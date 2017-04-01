Лидеры чемпионата НБА "Голден Стейт" и "Сан-Антонио" синхронно выиграли свои матчи

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 11 матчей, в центральных из которых "Голден Стейт" обыграл "Хьюстон" (107:98), а "Сан-Антонио" в гостях был сильнее "Оклахомы" (95:100), сообщает официальный сайт лиги.

"Голден Стейт" по прежнему опережает основного соперника на 4 победы в турнирной таблице.

Шарлотт – Денвер 122:114 (24:32, 32:24, 30:38, 36:20)

Шарлотт: Уокер (31), Камински (22), Лэмб (13), Батюм (13), Кидд-Гилкрист (11), Белинелли (11), Марв. Уильямс (9), Зеллер (8), Пламли (4)

Денвер: Йокич (26 + 13 подборов + 10 передач), Харрис (20), Галлинари (19), Фарид (18 + 13 подборов), Нельсон (12), Мюррэй (8), Чендлер (5), Пламли (4), Эрнангомес (2)

Торонто – Индиана 111:100 (28:25, 18:23, 34:20, 31:32)

Торонто: ДеРозан (40), Валанчюнас (16 + 17 подборов), Ибака (15 + 12 подборов), Кэрролл (12), Райт (11), Такер (8), Джозеф (6), Паттерсон (3)

Индиана: Джордж (28), Тиг (19), Майлз (15), Янг (12), Брукс (11),Тернер (9), Эллис (4) Аллен (2)

Бостон – Орландо 117:116 (31:29, 26:35, 35:26, 25:26)

Бостон: Томас (35), Краудер (18), Браун (12), Хорфорд (12), Розир (9), Олиник (9), Смарт (7), Грин (6), Джонсон (5), Жеребко (4)

Орландо: Гордон (32 + 16 подборов), Фурнье (20), Росс (17), Микс (13), Пэйтон (12 + 15 передач), Вучевич (8), Бийомбо (8), Хезонья (4), Уотсон (2)

Кливленд – Филадельфия 122:105 (32:29, 38:23, 34:25, 18:28)

Кливленд: Джеймс (34), Ирвинг (24), Лав (18 + 10 подборов), Джей Ар Смит (14), Фрай (12), Томпсон (7 + 11 подборов), Уильямс (6), Уильямс (5), Шамперт (2)

Филадельфия: Луваву-Кабарро (19), Холмс (19), Лонг (16), Андерсон (12 + 10 подборов), Макконнелл (10), Стаускас (9), Шарич (8), Хендерсон (7), Сплиттер (5)

Мемфис – Даллас 99:90 (21:19, 34:15, 18:28, 26:28)

Мемфис: Конли (28), Рэндолф (22 + 12 подборов), Дэниелс (21), Эннис (9), Райт (8), Аллен (4), Картер (3), Болдуин (2), Дэвис (2)

Даллас: Мэттьюз (13), Новицки (13 + 12 подборов), Бареа (13), Сет Карри (12), Ноэл (10), Харрис (10), Межри (8), Барнс (8), Феррелл (3)

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 95:100 (25:16, 29:25, 22:30, 19:29)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (32 + 15 подборов + 12 передач), Оладипо (16), Адамс (13), Кантер (11), Сабонис (9), Абринес (5), Роберсон (4 + 12 подборов), Грант (3), Макдермотт (2)

Сан-Антонио: Ленард (28), Пау Газоль (17), Олдридж (14 + 10 подборов), Миллс (10), Джинобили (8), Ли (8), Паркер (8), Андерсон (4), Грин (2), Дедмон (1)

Милуоки – Детройт 108:105 OT (35:22, 21:26, 15:25, 24:22, 13:10)

Милуоки: Адетокумбо (28 + 14 подборов), Миддлтон (25 + 10 подборов), Макер (23), Бизли (7), Вон (6), Деллаведова (6), Хоуз (5), Телетович (3), Монро (3), Снелл (2)

