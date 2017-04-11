Лидеры чемпионата НБА синхронно проиграли свои матчи

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 9 матчей, в двух их которых лидеры чемпионата синхронно проиграли, сообщает официальный сайт лиги.

"Голден Стейт Уорриорз" уступил "Юте Джаз" со счетом 99:105, а "Сан-Антонио Сперс" был повержен "Портленд Трейб Блейзерс" - 98:99.

Филадельфия – Индиана 111:120 (20:35, 34:29, 25:26, 32:30)

Филадельфия: Луваву-Кабарро (24), Холмс (17), Макконнелл (12 + 8 передач + 5 потерь), Шарич (12), Андерсон (6) – старт; Стаускас (15), Пойтресс (15), Хендерсон (6), Лонг (2), Сплиттер (2).

Индиана: Джордж (27), Янг (20 + 8 подборов), Тернер (18 + 13 подборов + 4 блок-шота), Тиг (15 + 6 передач), Эллис (2) – старт; Серафин (17), Майлз (9), Стивенсон (6), Брукс (3), Аллен (2), Кристмас (1).

Майами – Кливленд 124:121 OT (24:37, 32:23, 24:31, 28:17, 16:13)

Майами: Уайтсайд (23 + 18 подборов), Ричардсон (19 + 5 перехватов), Дж. Джонсон (16 + 9 передач), Драгич (15 + 6 передач), Макгрудер (8) – старт; Джонсон (24), Эллингтон (12), Рид (5), Уайт (2).

Кливленд: Уильямс (35 + 7 подборов + 9 передач + 10 потерь), Лав (25 + 10 подборов), Фрай (21 + 7 подборов), Шамперт (11), Джей Ар Смит (5) – старт; Корвер (18 + 8 подборов), Фелдер (4), Сэндерс (2), Джефферсон (0), Уильямс (0).

Бостон – Бруклин 114:105 (28:13, 30:27, 32:37, 24:28)

Бостон: Томас (27), Хорфорд (19 + 8 подборов), Брэдли (18), Краудер (11 + 8 подборов + 6 передач), Джонсон (2) – старт; Смарт (13 + 6 передач), Олиник (11), Жеребко (4 + 8 подборов), Зеллер (4), Браун (3), Розир (2).

Бруклин: Лин (26 + 12 подборов), Лопес (25 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (17 + 11 подборов), ЛеВерт (12), Фой (2) – старт; Хэмилтон (11), Уайтхэд (6), Гудвин (3), Динуидди (2), Макдэниэлс (1), Николсон (0).

Детройт – Вашингтон 101:105 (21:34, 21:21, 31:24, 28:26)

Детройт: Смит (16 + 9 передач), М-с Моррис (12), Драммонд (10 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (5), Элленсон (3) – старт; Харрис (22), Буллок (11), Джонсон (8), Марьянович (8 + 8 подборов), Хиллиард (6), Луэр (0).

Вашингтон: Бил (33), М-ф Моррис (20 + 8 подборов + 5 потерь), Убре (10), Гортат (8 + 8 подборов), Дженнингс (2 + 6 передач + 5 перехватов) – старт; Саторански (11), Богданович (9), Смит (6), Маинми (6 + 11 подборов), Берк (0).

Милуоки – Шарлотт 89:79 (18:24, 25:22, 18:20, 28:13)

Милуоки: Снелл (16), Миддлтон (15 + 6 передач), Адетокумбо (10 + 11 подборов + 10 передач), Брогдон (5), Макер (2) – старт; Монро (16 + 9 подборов), Терри (15), Деллаведова (5), Бизли (3), Хенсон (2), Пэйтон (0), Вон (0), Телетович (0).

Шарлотт: Кидд-Гилкрист (13), Батюм (11 + 8 передач), Зеллер (9), Робертс (7), Марв. Уильямс (5) – старт; Лэмб (12), Грэм (12), Пламли (4 + 7 подборов), Уэбер (3), Камински (3).

