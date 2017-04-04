Капитан баскетбольной сборной Украины Фесенко травмировался

16:57, 04 апреля 2017
Баскетбол
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Украинский центровой, который выступает в Италии, получил повреждение на тренировке.

Срок восстановления Кирилла Фесенко пока не известен / scandonebasket.it

Капитан сборной Украины по баскетболу Кирилл Фесенко получил травму накануне на тренировке в составе своего клуба - итальянского "Авелино", информирует сайт команды.

У 30-летнего игрока повреждение связок левого колена. Предварительное обследование выявило наличие жидкости. В ближайшее время будет проведено более тщательное обследование, которое установит степень сложности травмы и время восстановления.

Отметим, что в конце лета национальная сборная Украины по баскетболу стартует в финальном турнире Евробаскета-2017. Соперниками нашей команды в группе В являются сборные Израиля, Литвы, Грузии, Италии и Германии.

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Теги: #сборная Украины#баскетбол#чемпионат Европы