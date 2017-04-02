"Финикс" украинца Лэня проиграл "Портленду" в очередном матче НБА

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня проиграл "Портленд Трейл Блейзерс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 117:130.

Лэнь вышел в основном составе и провел в игре 15 минут 46 секунд, набрав 12 очков, сделав 7 подборов, 2 блокшота, совершив 1 потерю и получив 6 фолов.

Портленд – Финикс 130:117 (37:21, 26:32, 34:34, 33:30)

Портленд: Лиллард (31), Макколлум (29), Тернер (18),Харклесс (13), Вонле (12 + 13 подборов), Амину (12), Ленард (7), Крэбб (6), Коннотон (2)

Финикс: Букер (31), Уоррен (25), Крисс (19 + 13 подборов), Лень (12), Юлис (11), Уильямс (9), Дадли (6), Джонс (4)

Клипперс – Лейкерс 115:104 (28:22, 27:28, 38:22, 22:32)

Клипперс: Гриффин (36), Пол (29 + 12 передач), Редик (19), Джордан (11 + 12 подборов), Мба а Муте (7), Кроуфорд (7), Басс (4), Фелтон (2)

Лейкерс: Нваба (19), Ингрэм (18), Робинсон (16), Рэндл (14), Нэнс (8), Кларксон (7), Блэк (8), Эннис (6), Брюэр (6), Расселл (2)

Чикаго – Атланта 106:104 (23:21, 29:25, 27:38, 27:20)

Чикаго: Батлер (33), Рондо (25 + 11 подборов), Валентайн (13), Ципзер (10), Миротич (8), Лопес (8), Картер-Уильямс (5), Ловернь (4)

Атланта: Шредер (29), Хардуэй (20), Ильясова (13), Ховард (13 + 12 подборов), Принс (9), Мускала (9), Бэйзмор (6), Кальдерон (5)

Бруклин – Орландо 121:111 (33:33, 27:20, 29:36, 32:22)

Бруклин: Лопес (30), Букер (23), Килпатрик (15), Хэмилтон (13), ЛеВерт (9), Лин (8), Гудвин (8), Динуидди (7), Уайтхэд (6), Холлис-Джефферсон (2)

Орландо: Вучевич (27 + 11 подборов), Гордон (22 + 15 подборов), Пэйтон (20 + 11 подборов + 11 передач), Фурнье (20), Микс (11), Росс (6), Огастин (5)

Миннесота – Сакраменто 117:123 (31:18, 28:37, 26:36, 32:32)

Миннесота: Уиггинс (32), Таунс (26 + 11 подборов), Рубио (11 + 13 передач), Раш (11), Дженг (11), Джонс (6), Мухаммад (6), Пэйн (6), Данн (4), Каспи (4)

Сакраменто: Хилд (22), Лоусон (21 + 11 передач), Гэллоуэй (17), Аффлало (16), Коули-Стайн (15 + 10 подборов), Толливер (8), Коллисон (7), Маклемор (7), Лабиссьер (6), Папаяннис (4).

Восточная конференция

1. *Бостон Селтикс – 49 побед/27 поражений

2. *Кливленд Кавальерс – 48 /27

3. *Торонто Рэпторс – 46/30

4. *Вашингтон Уизардс – 46/30

5. Милуоки Бакс – 40/36

6. Атланта Хоукс – 39/37

7. Чикаго Буллз – 37/39

8. Майами Хит – 37/39

9. Индиана Пэйсерс – 37/39

10. Шарлотт Хорнетс – 35/41

11. Детройт Пистонс – 35/42

12. **Нью-Йорк Никс – 29/47

13. **Филадельфия Сиксерс – 28/48

14. **Орландо Мэджик – 27/50

15. **Бруклин Нетс – 17/59

Западная конференция

1. * Голден Стэйт Уорриорз – 62 победы / 14 поражений

2. *Сан-Антонио Сперс – 58/17

3. *Хьюстон Рокетс – 51/25

4. *Юта Джаз – 47/29

5. *Лос-Анджелес Клипперс – 47/31

6. *Оклахома-Сити Тандер – 43/32

7. *Мемфис Гриззлиз – 42/34

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 38/38

9. Денвер Наггетс –35/40

10. Нью-Орлеан Пеликанс – 33/43

11. **Даллас Маверикс – 31/44

12. **Миннесота Тимбервулвз – 30/45

13. **Сакраменто Кингз – 30/47

14. **Финикс Санз – 22/55

15. **Лос-Анджелес Лейкерс – 21/55

* Обеспечили место в плей-офф

** Выбыли из гонки за место в плей-офф