подборов), Картер (5), Аллен (4), Грин (3) – старт; Рэндолф (15), Селден (10), Болдуин (9), Харрисон (8), Мартин (4), Райт (4), Дэниелс (3), Дэвис (0).

Даллас: Бруссино (15 + 7 подборов), Пауэлл (12), Ноэл (10 + 7 подборов), Феррелл (7), Финни-Смит (7) – старт; Харрис (15 + 8 передач), Ютофф (11), Хэммонс (9), Лиггинс (8 + 7 подборов), Межри (6).

Хьюстон – Миннесота 123:118 (33:32, 27:28, 35:21, 28:37)

Хьюстон: Харден (27 + 10 подборов + 12 передач), Капела (22 + 10 подборов), Андерсон (20), Ариза (15 + 6 передач), Беверли (10 + 10 подборов + 7 передач) – старт; Гордон (11), Нене (9), Лу Уильямс (7), Трой Уильямс (2), Тэйлор (0), Браун (0), Уилджер (0).

Миннесота: Таунс (28 + 21 подбор), Уиггинс (21), Данн (10 + 16 передач), Раш (8), Дженг (6 + 8 подборов) – старт; Мухаммад (22), Джонс (17 + 7 передач), Каспи (4), Олдрич (2), Пэйн (0).

Оклахома-Сити – Денвер 105:111 (26:25, 38:31, 21:30, 20:25)

Оклахома-Сити: Гибсон (13 + 7 подборов), Оладипо (10), Синглер (8), Адамс (8), Уэстбрук (5 + 8 передач) – старт; Грант (13), Кантер (12), Абринес (11), Хьюстис (7), Коллисон (6), Коул (5), Кристон (5), Сабонис (2).

Денвер: Йокич (29 + 16 подборов + 8 передач + 5 блок-шотов), Мюррэй (27 + 6 передач), Бизли (17), Пламли (16), Эрнангомес (9 + 7 подборов) – старт; Артур (13), Миллер (0 + 8 подборов).

Кливленд – Торонто 83:98 (21:26, 13:27, 24:22, 25:23)

Кливленд: Шамперт (11), Дерон Уильямс (10), Томпсон (10), Фрай (5), Джей Ар Смит (3) – старт; Деррик Уильямс (10), Джонс (9), Джонс (9), Джефферсон (7), Тавареш (6 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Корвер (3).

Торонто: Пауэлл (25), Лаури (13), Валанчюнас (13 + 7 подборов), Паттерсон (3), Кэрролл (2) – старт; Кабокло (11), Райт (9), Сиакам (8 + 10 подборов), Пелтль (7), ВанВлит (5 + 6 передач), Джозеф (2), Такер (0), Ногейра (0).

Орландо – Детройт 113:109 (38:17, 21:32, 28:32, 26:28)

Орландо: Гордон (32 + 12 подборов), Пэйтон (21 + 13 передач), Вучевич (18 + 11 подборов), Фурнье (12), Росс (2) – старт; Микс (12), Хезонья (8 + 11 подборов), Джордж-Хант (4), Бийомбо (2), Циммерман (2), Огастин (0), Гарино (0).

Детройт: Смит (20 + 10 передач), Колдуэлл-Поуп (20), Драммонд (9 + 14 подборов), Луэр (2), Джонсон (0) – старт; Буллок (17), Марьянович (14 + 11 подборов), Элленсон (12), Хиллиард (8), Харрис (7).

Индиана – Атланта 104:86 (22:15, 28:28, 34:25, 20:18)

Индиана: Джордж (32 + 11 подборов), Тиг (19 + 7 передач), Тернер (18 + 8 подборов + 6 блок-шотов), Янг (9 + 8 подборов), Эллис (0) – старт; Майлз (9), Серафин (8), Брукс (5), Стивенсон (4 + 10 подборов + 6 передач).

Атланта: Ильясова (15), Кальдерон (12), Принс (11), Бембри (7 + 7 подборов), Хамфрис (5 + 8 подборов) – старт; Дилэйни (10), Мускала (10), Данливи (8), Келли (8), Сефолоша (0).

