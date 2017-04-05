Лидеры НБА "Сан-Антонио" и "Голден Стейт" выиграли очередные матчи регулярного сезона

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 11 матчей, в которых очередне победы одержали лидеры регулярного чемпионата - "Голден Стейт Уорриорз" и "Сан-Антонио Сперс", сообщает официальный сайт лиги.

"Сан-Антонио" обыграл "Мемфис" со счетом 95:89 (в овертайме), а "Голден Стейт" был значительно сильнее "Миннесоты" - 121:107.

В сводной турнирной таблице лиги "Уорриорз" по-прежнему на четыре победы опережает "Сперс".

Индиана – Торонто 108:90 (18:26, 22:25, 37:24, 31:15)

И: Джордж (35 + 10 подборов), Тиг (20 + 6 передач), Янг (15 + 11 подборов), Эллис (10), Стивенсон (12)

Т: ДеРозан (27), Кэрролл (11), Джозеф (10), Валанчюнас (10 + 10 подборов), Ибака (8 + 10 подборов)

Кливленд – Орландо — 122:102 (28:31, 25:24, 43:20, 26:27)

К: Лав (28 + 11 подборов), Ирвинг (24 + 8 передач), Смит (19), Джеймс (18 + 11 подборов + 11 передач + 6 потерь), Корвер (11)

О: Фурнье (21), Пэйтон (12 + 6 передач), Хезонья (13), Росс (12), Гордон (12), Вучевич (6 + 10 подборов) Микс (11), Уотсон (9 + 6 передач), Бийомбо (4 + 10 подборов)

Вашингтон – Шарлотт — 118:111 (22:24, 29:39, 36:18, 31:30)

В: Уолл (23 + 13 передач + 6 перехватов + 5 потерь), Бил (19), Смит (17), Убре (15), Моррис (14)

Ш: Уокер (37), Батюм (13 + 8 передач), Белинелли (16), Камински (12), Зеллер (10 + 10 подборов), Лэмб (9)

Филадельфия – Бруклин — 118:141 (27:40, 26:41, 24:30, 41:30)

Ф: Луваву-Кабарро (19), Лонг (18), Холмс (16), Макконнелл (13 + 7 передач), Андерсон (13), Шарич (10), Пойтресс (10 + 7 подборов), Хендерсон (9)

Б: Лин (16 + 7 передач + 5 потерь), Лопес (16), Гудвин (14), Макдэниэлс (14), Динуидди (13 + 7 передач), Килпатрик (13), Фой (12), Холлис-Джефферсон (12), ЛеВерт (7 + 7 передач), Хэмилтон (9)

Нью-Орлеан – Денвер — 131:134 (31:27, 44:42, 30:33, 26:32)

НО: Дэвис (41 + 4 блок-шота), Казинс (30 + 14 подборов + 9 передач), Холидэй (18 + 13 передач), Хилл (15), Мур (13)

Д: Галлинари (28), Харрис (23 + 8 подборов), Йокич (21 + 12 подборов), Чендлер (18 + 7 подборов), Мюррэй (16), Мудиай (15 + 7 передач), Пламли (13 + 11 подборов)

Нью-Йорк – Чикаго — 100:91 (29:24, 25:16, 26:24, 20:27)

НЙ: Энтони (23 + 7 подборов), Ли (14), Ндур (13 + 12 подборов), Холидэй (12), Кузминскас (11), Бэйкер (9 + 6 передач), Эрнангомес (8 + 8 подборов), О’Куинн (8 + 12 подборов + 5 блок-шотов)

Ч: Батлер (26), Миротич (21 + 10 подборов), Лопес (11), Рондо (5 + 7 подборов + 9 передач), Ципзер (0) – старт; Морроу (15), Портис (8), Валентайн (3), Ловернь (2), Грант (0), Картер-Уильямс (0).

Оклахома-Сити – Милуоки – 110:79 (28:20, 35:19, 26:20. 21:20)

ОС: Кантер (17), Гибсон (12), Абринс (12), Уэстбрук (12 + 13 подборов + 13 передач), Сабонис (11 + 5 подборов), Кристон (10 + 7 подборов)

М: Бизли (14), Адетокумбо (11 + 10 подборов), Хоус (10 + 5 подборов)

Сан-Антонио – Мемфис 95:89 OT (14:16, 19:19, 27:16, 24:33, 11:5)

САС: Леонард (32 + 12 подборов), Олдридж (15), Паркер (10 + 7 передач), П. Газоль (12 + 11 подборов), Миллс (10)

М: Конли (19 + 6 передач + 5 потерь), Рэндолф (18 + 16 подборов), Дэниелс (10), Селден (10), М. Газоль (11 + 7 передач)

Юта – Портленд — 106:87 (24:17, 23:24, 28:23, 31:23)

Ю: Хэйворд (30), Гобер (20 + 11 подборов), Джонсон (13), Мак (12), Уити (10), Экзам (10), Беркс (5 + 7 подборов)

П: Макколлум (25), Лиллард (16), Амину (11), Ленард (9), Крэбб (8)

Сакраменто – Даллас 98:87 (22:17, 14:21, 32:31, 30:18)

С: Маклемор (22), Хилд (16), Гэллоуэй (15 + 7 подборов), Коули-Стайн (12 + 16 подборов),Папаяннис(13), Лабиссьер (11 + 7 подборов)

Д: Бруссино (13 + 7 подборов), Барнс (11), Пауэлл (11 + 7 подборов), Ноэл (9 + 10 подборов), Хэммонс (9 + 7 подборов), Феррелл (7) Бареа (9), Харрис (7), Финни-Смит (7)

Голден Стэйт – Миннесота 121:107 (32:32, 36:28, 36:26, 17:21)

Г: Томпсон (41), Карри (19 + 9 передач), Барнс (12), Игудала (11), Уэст (7 + 6 передач), Грин (6), Пачулия (6 + 7 подборов)

М: Уиггинс (24), Мухаммад (24 + 11 подборов), Таунс (21), Рубио (15), Пэйн (7), Дьонг (6 + 9 подборов)

Восточная конференция

1. *Кливленд Кавальерс – 50 побед/27 поражений

2. *Бостон Селтикс – 50/27

3. *Торонто Рэпторс – 47/31

4. *Вашингтон Уизардс – 47/31

5. Милуоки Бакс – 40/38

6. Атланта Хоукс – 39/38

7. Чикаго Буллз – 38/40

8. Индиана Пэйсерс – 38/40

9. Майами Хит – 37/40

10. Шарлотт Хорнетс – 36/42

11. Детройт Пистонс – 35/42

12. **Нью-Йорк Никс – 30/48

13. **Филадельфия Сиксерс – 28/50

14. **Орландо Мэджик – 27/51

15. **Бруклин Нетс – 19/59

Западная конференция

1. * Голден Стэйт Уорриорз – 64 победы / 14 поражений

2. *Сан-Антонио Сперс – 60/17

3. *Хьюстон Рокетс – 52/25

4. *Юта Джаз – 48/30

5. *Лос-Анджелес Клипперс – 47/31

6. *Оклахома-Сити Тандер – 44/33

7. *Мемфис Гриззлиз – 42/36

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 38/40

9. Денвер Наггетс –37/40

10. **Нью-Орлеан Пеликанс – 33/45

11. **Даллас Маверикс – 32/45

12. **Миннесота Тимбервулвз – 31/46

13. **Сакраменто Кингз – 31/47

14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 22/55

15. **Финикс Санз – 22/56

* Обеспечили место в плей-офф

** Выбыли из гонки за место в плей-офф