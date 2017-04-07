"Бостон" проиграл "Атланте" в центральном матче дня в НБА
Команде из Бостона не помогла результативная игра Айзея Томаса, набравшего 35 очков.
За океаном продолжаются поединки регулярного сезона НБА. В центральном матче Восточной конференции «Атланта Хоукс» дома переиграл одного из лидеров дивизиона «Бостон Селтикс» со счётом 123:116. Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бостона» Айзея Томас, набравший 35 очков. Кроме того, 24 очка в составе «Селтикс» на счету Джея Краудера. У «Атланты» дабл-даблом отметился Пол Миллсэп (26 очков, 12 подборов), а Тим Хардуэй-младший и Торин Принс набрали 23 и 20 очков соответственно.
«Атланта» одержала 40-ю победу в сезоне и теперь занимает 5-е место в Восточной конференции, а «Бостон» располагается на 2-й строчке.
Индиана – Милуоки — 104:89 (25:21, 31:29, 29:23, 19:16)
Индиана: Джордж (23 + 10 подборов), Тиг (15 + 7 передач), Янг (12 + 11 подборов), Серафин (11 + 7 подборов), Брукс (10), Тернер (10), Эллис (8 + 5 перехватов)
Милуоки: Адетокумбо (25 + 7 подборов + 6 передач), Телетович (15), Миддлтон (10)
Филадельфия – Чикаго — 90:102 (17:27, 30:26, 20:25, 23:24)
Филадельфия: Луваву-Кабарро (18), Андерсон (17), Стаускас (13), Холмс (10 + 10 подборов), Макконнелл (9 + 8 передач + 5 потерь), Шарич (9 + 10 подборов)
Чикаго: Миротич (22 + 8 подборов), Батлер (19 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Грант (15 + 8 подборов), Ловернь (14), Портис (12 + 11 подборов), Лопес (9 + 7 подборов)
Орландо – Бруклин — 115:107 (22:25, 28:25, 36:21, 29:36)
Орландо: Пэйтон (22 + 11 передач), Гордон (21), Микс (20), Вучевич (18 + 12 подборов), Хезонья (11), Джордж-Хант (8 + 7 подборов)
Бруклин: Лин (32), ЛеВерт (20), Лопес (10), Динуидди (11), Уайтхэд (10), Хэмилтон (10)
Нью-Йорк – Вашингтон — 103:106 (27:33, 24:26, 24:23, 28:24)
Нью-Йорк: Энтони (23), Холидэй (16), Эрнангомес (13 + 8 подборов), Бэйкер (12), Ли (11 + 8 подборов + 5 перехватов), Вуячич (10), Кузминскас (8)
Вашингтон: Бил (25), Уолл (24 + 8 передач), Гортат (16), Убре (13), Портер (7 + 9 подборов), Богданович (8)
Атланта – Бостон — 123:116 (32:24, 39:31, 28:34, 24:27)
Атланта: Миллсэп (26 + 12 подборов), Хардуэй (23), Принс (20 + 7 подборов), Шредер (18), Бэйзмор (12), Ховард (10 + 8 подборов), Ильясова (7 + 7 подборов)
Бостон: Томас (35), Краудер (24), Брэдли (17), Смарт (18 + 7 передач + 6 перехватов)
Портленд – Миннесота 105:98 (20:34, 33:27, 27:26, 25:11)
Портленд: Крэбб (25), Лиллард (22 + 9 подборов + 6 передач), Макколлум (18), Амину (15 + 7 подборов), Тернер (10 + 7 подборов), Вонле (9 + 7 подборов)
Миннесота: Уиггинс (36 + 8 подборов), Таунс (24 + 16 подборов), Рубио (19 + 7 подборов), Дженг (4 + 11 подборов).
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
1 [Голден Стэйт Уорриорс] Голден Стэйт 65 перемог / 14 поразок
2 [Лос-Анджелес Клипперс] Клипперс 48 / 31
3 [Сакраменто Кингз] Сакраменто 31 / 47
4 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 23 / 55
5 [Финикс Санз] Финикс 22 / 57
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
1 [Кливленд Кавальерс] Кливленд 51 / 27
2 [Милуоки Бакс] Милуоки 40 / 39
3 [Чикаго Буллз] Чикаго 39 / 40
4 [Индиана Пэйсерс] Индиана 39 / 40
5 [Детройт Пистонз] Детройт 35 / 43
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
1 [Бостон Селтикс] Бостон 50 / 29
2 [Торонто Рэпторс] Торонто 48 / 31
3 [Нью-Йорк Никс] Нью-Йорк 30 / 49
4 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 28 / 51
5 [Бруклин Нетс] Бруклин 19 / 60
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
1 [Юта Джаз] Юта 48 / 30
2 [Оклахома Сити Тандер] Оклахома 45 / 33
3 [Портленд Трэйл Блэйзерс] Портленд 39 / 40
4 [Денвер Наггетс] Денвер 37 / 41
5 [Миннесота Тимбервулвз] Миннесота 31 / 47
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН
1 [Сан-Антонио Сперс] Сан-Антонио 60 / 18
2 [Хьюстон Рокетс] Хьюстон 53 / 25
3 [Мемфис Гризлис] Мемфис 42 / 37
4 [Нью-Орлеан Пеликанс] Нью-Орлеан 33 / 45
5 [Даллас Маверикс] Даллас 32 / 46
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН
1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 48 / 31
2 [Атланта Хокс] Атланта 40 / 38
3 [Майами Хит] Майами 38 / 40
4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 36 / 43
5 [Орландо Мэджик] Орландо 28 / 51