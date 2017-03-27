"Финикс" украинца Лэня проиграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА
Игра завершилась со счетом 120:106.
В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня проиграл "Шарлотт Хорнетс", сообщает официальный сайт лиги.
Матч завершился со счетом 120:106.
Лэнь набрал в этом матче 8 очков.
Шарлотт – Финикс 120:106 (38:18, 31:29, 29:33, 22:26)
Ш: Уокер (31 + 9 передач), Уильямс (21 + 7 подборов), Батюм (18 + 10 передач), Зеллер (16 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (14), Камински (10 + 7 подборов), Белинелли (8)
Ф: Букер (23), Уоррен (21 + 10 подборов), Юлис (16 + 9 передач), Крисс (13), Дадли (12), Уильямс (11 + 11 подборов), Лэнь (8)
Атланта – Бруклин 92:107 (20:32, 28:23, 20:23, 24:29)
А: Шредер (24 + 8 передач), Ховард (19 + 14 подборов), Принс (17 + 7 подборов), Хардуэй (16), Ильясова (9 + 17 подборов)
Б: Лопез (23 + 7 подборов), Лин (20 + 8 передач), Холлис-Джефферсон (11 + 13 подборов), Динуидди (10), Макдэниэлс (10), Уайтхэд (9), Букер (8 + 7 подборов), ЛеВерт (8)
Клипперс – Сакраменто 97:98 (24:24, 20:18, 32:23, 21:33)
К: Джордан (20 + 11 подборов), Пол (17 + 9 передач), Гриффин (17), Риверс(10 + 9 подборов), Кроуфорд (9)
С: Коллисон (19), Хилд (15 + 7 подборов), Толливер (15), Папаяннис (12),Маклемор (8) Эванс (8), Коули-Стайн (8 + 14 подборов)
Милуоки – Чикаго 94:109 (31:29, 24:27, 24:35, 15:18)
М: Адетокумбо (22 + 8 подборов), Монро (16), Миддлтон (14), Брогдон (14), Терри (8), Телетович (8), Снелл (7)
Ч: Миротич (28 + 8 подборов), Батлер (20 + 14 передач + 6 потерь), Рондо (18 + 9 подборов + 9 передач), Лопес (18), Ципзер (10)
Хьюстон – Оклахома-Сити 137:125 (37:31, 42:28, 34:29, 24:37)
Х: Уильямс (31), Гордон (24), Ариза (24 + 6 передач), Харден (22 + 12 передач + 5 потерь), Нене (17), Капела (11 + 9 подборов), Деккер (8)
О: Уэстбрук (39 + 11 подборов + 13 передач + 5 потерь), Кантер (23), Оладипо (15), Гибсон(12), Абринес(11), Адамс (11), Роберсон (8 + 7 подборов)
Индиана – Филадельфия — 107:94 (27:18, 24:27, 30:24, 26:25)
И: Джордж (21 + 8 подборов), Тернер (17 + 16 подборов), Тиг (16), Джефферсон (14 + 7 подборов), Эллис (10), Брукс (10), Майлз (10)
Ф: Родригес (16), Лонг (15 + 10 подборов), Ковингтон (15), Холмс (11 + 12 подборов), Шарич (9 + 10 подборов), Макконнелл (8 + 7 передач)
Бостон – Майами — 112:108 (22:27, 31:31, 32:17, 27:33)
Б: Томас (30 + 6 потерь), Краудер (25), Джонсон (14 + 7 подборов), Хорфорд (7 + 10 подборов + 8 передач) Смарт (7 + 9 передач)
М: Джонсон (24), Дж. Джонсон (20 + 6 передач), Уайтсайд (19 + 15 подборов), Драгич (13 + 5 потерь)
Голден Стэйт – Мемфис — 106:94 (25:28, 31:26, 27:27, 23:13)
ГС: Томпсон (31), Карри (21 + 11 передач + 5 потерь), Игудала (20 + 7 подборов), Грин (9 + 7 подборов), Барнс (10)
М: Конли (29 + 6 передач + 6 потерь), Рэндолф (15), Грин (13 + 8 подборов), Эннис (7 + 8 подборов)
Денвер – Нью-Орлеан — 90:115 (26:29, 14:26, 19:32, 31:28)
Д: Пламли (16), Мюррэй (13), Харрис (13), Галлинари (11), Йокич (8 + 13 подборов), Бартон (8), Фарид (6 + 7 подборов)
НО: Дэвис (31 + 15 подборов), Холидэй (13 + 7 передач), Кроуфорд (13 + 7 передач), Мотеюнас (13 + 8 подборов), Мур (12), Фрэйзер (11 + 8 передач), Каннингем (6 + 8 подборов), Ажинса (6 + 7 подборов)
Лейкерс – Портленд — 81:97 (17:22, 15:18, 24:37, 25:20)
ЛАЛ: Расселл (22), Эннис (14), Кларксон (10 + 7 подборов + 6 передач), Зубац (10 + 7 подборов), Нваба (9), Нэнс (9 + 7 подборов), Рэндл (4 + 9 подборов)
П: Лиллард (22 + 7 подборов), Крэбб (18), Макколлум (13), Нуркич (9 + 13 подборов), Вонле (8 + 14 подборов) Амину (9 + 10 подборов)