Детройт: Харрис (23), Колдуэлл-Поуп (17), Смит (16), Удрих (16), М-с Моррис (13), Луэр (9 + 10 подборов), Драммонд (7 + 13 подборов), Бэйнс (4)

Новый Орлеан – Сакраменто 117:89 (32:19, 26:19, 26:26, 33:25)

Новый Орлеан: Казинс (37 + 13 подборов), Дэвис (19 + 12 подборов), Мур (13), Кроуфорд (12), Каннингем (12),Фрэйзер (8), Хилл (7), Холидэй (4), Кук (5)

Сакраменто: Маклемор (15),Хилд (13), Лабиссьер (13), Эванс (11), Коули-Стайн (11 + 14 подборов), Папаяннис (11), Темпл (7), Коллисон (5), Гэллоуэй (3)

Майами – Нью-Йорк 94:98 (29:33, 26:26, 20:18, 19:21)

Майами: Драгич (22), Уайтсайд (17 + 16 подборов), Джонсон (15), Дж. Джонсон (12),Макгрудер (11), Эллингтон (8), Бэббит (5), Уайт (2), Ричардсон (2)

Нью-Йорк: Порзингис (22), Ли (20), Холидэй (12), Бэйкер (10), Эрнангомес (10 + 12 подборов), Вуячич (9), О’Куинн (7), Рэндл (6), Ндур (2)

Юта – Вашингтон 95:88 (24:19, 18:20, 22:22, 31:27)

Юта: Хэйворд (19), Гобер (16 + 10 подборов), Мак (15), Инглс (11), Худ (11), Экзам (10), Уити (9), Джонсон (4)

Вашингтон: Бил (27), Уолл (16), Богданович (10), Убре (10), М-ф Моррис (8), Портер (7), Маинми (6),Гортат (4 + 11 подборов)

Голден Стэйт – Хьюстон 107:98 (23:25, 33:36, 27:24, 24:13)

Голден Стэйт: Карри (24), Томпсон (20), Игудала (14), МакГи (13), Ливингстон (7), Кларк (7), Уэст (6),Барнс (6), Грин (6), Пачулия (2), МакАду (2)

Хьюстон: Харден (17 + 12 подборов), Гордон (15), Уильямс (15),Ариза (13), Беверли (11), Харрелл (11), Капела (8 + 14 подборов), Деккер (8)

Восточная конференция

1. *Бостон Селтикс – 49 побед/27 поражений

2. *Кливленд Кавальерс – 48 /27

3. *Вашингтон Уизардс – 46/30

4. *Торонто Рэпторс – 46/30

5. Милуоки Бакс – 40/36

6. Атланта Хоукс – 39/36

7. Майами Хит – 37/39

8. Индиана Пэйсерс – 37/39

9. Чикаго Буллз – 36/39

10. Шарлотт Хорнетс – 35/41

11. Детройт Пистонс – 35/42

12. **Нью-Йорк Никс – 29/47

13. **Филадельфия Сиксерс – 28/48

14. **Орландо Мэджик – 27/49

15. **Бруклин Нетс – 16/59

Западная конференция

1. * Голден Стэйт Уорриорз – 62 победы / 14 поражений

2. *Сан-Антонио Сперс – 58/17

3. *Хьюстон Рокетс – 51/25

4. *Юта Джаз – 47/29

5. *Лос-Анджелес Клипперс – 46/31

6. *Оклахома-Сити Тандер – 43/32

7. *Мемфис Гриззлиз – 42/34

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 37/38

9. Денвер Наггетс –35/40

10. Нью-Орлеан Пеликанс – 33/43

11. Даллас Маверикс – 31/44

12. Миннесота Тимбервулвз – 30/44

13. Сакраменто Кингз – 29/47

14. **Финикс Санз – 22/54

15. **Лос-Анджелес Лейкерс – 21/54

* Обеспечили место в плей-офф

** Выбыли из гонки за место в плей-офф