"Бостон" проиграл "Атланте" в центральном матче дня в НБА

За океаном продолжаются поединки регулярного сезона НБА. В центральном матче Восточной конференции «Атланта Хоукс» дома переиграл одного из лидеров дивизиона «Бостон Селтикс» со счётом 123:116. Об этом сообщает официальный сайт НБА.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бостона» Айзея Томас, набравший 35 очков. Кроме того, 24 очка в составе «Селтикс» на счету Джея Краудера. У «Атланты» дабл-даблом отметился Пол Миллсэп (26 очков, 12 подборов), а Тим Хардуэй-младший и Торин Принс набрали 23 и 20 очков соответственно.

«Атланта» одержала 40-ю победу в сезоне и теперь занимает 5-е место в Восточной конференции, а «Бостон» располагается на 2-й строчке.

Индиана – Милуоки — 104:89 (25:21, 31:29, 29:23, 19:16)

Индиана: Джордж (23 + 10 подборов), Тиг (15 + 7 передач), Янг (12 + 11 подборов), Серафин (11 + 7 подборов), Брукс (10), Тернер (10), Эллис (8 + 5 перехватов)

Милуоки: Адетокумбо (25 + 7 подборов + 6 передач), Телетович (15), Миддлтон (10)

Филадельфия – Чикаго — 90:102 (17:27, 30:26, 20:25, 23:24)

Филадельфия: Луваву-Кабарро (18), Андерсон (17), Стаускас (13), Холмс (10 + 10 подборов), Макконнелл (9 + 8 передач + 5 потерь), Шарич (9 + 10 подборов)

Чикаго: Миротич (22 + 8 подборов), Батлер (19 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Грант (15 + 8 подборов), Ловернь (14), Портис (12 + 11 подборов), Лопес (9 + 7 подборов)

Орландо – Бруклин — 115:107 (22:25, 28:25, 36:21, 29:36)

Орландо: Пэйтон (22 + 11 передач), Гордон (21), Микс (20), Вучевич (18 + 12 подборов), Хезонья (11), Джордж-Хант (8 + 7 подборов)

Бруклин: Лин (32), ЛеВерт (20), Лопес (10), Динуидди (11), Уайтхэд (10), Хэмилтон (10)

Нью-Йорк – Вашингтон — 103:106 (27:33, 24:26, 24:23, 28:24)

Нью-Йорк: Энтони (23), Холидэй (16), Эрнангомес (13 + 8 подборов), Бэйкер (12), Ли (11 + 8 подборов + 5 перехватов), Вуячич (10), Кузминскас (8)

Вашингтон: Бил (25), Уолл (24 + 8 передач), Гортат (16), Убре (13), Портер (7 + 9 подборов), Богданович (8)

Атланта – Бостон — 123:116 (32:24, 39:31, 28:34, 24:27)

Атланта: Миллсэп (26 + 12 подборов), Хардуэй (23), Принс (20 + 7 подборов), Шредер (18), Бэйзмор (12), Ховард (10 + 8 подборов), Ильясова (7 + 7 подборов)

Бостон: Томас (35), Краудер (24), Брэдли (17), Смарт (18 + 7 передач + 6 перехватов)

Портленд – Миннесота 105:98 (20:34, 33:27, 27:26, 25:11)

Портленд: Крэбб (25), Лиллард (22 + 9 подборов + 6 передач), Макколлум (18), Амину (15 + 7 подборов), Тернер (10 + 7 подборов), Вонле (9 + 7 подборов)

Миннесота: Уиггинс (36 + 8 подборов), Таунс (24 + 16 подборов), Рубио (19 + 7 подборов), Дженг (4 + 11 подборов).

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Голден Стэйт Уорриорс] Голден Стэйт 65 перемог / 14 поразок

2 [Лос-Анджелес Клипперс] Клипперс 48 / 31

3 [Сакраменто Кингз] Сакраменто 31 / 47

4 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 23 / 55

5 [Финикс Санз] Финикс 22 / 57

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Кливленд Кавальерс] Кливленд 51 / 27

2 [Милуоки Бакс] Милуоки 40 / 39

3 [Чикаго Буллз] Чикаго 39 / 40

4 [Индиана Пэйсерс] Индиана 39 / 40

5 [Детройт Пистонз] Детройт 35 / 43

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Бостон Селтикс] Бостон 50 / 29

2 [Торонто Рэпторс] Торонто 48 / 31

3 [Нью-Йорк Никс] Нью-Йорк 30 / 49

4 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 28 / 51

5 [Бруклин Нетс] Бруклин 19 / 60

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Юта Джаз] Юта 48 / 30

2 [Оклахома Сити Тандер] Оклахома 45 / 33

3 [Портленд Трэйл Блэйзерс] Портленд 39 / 40

4 [Денвер Наггетс] Денвер 37 / 41

5 [Миннесота Тимбервулвз] Миннесота 31 / 47

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Антонио Сперс] Сан-Антонио 60 / 18

2 [Хьюстон Рокетс] Хьюстон 53 / 25

3 [Мемфис Гризлис] Мемфис 42 / 37

4 [Нью-Орлеан Пеликанс] Нью-Орлеан 33 / 45

5 [Даллас Маверикс] Даллас 32 / 46

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 48 / 31

2 [Атланта Хокс] Атланта 40 / 38

3 [Майами Хит] Майами 38 / 40

4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 36 / 43

5 [Орландо Мэджик] Орландо 28 / 51