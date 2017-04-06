"Финикс" украинца Лэня проиграл лидеру чемпионата НБА "Голден Стейт"

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в центральном из которых лидер регулярного чемпионата "Голден Стейт Уорриорз" в гостях обыграл "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 111:120.

Лэнь вышел в основном составе, провел на паркете чуть более 12 минут, за которые набрал 8 очков, сделал 4 подбора, совершил 1 потерю и получил 3 фола.

Любопытно, что для «Голден Стэйт» эта победа стала 13-й подряд, а «Финикс» продлил свою неудачную серию до 13 поражений. ъ

«Голден Стэйт» является лидером Западной конференции (65 побед, 14 поражений), «Финикс» на последнем месте (22 победы, 57 поражений).

В свою очередь, вице-лидер регулярного чемпионата "Сан-Антонио" уступил Лейкерс со счетом 95:102 и теперь "Голден Стейт" опережает основного преследователя на 5 побед.

Финикс – Голден Стэйт 111:120 (18:41, 34:17, 26:33, 33:29)

Финикс: Букер (21), Юлис (20), Дадли (19), Уильямс (16 + 17 подборов),Уоррен (8), Крисс (8 + 11 подборов), Лень (8), Джонс (9), Прайс (2)

Голден Стэйт: Карри (42 + 11 передач), Томпсон (22), Маккоу (9), МакАду (8), Барнс (8 + 8 подборов), Уэст (8), МакГи (8), Кларк (6), Ливингстон (5), Пачулия (4)

Бостон – Кливленд 91:114 (20:19, 22:38, 24:33, 25:24)

Бостон: Томас (26), Краудер (13), Хорфорд (12), Олиник (12), Джонсон (8), Розир (6), Смарт (4), Брэдли (4), Грин (2), Браун (2), Мики (1), Жеребко (1)

Кливленд: Джеймс (36 + 10 подборов), Ирвинг (19), Лав (15 + 16 подборов), Джей Ар Смит (12), Фрай (10 + 8 подборов), Джефферсон (7), Корвер (6), Шамперт (5), Лиггинс (2), Джонс (2)

Мемфис – Оклахома-Сити 100:103 (27:34, 23:23, 24:22, 26:24)

Мемфис: Марк Газоль (23), Рэндолф (20), Аллен (14), Харрисон (12), Картер (10), Дэниелс (8), Селден (6), Грин (3), Болдуин (2), Райт (2)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (45 + 10 передач), Оладипо (15), Макдермотт (10 + 7 подборов), Кантер (10), Гибсон (8), Адамс (5 + 10 подборов), Сабонис (5), Кристон (3), Роберсон (2)

Шарлотт – Майами 99:112 (23:27, 28:25, 22:34, 26:26)

Шарлотт: Батюм (24), Уокер (18), Марв. Уильямс (15 + 12 подборов), Камински (13), Кидд-Гилкрист (8), Зеллер (8), Робертс (7), Лэмб (6)

Майами: Драгич (33), Дж. Джонсон (26), Ричардсон (19), Уайтсайд (13 + 20 подборов), Джонсон (12), Эллингтон (3), Уайт (3), Макгрудер (3)

Детройт – Торонто 102:105 (33:15, 23:31, 24:22, 22:37)

Детройт: Смит (16), Харрис (16), М-с Моррис (15), Бэйнс (12 + 7 подборов), Драммонд (11 + 14 подборов), Удрих (8), Буллок (7), Луэр (6), Хиллиард (6), Джонсон (3), Колдуэлл-Поуп (2)

Торонто: Лаури (27 + 10 передач), Валанчюнас (19), Джозеф (15), ДеРозан (12 + 10 передач), Паттерсон (10), Такер (9), Ибака (7), Пелтль (4), Кэрролл (2)

Хьюстон – Денвер 110:104 (36:25, 23:25, 26:29, 25:25)

Хьюстон: Харден (31 + 10 передач), Нене (16), Ариза (15 + 10 подборов), Капела (15 + 11 подборов), Гордон (11), Уильямс (9), Беверли (9 + 11 подборов), Уильямс (4)

Денвер: Галлинари (23), Харрис (17), Чендлер (16), Йокич (12 + 19 подборов), Фарид (10), Нельсон (8), Мюррэй (8), Мудиай (6), Пламли (4)

Сан-Антонио – Лейкерс 95:102 (14:31, 27:22, 29:23, 25:26)

Сан-Антонио: Паркер (14), Бертанс (14), Андерсон (11), Ленард (11), Симмонс (9), Пау Газоль (9), Форбс (8), Олдридж (8), Ли (6), Миллс (5)

Лейкерс: Эннис (19), Кларксон (17), Нэнс (15), Рэндл (11), Нваба (10), Ингрэм (8), Робинсон (7), Брюэр (5), Метта Уолд Пис (5), Блэк (5)

Клипперс – Даллас 112:101 (35:24, 27:25, 28:24, 22:28)

Клипперс: Гриффин (32), Редик (25), Пол (22 + 11 передач), Джордан (11 + 20 подборов), Спейтс (7 + 9 подборов), Фелтон (6), Мба а Муте (4), Андерсон (3), Басс (2)

Даллас: Барнс (15), Феррелл (14), Бареа (14), Мэттьюз (11), Межри (10), Новицки (9), Бруссино (9), Харрис (6), Ноэл (6), Пауэлл (3), Финни-Смит (2), Ютофф (2)

Восточная конференция

1. *Кливленд Кавальерс – 51 победа/27 поражений

2. *Бостон Селтикс – 50/28

3. *Торонто Рэпторс – 48/31

4. *Вашингтон Уизардс – 47/31

5. Милуоки Бакс – 40/38

6. Атланта Хоукс – 39/38

7. Чикаго Буллз – 38/40

8. Майами Хит – 38/40

9. Индиана Пэйсерс – 38/40

10. Шарлотт Хорнетс – 36/43

11. Детройт Пистонс – 35/43

12. **Нью-Йорк Никс – 30/48

13. **Филадельфия Сиксерс – 28/50

14. **Орландо Мэджик – 27/51

15. **Бруклин Нетс – 19/59

Западная конференция

1. * Голден Стэйт Уорриорз – 65 побед / 14 поражений

2. *Сан-Антонио Сперс – 60/18

3. *Хьюстон Рокетс – 53/25

4. *Юта Джаз – 48/30

5. *Лос-Анджелес Клипперс – 48/31

6. *Оклахома-Сити Тандер – 45/33

7. *Мемфис Гриззлиз – 42/37

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 38/40

9. Денвер Наггетс –37/41

10. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/45

11. **Даллас Маверикс – 32/45

12. **Миннесота Тимбервулвз – 31/46

13. **Сакраменто Кингз – 31/47

14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 23/55

15. **Финикс Санз – 22/57

* Обеспечили место в плей-офф

** Выбыли из гонки за место в плей-офф