"Финикс" украинца Лэня проиграл "Хьюстону" в очередном матче чемпионата НБА

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 12 матчей, в одном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе, проиграл "Хьюстон Рокетс", сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 116:123.

Лэнь набрал в этом матче 10 очков, сделал 12 подборов и 4 блокшота.

Нью-Йорк – Бостон 94:110 (23:34, 24:26, 24:28, 23:22)

Н: Ли (16), Порзингис (14), Эрнангомес (12), Кузминскас (11), О’Куинн (11 + 9 подборов), Рэндл (10)

Б: Томас (19 + 6 передач), Браун (16), Хорфорд (14 + 7 подборов), Смарт (14), Розир (12), Олиник (12), Джонсон (9), Краудер (8), Жеребко (3 + 9 подборов)

Оклахома-Сити – Шарлотт 101:113 (22:31, 32:28, 16:25, 31:29)

О: Уэстбрук (40 + 13 подборов + 10 передач + 8 потерь), Оладипо (19 + 6 передач), Роберсон (12), Кантер (9), Грант (8), Адамс (2 + 7 подборов)

Ш: Уокер (29), Кидд-Гилкрист (16), Зеллер (11), Батюм (9 + 7 подборов + 8 передач), Камински (18), Лэмб (13)

Лейкерс – Мемфис 108:103 (22:27, 28:22, 29:31, 29:23)

Л: Расселл (27), Рэндл (18 + 11 подборов), Ингрэм (13), Нэнс (13 + 14 подборов), Робинсон (12 + 10 подборов), Эннис (11)

М: Конли (20 + 12 передач), Дэниелс (20), Райт (16), Эннис (14 + 8 подборов), Аллен (13 + 9 подборов), Рэндолф (13)

Сан-Антонио – Юта 109:103 (33:28, 21:24, 34:26, 21:25)

С: Ленард (25 + 7 передач), Паркер (21), Симмонс (17), Газоль (13 + 12 подборов), Бертанс (11), Дедмон (8), Форбс (8), Андерсон (6 + 10 подборов)

Ю: Диао (19), Гобер (19 + 14 подборов + 6 блок-шотов), Хэйворд (16), Мак (13), Джонсон (13), Инглс (8)

Милуоки – Даллас 105:109 (28:31, 25:22, 25:22, 27:34)

М: Адетокумбо (31 + 15 подборов + 9 передач + 5 потерь), Деллаведова (14 + 6 передач), Миддлтон (13), Снелл (12), Макер (11)

Д: Барнс (31), Новицки (17), Бареа (17 + 6 передач + 5 потерь), Феррелл (13), Мэттьюз (8 + 6 передач)

Нью-Орлеан – Чикаго — 110:117 (21:28, 26:35, 32:24, 31:30)

НО: Дэвис (30 + 11 подборов), Казинс (26 + 18 подборов + 7 потерь), Холидэй (17 + 6 передач), Кроуфорд (15), Каннингем (9)

Ч: Батлер (39), Рондо (10 + 9 подборов + 9 передач), Портис (21 + 11 подборов), Ловернь (15)

Торонто – Филадельфия — 113:105 (28:29, 31:20, 27:27, 27:29)

Т: Ибака (24 + 6 блок-шотов), ДеРозан (17 + 9 передач), Валанчюнас (14 + 8 подборов), Пелтль (12), Пауэлл (10), Кэрролл (10), Джозеф (9 + 6 передач)

Ф: Луваву-Кабарро (23), Шарич (16), Стаускас (14), Хендерсон (12), Пойтресс (11), Макконнелл (4 + 11 передач + 6 потерь), Холмс (4 + 7 подборов)

Бруклин – Атланта — 91:82 (29:24, 17:19, 24:18, 21:21)

Б: Лопес (29 + 5 блок-шотов + 5 потерь), Лин (15 + 6 передач), Холлис-Джефферсон (11), ЛеВерт (9), Букер (7 + 7 подборов), Килпатрик (4 + 11 подборов)

