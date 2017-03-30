"Голден Стейт" обыграл "Сан-Антонио" в гостях в матче лидеров чемпионата НБА

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей, в центральном из которых, в игре лидеров сводной турнирной таблицы лиги, "Голден Стейт Уорриорз" обыграли "Сан-Антонио Сперз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 98:110.

На счету лидера "Уорриорз" Карри 29 очков и 11 передач.

Теперь у "Голден Стейт" на 4 победы больше, чем у оппонентов в борьбе за победу в регулярном чемпионате. У "Сан-Антонио" есть один матч в запасе.

Орландо – Оклахома-Сити 106:114 OT (18:20, 31:24, 33:28, 20:30, 4:12)

Орландо: Фурнье (24), Росс (23), Гордон (13), Бийомбо (12 + 11 подборов), Пэйтон (11), Вучевич (11 + 16 подборов), Огастин (8), Хезонья (4)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (57 + 13 подборов + 11 передач), Кантер (17 + 10 подборов), Оладипо (13), Адамс (7), Роберсон (6), Абринес (6), Сабонис (4), Кристон (2), Гибсон (2)

Филадельфия – Атланта 92:99 (18:25, 25:27, 27:27, 22:20)

Филадельфия: Холмс (25), Шарич (15), Макконнелл (13), Андерсон (10), Лонг (10), Стаускас (9), Хендерсон (5), Луваву-Кабарро (5 + 10 подборов)

Атланта: Ховард (22 + 20 подборов), Хардуэй (19), Бэйзмор (19), Шредер (14), Ильясова (14), Принс (9), Хамфрис (2)

Бостон – Милуоки 100:103 (24:24, 25:31, 28:25, 23:23)

Бостон: Томас (32), Краудер (13), Брэдли (12 + 10 подборов), Хорфорд (11), Смарт (11 + 11 подборов), Зеллер (7), Джонсон (6), Янг (3), Браун (3), Розир (2)

Милуоки: Адетокумбо (22), Миддлтон (19), Брогдон (16), Монро (16), Телетович (8), Деллаведова (7), Терри (4), Хоуз (4), Макер (4), Снелл (3)

Торонто – Шарлотт 106:110 (19:22, 28:28, 27:16, 32:44)

Торонто: ДеРозан (28), Джозеф (18), Ибака (15), Валанчюнас (14 + 15 подборов), Пауэлл (10), Паттерсон (10), Такер (6), Кэрролл (3), Райт (2)

Шарлотт: Белинелли (21), Уокер (19), Марв. Уильямс (18 + 12 подборов), Батюм (15), Камински (13), Робертс (9), Кидд-Гилкрист (6), Пламли (5), Лэмб (4)

Нью-Йорк – Майами 88:105 (22:24, 19:25, 27:28, 20:28)

Нью-Йорк: Порзингис (20), Эрнангомес (12), Ли (10), Энтони (9), Рэндл (9), Холидэй (6), Бэйкер (6), Вуячич (5), Кузминскас (4), О’Куинн (4), Ндур (3)

Майами: Драгич (20), Дж. Джонсон (18), Ричардсон (17), Джонсон (12),Уайтсайд (11), Эллингтон (8), Уайт (7), Макгрудер (6), Бэббит (3), Рид (3)

Мемфис – Индиана 110:97 (38:24, 34:29, 24:26, 14:18)

Мемфис: Конли (36), Картер (21), Рэндолф (17), Райт (13), Аллен (7), Эннис (7 + 10 подборов), Дэниелс (5), Харрисон (4)

Индиана: Джордж (22), Брукс (18), Янг (16 + 13 подборов), Майлз (15), Тернер (9), Тиг (4), Янг (4), Кристмас (3), Аллен (2), Серафин (2), Эллис (2)

Нью-Орлеан – Даллас 121:118 (27:23, 36:28, 26:32, 32:35)

Нью-Орлеан: Дэвис (30 + 13 подборов), Казинс (29 + 16 подборов), Холидэй (18), Кроуфорд (15), Каннингем (15), Хилл (7), Мур (5), Фрэйзер (2)

Даллас: Новицки (23), Барнс (19), Сет Карри (18), Мэттьюз (10), Феррелл (15), Бареа (8 + 11 передач), Финни-Смит (8), Ноэл (7), Пауэлл (6), Харрис (2), Ютофф (2)

Сан-Антонио – Голден Стэйт 98:110 (33:17, 24:37, 20:30, 21:26)

Сан-Антонио: Ленард (19), Пау Газоль (18),Олдридж (17), Грин (16), Ли (8), Миллс (6), Джинобили (6), Андерсон (4), Дедмон (4)

Голден Стэйт: Карри (29 + 11 передач), Томпсон (23), Уэст (15), Игудала (14), Кларк (7), Пачулия (6), Ливингстон (5), МакГи (4), Грин (4), Барнс (3)

Клипперс – Вашингтон 133:124 (39:31, 35:32, 36:35, 23:26)

Клипперс: Редик (31), Пол (27 + 13 передач), Гриффин (26 + 10 подборов), Джордан (23 + 18 подборов), Кроуфорд (14), Спейтс (5), Мба а Муте (5), Фелтон (2)

Вашингтон: Уолл (41), Бил (27), М-ф Моррис (14), Смит (14), Убре (10), Гортат (6), Маинми (5), Портер (4), Богданович (3)

Сакраменто – Юта 82:112 (14:34, 29:16, 24:28, 15:34)

Сакраменто: Маклемор (22), Коллисон (12), Лоусон (11), Эванс (9), Лабиссьер (9), Папаяннис (8), Коули-Стайн (7), Хилд (2), Гэллоуэй (2)

Юта: Хэйворд (20), Худ (18), Гобер (16 + 15 подборов), Мак (14), Инглс (12), Диао (11), Джонсон (9), Уити (7), Беркс (3), Лайлс (2)

Восточная конференция

1. *Кливленд Кавальерс – 47 побед / 26 поражений

2. *Бостон Селтикс – 48/27

3. *Вашингтон Уизардс – 46/29

4. *Торонто Рэпторс – 45/30

5. Милуоки Бакс – 39/36

6. Атланта Хоукс – 39/36

7. Майами Хит – 37/38

8. Индиана Пэйсерс – 37/38

9. Чикаго Буллз – 35/39

10. Шарлотт Хорнетс – 34/41

11. Детройт Пистонс – 34/41

12. **Нью-Йорк Никс – 28/47

13. **Филадельфия Сиксерс – 28/47

14. **Орландо Мэджик – 27/48

15. **Бруклин Нетс – 16/58

Западная конференция

1. * Голден Стэйт Уорриорз – 61 победа / 14 поражений

2. *Сан-Антонио Сперс – 57/17

3. *Хьюстон Рокетс – 51/23

4. *Юта Джаз – 46/29

5. *Лос-Анджелес Клипперс – 45/31

6. *Оклахома-Сити Тандер – 43/31

7. Мемфис Гриззлиз – 41/34

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 36/38

9. Денвер Наггетс –35/39

10. Нью-Орлеан Пеликанс – 32/43

11. Даллас Маверикс – 31/43

12. Миннесота Тимбервулвз – 29/44

13. Сакраменто Кингз – 29/46

14. **Финикс Санз – 22/53

15. **Лос-Анджелес Лейкерс – 21/53

* Обеспечили место в плей-офф

** Выбыли из гонки за место в плей-офф