Чикаго – Орландо 122:75 (34:13, 30:24, 28:22, 30:16)

Чикаго: Лопес (18 + 8 подборов), Грант (17 + 11 передач), Батлер (17), Миротич (16), Уэйд (13) – старт; Портис (10), Ципзер (7 + 8 подборов), Валентайн (6), Кэнан (5), Картер-Уильямс (4), Фелисио (4), Морроу (3), Ловернь (2).

Орландо: Фурнье (14), Вучевич (14 + 10 подборов), Пэйтон (11 + 7 подборов), Гордон (10), Росс (3) – старт; Хезонья (7), Бийомбо (7 + 7 подборов), Огастин (5), Джордж-Хант (2), Рудеж (2), Микс (0), Гарино (0).

Портленд – Сан-Антонио 99:98 (31:28, 16:15, 24:33, 28:22)

Портленд: Напьер (32), Тернер (16 + 7 передач), Коннотон (15), Ленард (13), Вонле (12 + 11 подборов).

Сан-Антонио: Ленард (18), Паркер (12), Олдридж (12), Грин (5), Дедмон (3 + 8 подборов).

Голден Стэйт – Юта 99:105 (33:32, 18:17, 23:25, 25:31)

Голден Стэйт: Карри (28), Дюрэнт (16 + 10 подборов + 6 передач), Маккоу (9), Пачулия (8), Грин (5) – старт; МакГи (11), Уэст (8), Ливингстон (4), Игудала (4), Кларк (3), МакАду (3).

Юта: Джордж Хилл (20), Гобер (17 + 18 подборов), Инглс (11 + 7 передач), Диао (10), Экзам (7) – старт; Джонсон (19), Мак (16), Беркс (3), Боломбой (2).

Клипперс – Хьюстон 125:96 (35:35, 26:22, 36:12, 28:27)

Клипперс: Пол (19 + 9 передач), Гриффин (18 + 8 подборов), Мба а Муте (15), Джордан (14 + 11 подборов), Редик (9) – старт; Кроуфорд (19), Пирс (10), Басс (10), Фелтон (4), Спейтс (3), Джонсон (2), Джонсон (2).

Хьюстон: Гордон (17), Харден (14 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Андерсон (12), Ариза (6), Онуаку (2) – старт; Браун (15 + 9 передач), Уильямс (15), Харрелл (15 + 13 подборов), Тэйлор (0).

Восточная конференция

1. *Бостон Селтикс – 52 победы/29 поражений

2. *Кливленд Кавальерс – 51/30

3. *Торонто Рэпторс – 50/31

4. *Вашингтон Уизардс – 49/32

5. *Атланта Хоукс – 42/38

6. *Милуоки Бакс – 42/39

7. Индиана Пэйсерс – 41/40

8. Чикаго Буллз – 40/41

9. Майами Хит – 40/41

10. **Детройт Пистонс – 37/44

11. **Шарлотт Хорнетс – 36/45

12. **Нью-Йорк Никс – 30/51

13. **Орландо Мэджик – 28/53

14. **Филадельфия Сиксерс – 28/53

15. **Бруклин Нетс – 20/61

Западная конференция

1. * Голден Стэйт Уорриорз – 66 побед / 15 поражений

2. *Сан-Антонио Сперс – 61/20

3. *Хьюстон Рокетс – 54/27

4. *Лос-Анджелес Клипперс – 50/31

5. *Юта Джаз – 50/31

6. *Оклахома-Сити Тандер – 46/34

7. *Мемфис Гриззлиз – 43/38

8. *Портленд Трэйл Блэйзерс – 41/40

9. **Денвер Наггетс –38/42

10. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/47

11. **Даллас Маверикс – 32/48

12. **Сакраменто Кингз – 31/49

13. **Миннесота Тимбервулвз – 31/49

14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 25/55

15. **Финикс Санз – 24/57

* Обеспечили место в плей-офф

** Выбыли из гонки за место в плей-офф