"Финикс" украинца Лэня обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НБА

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись семь матчей, в одном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе обыграл "Даллас Маверикс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 124:111.

На счету Лэня в этой игре 24 очка и 10 подборов.

Нью-Йорк – Торонто 97:110 (29:23, 26:29, 20:24, 22:34)

Нью-Йорк: Эрнангомес (24 + 11 подборов), Ли (14), Бэйкер (11 + 8 подборов + 8 передач), Холидэй (10), Ндур (6) – старт; Кузминскас (12), Рэндл (9), О’Куинн (7), Вуячич (2), Пламли (2).

Торонто: ДеРозан (35), Лаури (17 + 7 подборов + 11 передач), Ибака (12), Валанчюнас (6 + 7 подборов), Кэрролл (3) – старт; Паттерсон (15), Такер (8 + 7 подборов), Пелтль (8 + 7 подборов), Джозеф (4), Пауэлл (2), Райт (0), ВанВлит (0).

Атланта – Кливленд 126:125 OT (21:38, 25:27, 21:28, 44:18, 15:14)

Атланта: Миллсэп (22 + 9 подборов), Хардуэй (21 + 9 подборов), Ховард (19), Шредер (13), Принс (7) – старт; Бэйзмор (13), Мускала (12), Данливи (7), Ильясова (6 + 8 подборов), Дилэйни (4), Кальдерон (2), Бембри (0).

Кливленд: Ирвинг (45 + 9 передач), Джеймс (32 + 16 подборов + 10 передач), Фрай (12 + 8 подборов), Лав (11 + 15 подборов), Джей Ар Смит (9) – старт; Корвер (11), Уильямс (3), Шамперт (2), Джефферсон (0).

Денвер – Оклахома-Сити 105:106 (26:27, 27:25, 38:29, 14:25)

Денвер: Галлинари (34 + 10 подборов), Йокич (23), Чендлер (17 + 10 подборов), Мюррэй (6), Харрис (2) – старт; Мудиай (14), Пламли (6), Эрнангомес (3), Хибберт (0).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (50 + 16 подборов + 10 передач), Адамс (10 + 10 подборов), Оладипо (8), Гибсон (8), Роберсон (2) – старт; Кантер (15 + 8 подборов), Синглер (8), Кристон (3), Грант (2), Сабонис (0).

Финикс – Даллас 124:111 (40:29, 28:36, 36:20, 20:26)

Финикс: Букер (21), Уоррен (21 + 7 подборов), Юлис (20 + 10 передач), Лень (14 + 10 подборов), Крисс (9) – старт; Джонс (15), Уильямс (13), Бендер (9 + 8 подборов), Дадли (2), Прайс (0), Миллсэп (0).

Даллас: Феррелл (21), Новицки (11), Мэттьюз (7), Финни-Смит (6 + 11 подборов), Ноэл (3) – старт; Пауэлл (21), Ютофф (12 + 9 подборов), Бруссино (11), Харрис (9), Межри (5), Хэммонс (5).

Сакраменто – Хьюстон 128:135 (27:42, 35:36, 27:29, 39:28)

Сакраменто: Лабиссьер (25), Лоусон (20 + 11 передач), Коули-Стайн (16 + 10 подборов), Темпл (13), Хилд (12) – старт; Маклемор (18), Гэллоуэй (10), Толливер (8), Папаяннис (6).

Хьюстон: Харден (35 + 11 подборов + 15 передач + 10 потерь), Андерсон (21), Капела (18), Уильямс (12 + 9 подборов), Беверли (9) – старт; Уильямс (18), Браун (16), Онуаку (4), Харрелл (2), Тэйлор (0).

Мемфис – Детройт 90:103 (28:24, 29:24, 10:27, 23:28)

Мемфис: Конли (15), Марк Газоль (13), Грин (12 + 7 подборов + 5 потерь), Картер (6), Аллен (5) – старт; Дэниелс (8), Болдуин (6), Мартин (6), Селден (5), Эннис (5), Харрисон (4), Райт (3), Дэвис (2).

Детройт: Буллок (14), Харрис (12), Смит (11 + 7 передач), Луэр (9), Драммонд (5 + 11 подборов) – старт; Марьянович (14 + 10 подборов), Хиллиард (13), Удрих (11), Элленсон (9 + 9 подборов), Джонсон (5).

Лейкерс – Миннесота 110:109 (29:21, 24:30, 25:28, 32:30)

Лейкерс: Кларксон (17), Расселл (16 + 5 потерь), Рэндл (13 + 8 подборов), Ингрэм (10), Нэнс (10 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Эннис (20), Метта Уолд Пис (8), Блэк (7), Робинсон (7 + 7 подборов), Брюэр (2).

Миннесота: Уиггинс (41), Таунс (40 + 21 подбор), Дженг (12 + 7 подборов), Рубио (2 + 11 передач), Раш (0) – старт; Мухаммад (12), Каспи (2), Данн (0), Джонс (0).

Восточная конференция

1. *Кливленд Кавальерс – 51 победа/29 поражений

2. *Бостон Селтикс – 51/29

3. *Торонто Рэпторс – 50/31

4. *Вашингтон Уизардс – 48/32

5. *Атланта Хоукс – 42/38

6. *Милуоки Бакс – 41/39

7. Индиана Пэйсерс – 40/40

8. Чикаго Буллз – 39/41

9. Майами Хит – 39/41

10. **Детройт Пистонс – 37/43

11. **Шарлотт Хорнетс – 36/44

12. **Нью-Йорк Никс – 30/51

13. **Орландо Мэджик – 28/52

14. **Филадельфия Сиксерс – 28/52

15. **Бруклин Нетс – 20/60

Западная конференция

1. * Голден Стэйт Уорриорз – 66 побед / 14 поражений

2. *Сан-Антонио Сперс – 61/19

3. *Хьюстон Рокетс – 54/26

4. *Лос-Анджелес Клипперс – 49/31

5. *Юта Джаз – 49/31

6. *Оклахома-Сити Тандер – 46/34

7. *Мемфис Гриззлиз – 43/38

8. *Портленд Трэйл Блэйзерс – 40/40

9. **Денвер Наггетс –38/42

10. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/47

11. **Даллас Маверикс – 32/48

12. **Сакраменто Кингз – 31/49

13. **Миннесота Тимбервулвз – 31/49

14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 25/55

15. **Финикс Санз – 24/57

* Обеспечили место в плей-офф

** Выбыли из гонки за место в плей-офф