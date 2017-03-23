Уэстбрук установил рекорд НБА в победном матче "Оклахомы" против "Филадельфии"

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны восемь матчей, в центральном из которых "Оклахома-Сити" обыграла "Филадельфию" во многом благодаря рекорду Рассела Уэстбрука, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 122:97.

Уэстбрук установил уникальное достижение в НБА, оформив трипл-дабл со 100-процентной точностью бросков. Прежде еще никому не удавалось показать такой результат.

Игрок провел на площадке всего 27 минут и набрал 18 очков, реализовав 6/6 бросков с игры и 6/6 штрафных, а также сделал 11 подборов и 14 передач.

Орландо – Шарлотт — 102:109 (27:21, 27:27, 28:29, 20:32)

О: Росс (19), Пэйтон (15), Фурнье (15), Вучевич (14 + 12 подборов + 8 передач), Микс (10), Хезонья (8 + 7 подборов)

Ш: Уокер (22 + 7 передач), Белинелли (20), Камински (18), Зеллер (15), Батюм (10 + 6 передач + 5 потерь), Уильямс (7 + 10 подборов), Лэмб (4 + 8 подборов).

Бостон – Индиана — 109:100 (21:19, 28:23, 39:32, 21:26)

Б: Томас (25), Брэдли (18 + 8 подборов), Краудер (15), Хорфорд (15 + 8 подборов + 8 передач), Олиник (11 + 8 подборов)

И: Джордж (37 + 5 потерь), Тиг (25 + 6 передач), Янг (8), Тернер (7 + 9 подборов), Аллен (8 + 14 подборов)

Чикаго – Детройт — 117:95 (32:23, 27:30, 32:20, 26:22)

Ч: Миротич (28), Ловернь (17 + 7 подборов), Батлер (16 + 12 передач), Ципзер (15), Портис (12), Рондо (5 + 9 передач)

Д: Харрис (14), Моррис (14), Луэр (13), Джонсон (12), Смит (9 + 7 передач), Драммонд (8 + 17 подборов)

Оклахома-Сити – Филадельфия — 122:97 (29:22, 34:28, 32:20, 27:27)

ОС: Кантер (24 + 11 подборов), Уэстбрук (18 + 11 подборов + 14 передач + 5 потерь), Оладипо (18), Макдермотт (13)

Ф: Стаускас (20), Лонг (13 + 6 подборов), Ковингтон (12), Шарич (12), Холмс (11)

Вашингтон – Атланта — 104:100 (16:20, 24:26, 27:21, 37:33)

В: Бил (28 + 9 подборов), Уолл (22 + 10 передач), Моррис (13 + 7 подборов), Портер (10 + 8 подборов), Дженнингс (5 + 6 передач), Маинми (4 + 10 подборов).

А: Хардуэй (29), Шредер (18 + 6 передач + 10 потерь), Ховард (14 + 16 подборов), Сефолоша (10), Ильясова (5 + 8 подборов)

Денвер – Кливленд — 126:113 (34:31, 39:28, 28:31, 25:23)

Д: Харрис (21), Бартон (20), Чендлер (18), Фарид (17 + 9 подборов), Йокич (16 + 10 подборов + 7 передач), Мюррэй (15), Пламли (12 + 7 подборов), Нельсон (3 + 9 передач)

К: Ирвинг (33), Уильямс (19), Джеймс (18 + 6 подборов + 5 передач), Лав (9 + 7 подборов), Корвер (9)

Сакраменто – Милуоки — 98:116 (24:25, 26:44, 25:21, 23:26)

С: Хилд (21), Эванс (18), Аффлало (12), Темпл (12), Коллисон (10 + 7 передач), Коули-Стайн (10 + 7 подборов + 4 блок-шота), Лабиссьер (8 + 8 подборов), Папаяннис (4 + 7 подборов)

М: Адетокумбо (32 + 14 подборов + 6 передач), Монро (15), Телетович (13), Миддлтон (13), Брогдон (12), Хоуз (10)

Юта – Нью-Йорк — 108:101 (26:34, 25:21, 21:20, 36:26)

Ю: Гобер (35 + 13 подборов + 4 блок-шота), Хэйворд (19 + 8 подборов), Хилл (15 + 7 подборов), Нето (10), Джонсон (10)

НЙ: Порзингис (24 + 7 подборов), Роуз (17 + 6 передач), Энтони (16), Ли (12), Эрнангомес (9 + 10 подборов), Томас (4 + 9 подборов).

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Голден Стэйт Уорриорс] Голден Стэйт 57 побед 14 поражений

2 [Лос-Анджелес Клипперс] Клипперс 43 29

3 [Сакраменто Кингз] Сакраменто 27 44

4 [Финикс Санз] Финикс 22 49

5 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 20 51

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Кливленд Кавальерс] Кливленд 46 24

2 [Милуоки Бакс] Милуоки 36 35

3 [Индиана Пэйсерс] Индиана 36 35

4 [Чикаго Буллз] Чикаго 34 38

5 [Детройт Пистонз] Детройт 34 38

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Бостон Селтикс] Бостон 46 26

2 [Торонто Рэпторс] Торонто 42 29

3 [Нью-Йорк Никс] Нью-Йорк 27 44

4 [Филадельфия 76ерс] Филадельфия 26 45

5 [Бруклин Нетс] Бруклин 14 56

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Юта Джаз] Юта 44 28

2 [Оклахома Сити Тандер] Оклахома 41 30

3 [Денвер Наггетс] Денвер 34 37

4 [Портленд Трэйл Блэйзерс] Портленд 32 38

5 [Миннесота Тимбервулвз] Миннесота 28 42

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Антонио Сперс] Сан-Антонио 54 16

2 [Хьюстон Рокетс] Хьюстон 49 22

3 [Мемфис Гризлис] Мемфис 40 31

4 [Даллас Маверикс] Даллас 30 40

5 [Нью-Орлеан Пеликанс] Нью-Орлеан 30 41

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 43 28

2 [Атланта Хокс] Атланта 37 34

3 [Майами Хит] Майами 35 36

4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 32 39

5 [Орландо Мэджик] Орландо 26 46