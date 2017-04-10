Игрок "Оклахомы" Уэстбрук побил рекорд НБА по количеству трипл-даблов в сезоне

Разыгрывающий "Оклахома-Сити" Рассел Уэстбрук побил рекорд по количеству трипл-даблов за сезон, сообщает официальный сайт лиги.

В матче против "Денвера" защитник сделал 42-й трипл-дабл, набрав 50 очков и совершив 15 подборов и 10 передач.

Читайте также"Финикс" украинца Лэня обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НБАНа данный момент Уэстбрук, имеющий в своем активе 79 трипл-даблов, находится на четвертом месте по их общему количеству за карьеру. Больше него имеют только Оскар Робертсон (181), Мэджик Джонсон (138) и Джейсон Кидд (107).

Ранее в текущем сезоне Уэстбруку также покорилось и другое достижение Робертсона – лидер Тандер набирает в среднем трипл-дабл за игру: 31,7 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи.