Капитан баскетбольной сборной Украины Фесенко травмировался

Капитан сборной Украины по баскетболу Кирилл Фесенко получил травму накануне на тренировке в составе своего клуба - итальянского "Авелино", информирует сайт команды.

У 30-летнего игрока повреждение связок левого колена. Предварительное обследование выявило наличие жидкости. В ближайшее время будет проведено более тщательное обследование, которое установит степень сложности травмы и время восстановления.

Отметим, что в конце лета национальная сборная Украины по баскетболу стартует в финальном турнире Евробаскета-2017. Соперниками нашей команды в группе В являются сборные Израиля, Литвы, Грузии, Италии и Германии.