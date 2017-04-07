Баскетбольный "Химик" уверенно выиграл во втором матче полуфинальной серии с "Днепром"

В пятницу состоялась вторая игра полуфинальной серии баскетбольной Суперлиги между южненским "Химиком" и "Днепром", сообщает официальный сайт ФБУ.

Преимущество снова было за хозяевами, однако на этот раз для победы южненцам не пришлось играть дополнительные 5 минут.

"Химик" уверенно начал матч, пока "Днепр" осваивался на паркете без одного из своих лидеров - Александр Мишула пропускал матч из-за вирусноего заболевания.

Вторая часть стартовой десятиминутки осталась за "Днепром": результативная игра скамейки и быстрые отрывы позволили гостям выиграть первую четверть, украшением которой стал супер-бросок Дзюбы. Это придало уверенности команде Журавлева.

Во второй десятиминутке гости по-прежнему лидировали в счете, держась впереди благодаря лучшему проценту реализации бросков с игры. "Химик", в составе которого лучшим был Конев, сумел оформить мини-рывок под занавес первой половины, оставив перед большим перерывом от преимущества гостей только 1 очко. У "Днепра" стоит отметить отличный выход со скамейки Шевченко, который за 6 с половиной минут набрал 11 очков, реализовав 100% бросков (3/3 двухочковым, 1/1 трехочковых, 2/2 штрафных).

Ключевым моментом третьей четверти стала отличная игра Лава. "Днепр" не справился с американским бигменом "Химика", который растоптал оппонентов под кольцом, инициировав рывок хозяев. Южненцы уверенно выиграли четверть, продемонстрировав при этом хорошую игру в защите - "Днепр" за 10 минут набрал лишь 9 очков. Команда Журавлева после большого перерыва действовала менее энергично и начала больше ошибаться в атаке, отправившись на последний перерыв при 7-очковом дефиците.

В четвертой четверти "Химик" убил интригу. Чемпион Украины продолжил свой рывок в то время как "Днепр" мучился в атаке. Гости после большого перерыва стали в атаке, набрав за вторые 20 минут катастрофические 17 очков. "Химик", в свою очередь, выглядел свежее соперника, который в итоге уступил южненцам по всем статистическим показателям. На 5-й минуте заключительной десятиминутки Смит точным трехочковым довел преимущество хозяев до 15 очков - найти силы на камбэк "Днепр" не сумел.

Южненцы выиграли второй матч полуфинальной серии со счетом 71:52, сохранив преимущество домашней площадки.

Следующий матч серии команды проведут в Днепре. Поединок состоится на паркете СК "Шинник" 10 апреля и начнется в 19:00. Победа в гостевой игре гарантирует "Химику" место в финале.

Полуфинал. Второй матч

Химик – Днепр 71:52 (17:21, 17:14, 17:9, 20:8)

Химик: Конев 16 + 5 подборов + 5 передач, Лав 16 + 7 подборов, Смит 13

Днепр: Шевченко 11, Тимофеенко 10, Загреба 9 + 12 подборов