А: Шредер (16 + 8 передач + 5 потерь), Хардуэй (14 + 5 потерь), Принс (13), Ховард (11 + 11 подборов + 5 потерь), Миллсэп (14)

Майами – Денвер — 113:116 (30:37, 28:31, 29:25, 26:23)

М: Драгич (22 + 6 передач), Ричардсон (17), Джонсон (15), Уайтсайд (16 + 12 подборов), Макгрудер (11), Дж. Джонсон (9 + 6 передач), Рид (8 + 7 подборов),

Д: Галлинари (29), Йокич (19 + 10 подборов + 7 передач), Чендлер (19 + 9 подборов), Мудиай (17 + 9 передач)

Кливленд – Индиана — 135:130 OT (26:27, 34:26, 23:24, 21:27, 31:26)

К: Джеймс (41 + 16 подборов + 11 передач), Ирвинг (23 + 7 передач), Лав (20 + 12 подборов), Смит (18), Томпсон (12 + 9 подборов), Фрай (10), Уильямс (9 + 6 передач)

И: Джордж (43 + 9 подборов + 9 передач), Майлз (27), Янг (19 + 9 подборов), Тиг (17 + 11 передач)

Голден Стэйт – Вашингтон 139:115 (35:30, 32:27, 39:31, 33:27)

ГС: Карри (42 + 8 передач), Томпсон (23), Ливингстон (17 + 7 подборов), Грин (11 + 12 подборов + 13 передач), Уэст (10), МакГи (10), Игудала (9)

В: Бил (20), Богданович (20), Уолл (15 + 11 передач), Портер (13), Моррис (13), Дженнингс (9 + 7 подборов)

Финикс – Хьюстон — 116:123 (21:31, 33:28, 29:31, 33:33)

Ф: Юлис (34 + 9 подборов + 9 передач), Букер (27 + 9 передач + 8 потерь), Дадли (15 + 9 подборов), Джонс (10 + 8 подборов), Лэнь (10 + 12 подборов + 4 блок-шота), Крисс (9 + 4 блок-шота), Бендер (9 + 7 подборов)

Х: Беверли (26 + 8 подборов + 9 передач), Уильямс (23), Гордон (22), Уильямс (21), Нене (17), Капела (8 + 12 подборов)

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Голден Стэйт Уорриорс] Голден Стэйт 63 победы 14 поражений

2 [Лос-Анджелес Клипперс] Клипперс 47 31

3 [Сакраменто Кингз] Сакраменто 30 47

4 [Финикс Санз] Финикс 22 56

5 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 22 55

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Кливленд Кавальерс] Кливленд 49 27

2 [Милуоки Бакс] Милуоки 40 37

3 [Чикаго Буллз] Чикаго 38 39

4 [Индиана Пэйсерс] Индиана 37 40

5 [Детройт Пистонз] Детройт 35 42

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Бостон Селтикс] Бостон 50 27

2 [Торонто Рэпторс] Торонто 47 30

3 [Нью-Йорк Никс] Нью-Йорк 29 48

4 [Филадельфия 76ерс] Филадельфия 28 49

5 [Бруклин Нетс] Бруклин 18 59

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Юта Джаз] Юта 47 30

2 [Оклахома Сити Тандер] Оклахома 43 33

3 [Портленд Трэйл Блэйзерс] Портленд 38 38

4 [Денвер Наггетс] Денвер 36 40

5 [Миннесота Тимбервулвз] Миннесота 30 45

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Антонио Сперс] Сан-Антонио 59 17

2 [Хьюстон Рокетс] Хьюстон 52 25

3 [Мемфис Гризлис] Мемфис 42 35

4 [Нью-Орлеан Пеликанс] Нью-Орлеан 33 44

5 [Даллас Маверикс] Даллас 32 44

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 46 31

2 [Атланта Хокс] Атланта 39 38

3 [Майами Хит] Майами 37 40

4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 36 41

5 [Орландо Мэджик] Орландо 27 50