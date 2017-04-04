"Миннесота" обыграла "Портленд" в единственном матче дня в НБА

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся один матч, в котором "Миннесота Тимбервулз" обыграла "Портленд Трейл Блейзерс", сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 110:109.

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл — 34 очка, 12 подборов. Рики Рубио также сделал дабл-дабл - 11 очков и 16 передач, а Эндрю Уиггинс набрал 29 очков. В составе «Портленда» Дэмьен Лиллард набрал 25 очков, Аль-Фарука Амину - 20.

Миннесота – Портленд 110:109 (29:23, 20:34, 37:26, 24:26)

Миннесота: Таунс (34 + 12 подборов), Уиггинс (29), Раш (12 + 7 подборов), Рубио (11 + 7 подборов + 16 передач + 5 потерь), Мухаммад (11), Дженг (8 + 8 подборов), Джонс (4), Каспи (1)

Портленд: Лиллард (25 + 6 передач), Амину (20 + 7 подборов), Макколлум (17), Харклесс (17 + 8 подборов), Вонле (12), Крэбб (12), Тернер (6)

\Восточная конференция

1. *Бостон Селтикс – 50 побед/27 поражений

2. *Кливленд Кавальерс – 49 /27

3. *Торонто Рэпторс – 47/30

4. *Вашингтон Уизардс – 46/31

5. Милуоки Бакс – 40/37

6. Атланта Хоукс – 39/38

7. Чикаго Буллз – 38/39

8. Майами Хит – 37/40

9. Индиана Пэйсерс – 37/40

10. Шарлотт Хорнетс – 36/41

11. Детройт Пистонс – 35/42

12. **Нью-Йорк Никс – 29/48

13. **Филадельфия Сиксерс – 28/49

14. **Орландо Мэджик – 27/50

15. **Бруклин Нетс – 18/59

Западная конференция

1. * Голден Стэйт Уорриорз – 63 победы / 14 поражений

2. *Сан-Антонио Сперс – 59/17

3. *Хьюстон Рокетс – 52/25

4. *Юта Джаз – 47/30

5. *Лос-Анджелес Клипперс – 47/31

6. *Оклахома-Сити Тандер – 43/33

7. *Мемфис Гриззлиз – 42/35

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 38/39

9. Денвер Наггетс –36/40

10. Нью-Орлеан Пеликанс – 33/44

11. **Даллас Маверикс – 32/44

12. **Миннесота Тимбервулвз – 31/45

13. **Сакраменто Кингз – 30/47

14. **Лос-Анджелес Лейкерс – 22/55

15. **Финикс Санз – 22/56

* Обеспечили место в плей-офф

** Выбыли из гонки за место в плей-офф