Бостон – Милуоки 112:94 (25:36, 32:20, 23:22, 32:16)

Бостон: Краудер (16), Джонсон (16), Томас (13 + 8 передач), Хорфорд (12), Брэдли (8) – старт; Грин (18), Браун (10), Олиник (8 + 6 передач), Смарт (5 + 8 передач), Зеллер (5), Янг (1), Розир (0), Жеребко (0).

Милуоки: Бизли (15), Вон (14 + 5 потерь), Брогдон (11), Макер (9), Хенсон (8) – старт; Хоуз (15), Монро (10), Телетович (7), Пэйтон (3 + 7 подборов), Терри (2).

Нью-Йорк – Филадельфия 114:113 (25:22, 31:37, 22:28, 36:26)

Нью-Йорк: Энтони (17), Ли (8), Бэйкер (8), Эрнангомес (7 + 10 подборов), Ндур (5) – старт; Холидэй (20), Пламли (14 + 11 подборов), Рэндл (12), Кузминскас (11), Вуячич (7 + 6 передач), О’Куинн (5).

Филадельфия: Андерсон (26), Пойтресс (18), Холмс (15 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (14), Макконнелл (4 + 8 передач) – старт; Стаускас (12), Сплиттер (12), Лонг (8 + 9 подборов), Хендерсон (4).

Юта – Сан-Антонио 101:97 (32:23, 21:23, 29:26, 19:25)

Юта: Хэйворд (14), Джордж Хилл (13), Гобер (13 + 9 подборов), Инглс (9), Диао (4) – старт; Мак (13), Худ (10), Джонсон (8), Фэйворс (8), Беркс (3), Уити (3), Экзам (2), Лайлс (1).

Сан-Антонио: Олдридж (18), Паркер (14), Ленард (14), Грин (2), Дедмон (2 + 8 подборов) – старт; Пау Газоль (13 + 7 подборов), Миллс (8), Андерсон (8), Бертанс (7), Джинобили (5), Мюррей (2), Симмонс (2), Ли (2).

Клипперс – Сакраменто 115:95 (30:23, 23:24, 34:26, 28:22)

Клипперс: Редик (18), Джордан (18 + 17 подборов + 4 блок-шота), Пол (17 + 9 передач), Гриффин (15 + 9 подборов + 8 передач), Мба а Муте (14).

Сакраменто: Коули-Стайн (19 + 14 подборов + 6 передач), Аффлало (18 + 6 передач), Хилд (16), Гэллоуэй (14 + 6 передач), Лабиссьер (7) – старт; Маклемор (15 + 7 подборов), Папаяннис (6).

Голден Стэйт – Лейкерс 109:94 (43:28, 21:22, 29:20, 16:24)

Голден Стэйт: Дюрэнт (29 + 8 подборов), Карри (20 + 8 передач + 5 потерь), Томпсон (12), МакАду (8), Пачулия (6) – старт; Маккоу (13), МакГи (11), Кларк (4), Джонс (4 + 7 подборов), Уэст (2 + 5 потерь), Ливингстон (0).

Лейкерс: Кларксон (17), Эннис (14), Рэндл (13 + 8 подборов), Нэнс (13 + 11 подборов), Ингрэм (11 + 5 потерь) – старт; Брюэр (8), Блэк (6), Нваба (5), Робинсон (4), Метта Уолд Пис (3).

Портленд – Новый Орлеан 100:103 (30:22, 23:31, 32:25, 15:25)

Портленд: Напьер (25), Вонле (12 + 19 подборов), Лэйман (10), Ленард (7 + 9 подборов), Тернер (6) – старт; Коннотон (19 + 7 подборов + 7 передач), Харклесс (11), Куортермэн (10 + 7 потерь).

Новый Орлеан: Хилл (13), Аженса (11 + 7 подборов), Каннингем (10), Холидэй (8), Фрэйзер (6 + 8 передач) – старт; Кроуфорд (15), Диалло (12 + 16 подборов), Кук (11), Тупан (8), Мотеюнас (6), Мур (3).