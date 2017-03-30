Украинец Гладырь набрал 20 очков в матче французского "Монако" в баскетбольной Лиге чемпионов
15:49, 30 марта 2017Баскетбол
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Клуб украинца одолел итальянское "Динамо Сассари" и вышел в Финал четырех.
Гладырь набрал 20 очков в очередном матче за "Монако" / twitter.com/asmonaco_basket
Французский баскетбольный клуб "Монако" с украинским легионером Сергеем Гладырем в составе обыграл итальянское "Динамо Сассари" и вышле в Финал четырех Лиги чемпионов ФИБА, сообщает официальный сайт турнира.
Игра в Италии завершилась со счетом 94:98.
Неделей ранее французы обыграли соперника у себя дома со счетом 73:62.
Гладырь вышел в стартовом составе команды и за 32 минуты на паркете сумел набрать 20 очков (1/2 двухочковых, 6/9 трехочковых), сделал 2 подбора и 1 результативную передачу.
Стоит отметить, что помимо "Монако" в решающих поединках примут участие турецкий "Банвит", итальянская "Венеция" и "Тенерифе" из Испании.
Жеребьевка Финала четырех состоится 7 апреля.
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