Лидер чемпионата НБА "Голден Стейт"одержал очередную победу

В ночь на воскресенье состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, где победу одержал лидер чемпионата "Голден Стейт Уорриорз", а его ближайший оппонент "Сан-Антонио Сперс" проиграл, сообщает официальный сайт соревнований.

"Уорриорз" обыграл "Новый Орлеан" со счетом 123:101.

В свою очередь, "Сперс" проиграли "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 87:98.

Бруклин – Чикаго 107:106 (32:25, 19:20, 24:37, 32:24)

Бруклин: ЛеВерт (19), Холлис-Джефферсон (16 + 12 подборов), Лопес (13), Лин (12 + 7 передач), Фой (0) – старт; Динуидди (19), Букер (9), Гудвин (6), Макдэниэлс (6), Уайтхэд (4), Эйси (3), Хэмилтон (0).

Чикаго: Батлер (33 + 7 подборов), Лопес (16 + 8 подборов), Грант (15), Уэйд (14 + 7 подборов + 5 потерь), Миротич (4 + 7 подборов) – старт; Портис (9 + 7 подборов), Картер-Уильямс (7), Фелисио (6), Ловернь (2), Валентайн (0), Морроу (0), Ципзер (0).

Орландо – Индиана 112:127 (38:39, 21:29, 23:31, 30:28)

Орландо: Росс (29), Фурнье (23), Гордон (17), Пэйтон (10 + 10 передач + 6 потерь), Вучевич (8 + 10 подборов) – старт; Хезонья (9), Микс (8), Бийомбо (7), Уотсон (1), Джордж-Хант (0), Гарино (0), Рудеж (0).

Индиана: Джордж (37 + 7 подборов + 6 передач), Тернер (23 + 10 подборов), Янг (14), Тиг (9 + 13 передач), Эллис (5) – старт; Майлз (11), Серафин (11), Стивенсон (8), Аллен (7), Янг (2), Брукс (0), Кристмас (0).

Шарлотт – Бостон 114:121 (28:32, 26:39, 32:21, 28:29)

Шарлотт: Батюм (31 + 8 подборов), Уокер (23 + 8 передач), Зеллер (12 + 9 подборов), Кидд-Гилкрист (8), Марв. Уильямс (5 + 7 подборов) – старт; Лэмб (17), Камински (8 + 7 передач), Робертс (7), Грэм (3), Пламли (0).

Бостон: Томас (32 + 6 передач + 6 потерь), Хорфорд (16 + 7 передач), Брэдли (15), Краудер (15 + 9 подборов), Олиник (13 + 11 подборов) – старт; Браун (10), Смарт (9 + 6 передач), Жеребко (9), Зеллер (2).

Филадельфия – Милуоки 82:90 (21:23, 27:19, 12:25, 22:23)

Филадельфия: Холмс (17 + 10 подборов), Шарич (14 + 8 подборов), Луваву-Кабарро (12), Макконнелл (10 + 10 передач), Андерсон (8) – старт; Стаускас (8), Пойтресс (6 + 8 подборов), Сплиттер (4), Хендерсон (3).

Милуоки: Адетокумбо (20 + 10 подборов + 6 передач), Деллаведова (14), Миддлтон (8 + 8 подборов), Снелл (5), Макер (3) – старт; Монро (17), Хоуз (8), Терри (6), Телетович (5), Пэйтон (4).

Вашингтон – Майами 103:106 (29:28, 23:24, 22:26, 29:28)

Вашингтон: М-ф Моррис (21), Уолл (16 + 8 передач + 8 потерь), Бил (16 + 5 потерь), Убре (12), Гортат (11 + 11 подборов) – старт; Маинми (11 + 9 подборов), Богданович (9), Смит (3), Дженнингс (2), Саторански (2).

Майами: Уайтсайд (30 + 12 подборов), Драгич (18 + 7 передач), Дж. Джонсон (15 + 11 подборов), Ричардсон (10 + 5 перехватов), Макгрудер (0) – старт; Джонсон (19), Эллингтон (10), Уайт (2), Рид (2).

