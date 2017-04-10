"Днепр" сократил отставание в полуфинальной серии с "Химиком", "Будивельник" обыграл "Черкасские Мавпы" в баскетбольной Суперлиге

В Киеве и Днепре состоялись очередные матчи плей-офф чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, где "Днепр" обыграл южненский "Химик", а "Будивельник" одолел "Черкасские Мавпы", сообщает официальный сайт соревнований.

Старт матча в Днепре прошел в равной борьбе. Команды установили паритет на щитах, демонстрируя при этом идентичные бросковые показатели. После разведки в дебюте игры первый мини-рывок оформили гости: команда Виталия Степановского завладела преимуществом в "краске", в частности, отлично отработала на чужом щите, и добавила в защите. А, как известно, от защиты идет и нападение - южненцы, в составе которых в атаке команду за собой вели Смит и Конев, улучшили процент попаданий, получив 7 очков преимущества перед большим перерывом.

Перевернуть все с ног на голову Днепру, который вторую игру подряд проводил без Мишулы, удалось в третьей четверти. Хозяева закрылись в защите, пропустив за десятиминутку лишь 9 очков. При этом команда Журавлева наладила игру в трехсекундной, которая в первой части встречи осталась за гостями. Дальние попадания Шунделя и Ревзина в сочетании с активной игрой в "краске" в исполнении Загребы и Тимофеенко позволили днепрянам не только нивелировать отставание, но и выйти вперед по итогам 30 минут игры.

Поймав темп игры, днепряне продолжили наращивать преимущество в решающей десятиминутке - за 7 минут до финальной сирены отрыв хозяев достиг максимальных 7 очков, на что оперативным тайм-аутом отреагировал Степановский. Однако изменить ход встречи в свою пользу наставнику чемпиона Украины не удалось.

Следующую игру соперники проведут в среду также на площадке Днепра. Начало матча - 19:00.

Зато в матче в Киеве все решилось во второй десятиминутке. Два перехвата подряд от хозяев дали старт рывке, на который ответа жители так найти и не смогли 26:12. Третья и четсверта четверти, собственно, как и первая, прошли в примерно равной борьбе.

Следующий матч серии команды также проведут в среду.

БК "Будивельник" – БК "Черкасские Мавпы" 78:66 (15:15, 26:12, 17:22, 20:17)

Самые результативные:

БК "Будивельник": Дугат 15оч, 5пб.

БК "Черкасские Обезьяны": Дэвис 26оч, 6пб.

Счет в серии - 1:0

Днепр - Химик 71:62 (17:17, 13:20, 19:8, 22:17)

Днепр: Загреба 18 + 5 подборов, Тимофеенко 12 + 7 подборов, Шундель 16, Ревзин 10

Химик: Смит 14, Конев 14, Петров 11 + 8 подборов

Счет серии - 1:2