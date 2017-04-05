Баскетбольный "Химик" в драматичном матче переиграл "Днепр" и повел в серии в Суперлиге

Полуфинальную серию плей-офф баскетбольной Суперлиги Украины в среду начали в Южном местный "Химик" и "Днепр".

Стартовый поединок начался так, как и должен выглядеть матч плей-офф. Команды очень плотно работали в защите, следствием чего стал невысокий процент бросков с игры и нерезультативное начало матча. За стартовую десятиминутку команды в сумме едва перевалили за 20-очковую отметку - "Днепр" ушел на первый перерыв, лидируя в счете 12:10, сообщает официальный сайт ФБУ.

Немного оживили игру соперники в первой половине второй десятиминутки, обменявшись мини-рывками: сначала в отрыв ушли хозяева, после чего гости оперативно вернули паритет на табло. Ключевыми в первой половине матча стали дальние попадания "Днепра". Команда Дениса Журавлева отгрузила четыре трехочковых в кольцо "Химика" во второй четверти, благодаря чему оторвалась в счете и ушла на большой перерыв при двузначном преимуществе. Гости сумели наладить игру в атаке, в то время как южненцы как и раньше не могли найти свой бросок.

По ходу большей части третьей четверти "Днепр" уверенно лидировал в счете – максимальное преимущество гостей достигало 17 очков. Южненцы набирали очки в основном за счет активной игры у кольца от Лава, а также Петрова, который неплохо вошел в игру со скамейки. Вернуться в игру южненцы сумели в результате рывка под занавес третьей четверти - Смит забросил эффектный дальний бросок, а Беликов реализовал два штрафных, оставив от преимущества "Днепра" 8 очков.

Быстрый переход из защиты в атаку принес "Химику" свои плоды - южненцы продолжили камбэк и к середине заключительной четверти продолжили нивелировать отставание. К тому же, наконец, заработала дальняя артиллерия хозяев - важные броски прошли от Смита и Сидорова, окончательно вернув интригу в этом матче. В решающий трехминутный отрезок матча команды вошли при равном счете и фол-траблах Смита и Загреби.

Кульминационной стала последняя минута матча: сначала Тимофеенко оформил эндван, после чего очень необязательный неспортивный фол получил Закурдаев - оба штрафных броска Смита оказались точными. В этой же атаке свой третий дальний реализовал Сидоров, однако "Днепр" не сдался. Гости удачно разыграли вбрасывание - Тимофеенко ворвался в трехсекундную зону и заработал фолы, забросив оба штрафных и сравнял счет. Героем матча мог стать Антипов, однако трехочковый бросок на победу бигмен "Химика" не реализовал - овертайм!

Ключевым моментом дополнительной пятиминутки стал пятый фол лидера гостей Станислава Тимофеенко. После фолд-аута форварда "Днепра" "Химик" быстро отыграл 4-очковое отставание и вышел вперед. 5 очков подряд набрал Смит, а тяжелый средний и точный штрафной Конева поставили точку в этом фантастическом матче. "Химик" догнал "Днепр" и одержал невероятную волевую победу - 1:0 в серии.

Следующий матч серии "Химик" и "Днепр" проведут также в Южном. Матч состоится в пятницу, 7 апреля в 18:00.

Полуфинал, первый матч

Химик – Днепр 76:73 ОТ (10:12, 15:23, 15:13, 24:16, 12:9)

Химик: Лав 22 + 12 + 4 передачи, Смит 16, Сидоров 11, Петров 10 + 7 подборов, Конев 9 + 7 подборов

Днепр: Тимофеенко 23 + 12 подборов, Мищула 10, Ревзин 10, Загреба 7 + 8 подборов