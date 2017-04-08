Клуб украинца Алексея Леня "Финикс" прервал серию из 13 поражений в НБА

В ночь на 8 апреля в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялось девять матчей, сообщает официальный сайт НБА.

Команда «Финикс Санз», в составе которой выступает украинец Алексей Лень, в родных стенах разгромила «Оклахому-Сити Тандер» со счетом 120:99. Самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Девин Букер, набравший 37 очков. Легкий форвард Ти Джей Уоррен оформил дабл-дабл - 23 очка и 16 подборов.

Украинский центровой Алексей Лень вышел в основе, сыграл 21 минуту, за которые набрал 9 очков, сделал 10 подборов, 1 передачу, 1 перехват. В его активе 1 блокшот. Лень совершил 1 потерю и получил 6 фолов.

Благодаря победе «Санз» прервали серию из 13 поражений, но по-прежнему на последнем месте в Западной конференции (23 победы, 57 поражений).

Финикс – Оклахома-Сити 120:99 (32:19, 39:29, 24:24, 25:27)

Финикс: Букер (37), Уоррен (23 + 16 подборов), Юлис (12), Джонс (11), Дадли (11), Уильямс (11), Лень (9 + 10 подборов), Крисс (4), Бендер (2)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (23 + 12 подборов + 8 передач), Кантер (17), Гибсон (12), Адамс (12 + 11 подборов), Макдермотт (11), Оладипо (7), Сабонис (6), Грант (4), Коул (3), Кристон (2), Синглер (2)

Кливленд – Атланта 100:114 (19:21, 31:31, 28:31, 22:31)

Кливленд: Джеймс (27), Ирвинг (18), Фрай (16), Лав (15 + 15 подборов), Корвер (9), Уильямс (4), Джефферсон (4), Джей Ар Смит (3), Уильямс (2), Сэндерс (2)

Атланта: Хардуэй (22), Данливи (20), Ильясова (13), Мускала (13), Хамфрис (12), Дилэйни (10 + 8 передач), Бембри (8), Кальдерон (7), Принс (5), Келли (4)

Торонто – Майами 96:94 (26:19, 27:24, 17:22, 26:29)

Торонто: ДеРозан (38), Джозеф (14), Лаури (12), Ибака (11), Валанчюнас (9 + 10 подборов), Кэрролл (7), Паттерсон (3), Райт (2)

Майами: Дж. Джонсон (22 + 10 подборов), Драгич (18), Уайтсайд (12 + 10 подборов), Эллингтон (12), Ричардсон (10), Макгрудер (9), Джонсон (9), Рид (2)

Хьюстон – Детройт 109:114 (30:24, 24:28, 33:23, 22:39)

Хьюстон: Харден (33 + 12 передач), Уильямс (15), Гордон (13), Харрелл (13), Андерсон (9), Нене (8), Беверли (6 + 13 подборов), Ариза (6), Уильямс (4), Онуаку (2)

Детройт: Марьянович (27 + 12 подборов), Смит (20), Харрис (17),Элленсон (15 + 11 подборов), Джонсон (13), Драммонд (8), Буллок (6), Удрих (4), Колдуэлл-Поуп (2), М-с Моррис (2)

Мемфис – Нью-Йорк 101:88 (27:21, 26:26, 17:25, 31:16)

Мемфис: Конли (31), Марк Газоль (16 + 10 подборов), Селден (13), Картер (12), Аллен (10), Грин (10), Райт (4), Болдуин (3), Рэндолф (2)

Нью-Йорк: Ли (16), Ндур (15), Холидэй (12), Эрнангомес (11 + 10 подборов), Кузминскас (10), О’Куинн (9), Вуячич (7), Пламли (4), Бэйкер (2), Рэндл (2)

Даллас – Сан-Антонио 89:102 (26:21, 35:29, 8:25, 20:27)

Даллас: Пауэлл (12), Феррелл (11), Барнс (8), Новицки (8), Ноэл (8), Бареа (8), Харрис (7), Бруссино (7), Межри (6), Мэттьюз (6), Финни-Смит (4), Ютофф (4)

Сан-Антонио: Форбс (27 + 6 передач), Бертанс (19), Ли (16 + 13 подборов), Симмонс (12), Дедмон (10 + 13 подборов), Андерсон (9 + 10 подборов), Энтони (7), Миллс (2)

Юта – Миннесота 120:113 (29:31, 26:29, 40:28, 25:25)

Юта: Хэйворд (39), Джонсон (22), Гобер (16), Инглс (11), Фэйворс (13), Экзам (9), Худ (6), Мак (3), Уити (1)

Миннесота: Таунс (32 + 13 подборов), Рубио (26 + 12 передач), Уиггинс (25), Мухаммад (11), Раш (6), Дженг (6). Данн (3), Джонс (2), Каспи (2)

Денвер – Нью-Орлеан 122:106 (30:25, 21:25, 41:24, 30:32)

Денвер: Мюррэй (30), Йокич (23 + 12 подборов), Харрис (20), Галлинари (13), Мудиай (9), Пламли (8), Чендлер (7), Фарид (7), Эрнангомес (5)

Нью-Орлеан: Дэвис (25), Кроуфорд (20), Аженса (15),Мур (10), Холидэй (9), Кук (8), Диалло (6), Хилл (5), Каннингем (4). Мотеюнас (4)

Лейкерс – Сакраменто 98:94 (18:31, 26:14, 25:25, 29:24)

Лейкерс: Рэндл (25), Ингрэм (14), Расселл (13), Кларксон (12), Робинсон (9), Нэнс (7 + 11 подборов), Брюэр (6), Блэк (6), Эннис (4), Метта Уолд Пис (2)

Сакраменто: Лабиссьер (19), Хилд (17), Коллисон (15 + 10 передач), Коули-Стайн (14), Папаяннис (10 + 10 подборов), Маклемор (9), Гэллоуэй (5), Эванс (3), Аффлало (2)

Восточная конференция

1. *Кливленд Кавальерс – 51 победа/28 поражений

2. *Бостон Селтикс – 50/29

3. *Торонто Рэпторс – 49/31

4. *Вашингтон Уизардс – 48/31

5. Атланта Хоукс – 41/38

6. Милуоки Бакс – 40/39

7. Чикаго Буллз – 39/40

8. Индиана Пэйсерс – 39/40

9. Майами Хит – 38/41

10. Детройт Пистонс – 36/43

11. Шарлотт Хорнетс – 36/43

12. **Нью-Йорк Никс – 30/50

13. **Орландо Мэджик – 28/51

14. **Филадельфия Сиксерс – 28/51

15. **Бруклин Нетс – 19/60

Западная конференция

1. * Голден Стэйт Уорриорз – 65 побед / 14 поражений

2. *Сан-Антонио Сперс – 61/18

3. *Хьюстон Рокетс – 53/26

4. *Юта Джаз – 49/30

5. *Лос-Анджелес Клипперс – 48/31

6. *Оклахома-Сити Тандер – 45/34

7. *Мемфис Гриззлиз – 43/37

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 39/40

9. Денвер Наггетс –38/41

10. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/46

11. **Даллас Маверикс – 32/47

12. **Сакраменто Кингз – 31/48

13. **Миннесота Тимбервулвз – 31/48

14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 24/55

15. **Финикс Санз – 23/57

* Обеспечили место в плей-офф

** Выбыли из гонки за место в плей-офф