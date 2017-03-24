НБА: "Бруклин" обыграл "Финикс" украинца Лэня и впервые в сезоне одержал две победы подряд

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в одном из которых "Бруклин Нетс" обыграл "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе и одержал вторую подряд победу в регулярном чемпионате, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 126:98.

Алексей Лэнь в этой игре набрал 11 очков и сделал 11 подборов.

Майами – Торонто — 84:101 (33:23, 14:22, 21:30, 16:26)

М: Уайтсайд (16 + 14 подборов), Драгич (13 + 7 подборов + 7 передач), Макгрудер (13), Ричардсон (12), Джонсон (11), Дж. Джонсон (10 + 4 блок-шота)

Т: ДеРозан (40 + 6 подборов), Пауэлл (14), Райт (13 + 7 подборов), Такер (9 + 7 подборов), Валанчюнас (2 + 8 подборов), Паттерсон (5 + 10 подборов)

Бруклин – Финикс — 126:98 (22:32, 30:18, 32:15, 42:33)

Б: Лопес (19), Макдэниэлс (16 + 8 подборов), Букер (14 + 8 подборов), Лин (13), Гудвин (12), Эйси (12), Уайтхэд (11), Хэмилтон (10), Холлис-Джефферсон (5 + 16 подборов),

Ф: Букер (28), Крисс (23 + 11 подборов), Лэнь (11 + 11 подборов), Юлис (10 + 12 передач), Барбоза (11), Уильямс (4 + 7 подборов)

Даллас – Клипперс — 97:95 (29:24, 19:30, 29:21, 20:20)

Д: Сет Карри (23), Барнс (21), Новицки (14), Ноэл (8 + 12 подборов), Мэттьюз (5 + 6 передач)

ЛАК: Гриффин (21), Пол (15 + 6 передач), Джордан (14 + 18 подборов), Риверс (13),

Сан-Антонио – Мемфис — 97:90 (27:22, 24:20, 23:27, 23:21)

САС: Олдридж (23 + 8 подборов), Ленард (19 + 7 подборов), Миллс (15), Паркер (13 + 7 передач), Газоль (9),

М: Конли (22 + 6 передач), Марк Газоль (13 + 10 подборов + 6 потерь), Рэндолф (8 + 7 подборов)

Портленд – Нью-Йорк — 110:95 (37:23, 30:23, 18:22, 25:27)

П: Лиллард (30), Макколлум (20), Нуркич (16 + 10 подборов), Крэбб (11), Тернер (10), Амину (10 + 9 подборов), Вонле (4 + 12 подборов)

НЙ: Порзингис (18 + 9 подборов), Ли (16), Кузминскас (14 + 8 подборов), Рэндл (13), Эрнангомес (10 + 8 подборов)

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Голден Стэйт Уорриорс] Голден Стэйт 57 побед 14 поражений

2 [Лос-Анджелес Клипперс] Клипперс 43 30

3 [Сакраменто Кингз] Сакраменто 27 44

4 [Финикс Санз] Финикс 22 50

5 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 20 51

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Кливленд Кавальерс] Кливленд 46 24

2 [Милуоки Бакс] Милуоки 36 35

3 [Индиана Пэйсерс] Индиана 36 35

4 [Чикаго Буллз] Чикаго 34 38

5 [Детройт Пистонз] Детройт 34 38

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Бостон Селтикс] Бостон 46 26

2 [Торонто Рэпторс] Торонто 43 29

3 [Нью-Йорк Никс] Нью-Йорк 27 45

4 [Филадельфия 76ерс] Филадельфия 26 45

5 [Бруклин Нетс] Бруклин 15 56

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Юта Джаз] Юта 44 28

2 [Оклахома Сити Тандер] Оклахома 41 30

3 [Денвер Наггетс] Денвер 34 37

4 [Портленд Трэйл Блэйзерс] Портленд 33 38

5 [Миннесота Тимбервулвз] Миннесота 28 42

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Антонио Сперс] Сан-Антонио 55 16

2 [Хьюстон Рокетс] Хьюстон 49 22

3 [Мемфис Гризлис] Мемфис 40 32

4 [Даллас Маверикс] Даллас 31 40

5 [Нью-Орлеан Пеликанс] Нью-Орлеан 30 41

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 43 28

2 [Атланта Хокс] Атланта 37 34

3 [Майами Хит] Майами 35 37

4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 32 39

5 [Орландо Мэджик] Орландо 26 46