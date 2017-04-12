"Днепр" сравнял счет в серии с "Химиком", "Будивельник" удвоил преимущество против "Черкасских Мавп"

В Днепре и Киеве состоялись очередные матчи 1/2 финала плей-офф чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в которых "Днепр" разгромил "Химик" и сравнял счет в серии, в то время как "Будивельник" увеличил преимущество над "Черкасскими Мавпами", сообщает официальный сайт турнира.

Счет в серии "Днепр" - "Химик" стал 2:2, а в серии "Будивельник" - "Черкасские Мавпы" 2:0.

Днепр – Химик 81:65 (17:21, 23:22, 24:13, 17:9)

Днепр: Загреба 16, Тимофеенко 14 + 7 подборов + 6 передач, МІшула 13+ 4 передачи + 4 подбора

Химик: Петров 18 + 8 подборов, Смит 13, Конев 8 + 7 подборов + 5 передач

Счет в серии – 2:2

Будивельник – Черкасские Мавпы 72:70 (16:10, 19:29, 21:13, 16:18)

БК "Будивельник": Дугат 20оч, 7пб, 6рп.

БК "Черкасские Мавпы": Кобец 17оч, 5пб.

Счет в серии - 1:1