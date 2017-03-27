"Будивельник" разгромил "Кремень" в первом матче 1/4 финала баскетбольной Суперлиги

В Киеве завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором "Будивельник" обыграл "Кремень" из Кременчуга, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 105:82.

"Будивельник" с самого начала матча имел полное преимущество, выиграв стартовую 10-минутку со счетом 27:19. И в дальнейшем хозяева площадки только наращивали преимущество, выиграв все последующие три четверти - 25:22, 22:21 и 31:20.

Лучшим игроком матча стал американский легионер киевлян Филдс на счету которого больше всего очков (19) и результативных передач (8).

Таким образом, "Будивельник" повел в четвертьфинале плей-офф Суперлиги со счетом 1:0.

Будивельник – Кремень 105:82 (27:19, 25:22, 22:21, 31:20)

Будивельник: Филдс 19 + 8 передач, Дугат 16 + 4 передачи), Завадский 16 + 8 подборов, Винтоняк 10 + 7 подборов, Отверченко 10, Луценко 10

Кремень: Кадигроб 18 + 7 подборов, Кожемякин 15, Хамзаев 14 + 9 подборов, Луговцов 12 + 7 подборов, Чигринов 11, 10 Байда