Сан-Антонио – Клипперс 87:98 (23:22, 20:30, 27:30, 17:16)

Сан-Антонио: Ленард (28), Олдридж (18), Симмонс (8), Дедмон (4 + 10 подборов), Паркер (2) – старт; Пау Газоль (15 + 7 подборов), Ли (6), Миллс (3), Джинобили (3), Форбс (0), Бертанс (0), Андерсон (0), Энтони (0).

Клипперс: Пол (19 + 8 подборов + 8 передач), Гриффин (18 + 8 подборов), Джордан (17 + 17 подборов), Редик (11), Мба а Муте (10) – старт; Кроуфорд (12), Фелтон (6), Спейтс (5), Пирс (0), Джонсон (0).

Портленд – Юта 101:86 (34:20, 14:22, 29:18, 24:26)

Портленд: Лиллард (59), Харклесс (12), Макколлум (9), Ленард (9), Вонле (2 + 9 подборов) – старт; Тернер (6), Коннотон (2), Амину (2 + 12 подборов), Напьер (0), Куортермэн (0), Лэйман (0).

Юта: Хэйворд (21), Гобер (13 + 11 подборов + 4 блок-шота), Диао (4), Инглс (3), Экзам (1) – старт; Джонсон (13), Худ (11), Мак (6), Фэйворс (6), Лайлс (5), Беркс (3), Нето (0), Уити (0).

Голден Стэйт – Новый Орлеан 123:101 (23:17, 31:29, 39:22, 30:33)

Голден Стэйт: Томпсон (20), Дюрэнт (16 + 10 подборов + 6 передач), Ливингстон (14 + 6 передач), Грин (13 + 8 подборов), Пачулия (2 + 9 подборов) – старт; Кларк (17), МакГи (16 + 7 подборов), Игудала (15), Барнс (3), МакАду (3), Маккоу (2), Уэст (2).

Новый Орлеан: Аженса (17), Холидэй (10 + 10 передач), Фрэйзер (8), Каннингем (6), Хилл (2) – старт; Кук (22), Кроуфорд (21), Мотеюнас (8), Диалло (7 + 9 подборов).

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Голден Стэйт Уорриорс] Голден Стэйт 66 побед 14 поражений

2 [Лос-Анджелес Клипперс] Клипперс 49 31

3 [Сакраменто Кингз] Сакраменто 31 48

4 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 24 55

5 [Финикс Санз] Финикс 23 57

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Кливленд Кавальерс] Кливленд 51 28

2 [Милуоки Бакс] Милуоки 41 39

3 [Индиана Пэйсерс] Индиана 40 40

4 [Чикаго Буллз] Чикаго 39 41

5 [Детройт Пистонз] Детройт 36 43

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Бостон Селтикс] Бостон 51 29

2 [Торонто Рэпторс] Торонто 49 31

3 [Нью-Йорк Никс] Нью-Йорк 30 50

4 [Филадельфия 76ерс] Филадельфия 28 52

5 [Бруклин Нетс] Бруклин 20 60

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Юта Джаз] Юта 49 31

2 [Оклахома Сити Тандер] Оклахома 45 34

3 [Портленд Трэйл Блэйзерс] Портленд 40 40

4 [Денвер Наггетс] Денвер 38 41

5 [Миннесота Тимбервулвз] Миннесота 31 48

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Антонио Сперс] Сан-Антонио 61 19

2 [Хьюстон Рокетс] Хьюстон 53 26

3 [Мемфис Гризлис] Мемфис 43 37

4 [Нью-Орлеан Пеликанс] Нью-Орлеан 33 47

5 [Даллас Маверикс] Даллас 32 47

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 48 32

2 [Атланта Хокс] Атланта 41 38

3 [Майами Хит] Майами 39 41

4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 36 44

5 [Орландо Мэджик] Орландо 28 52