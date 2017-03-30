Украинец Гладырь набрал 20 очков в матче французского "Монако" в баскетбольной Лиге чемпионов

Французский баскетбольный клуб "Монако" с украинским легионером Сергеем Гладырем в составе обыграл итальянское "Динамо Сассари" и вышле в Финал четырех Лиги чемпионов ФИБА, сообщает официальный сайт турнира.

Игра в Италии завершилась со счетом 94:98.

Неделей ранее французы обыграли соперника у себя дома со счетом 73:62.

Гладырь вышел в стартовом составе команды и за 32 минуты на паркете сумел набрать 20 очков (1/2 двухочковых, 6/9 трехочковых), сделал 2 подбора и 1 результативную передачу.

Стоит отметить, что помимо "Монако" в решающих поединках примут участие турецкий "Банвит", итальянская "Венеция" и "Тенерифе" из Испании.

Жеребьевка Финала четырех состоится 7 апреля.