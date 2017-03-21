Лидер НБА "Голдэн Стейт" одержал победу над "Оклахомой" в очередном матче

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись семь матчей, в центральном из которых лидер сводной таблицы лиги "Голден Стейт Уорриорз" обыграл "Оклахому Сити" на выезде, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 95:111.

Самым результативным игроком матча стал Клей Томпсон, на счету которого 34 очка.

Лидер чемпионата одержал 56-ю победу при 14 поражениях.

Индиана – Юта 107:100 (28:23, 23:23, 29:24, 27:30)

Индиана: Тиг (21), Джордж (19), Тернер (16), Майлз (15), Эллис (12), Джефферсон (10), Янг (8), Робинсон (4), Аллен (2)

Юта: Хэйворд (38), Джордж Хилл (16), Гобер (16 + 14 подборов), Худ (11), Беркс (9), Инглс (4), Диао (2), Уити (2), Джонсон (2)

Орландо – Филадельфия 112:109 OT (25:26, 16:30, 33:27, 24:15, 14:11)

Орландо: Вучевич (26 + 13 подборов), Фурнье (19), Гордон (17), Росс (15), Пэйтон (10 + 13 подборов), Микс (9), Бийомбо (7), Огастин (5), Грин (4)

Филадельфия: Ковингтон (24 + 13 подборов), Холмс (24 + 14 подборов), Стаускас (20), Шарич (18), Макконнелл (16 + 11 передач), Лонг (4), Андерсон (1 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (2)

Шарлотт – Атланта 105:90 (19:19, 32:23, 32:26, 22:22)

Шарлотт: Уокер (16), Батюм (16), Камински (14), Марв. Уильямс (13), Лэмб (12), Кидд-Гилкрист (9), Зеллер (8), Уэбер (8), Белинелли (6), Грэм (3)

Атланта: Шредер (20), Ильясова (13), Ховард (13 + 10 подборов), Сефолоша (11), Хардуэй (11), Принс (11), Мускала (5), Кальдерон (2), Бембри (2), Хамфрис (2)

Бостон – Вашингтон 110:102 (30:28, 28:19, 34:28, 18:27)

Бостон: Томас (25), Брэдли (20), Краудер (16), Хорфорд (16), Смарт (10), Олиник (9 + 11 подборов), Браун (6), Зеллер (4), Джонсон (4)

Вашингтон: Бил (19), Уолл (16), М-ф Моррис (14), Богданович (14), Смит (13), Дженнингс (10 + 7 передач), Портер (8), Гортат (4), Убре (4)

Хьюстон – Денвер 125:124 (35:28, 27:37, 32:32, 31:27)

Хьюстон: Харден (39 + 11 передач), Гордон (18), Беверли (14), Ариза (14), Капела (12), Андерсон (10), Уильямс (7), Нене (6), Деккер (5)

Денвер: Харрис (28), Бартон (24), Йокич (22 + 13 подборов), Эрнангомес (15), Мюррэй (13), Мудиай (8), Фарид (5), Нельсон (5), Пламли (4)

Оклахома-Сити – Голден Стэйт 95:111 (22:25, 17:34, 27:33, 29:19)

Оклахома-Сити: Оладипо (17), Уэстбрук (15), Гибсон (10), Кантер (15 + 10 подборов), Кристон (10), Адамс (9), Грант (7), Коул (4), Сабонис (4), Абринес (2), Роберсон (2)

Голден Стэйт: Томпсон (34), Карри (23), МакГи (10), Уэст (9), Барнс (7), Игудала (6), Кларк (5), Маккоу (5), Ливингстон (4), МакАду (2), Луни (2), Грин (2 + 10 подборов), Пачулия (2)

Клипперс – Нью-Йорк 114:105 (29:23, 34:30, 34:19, 17:33)

Клипперс: Гриффин (30), Риверс (17), Кроуфорд (14), Редик (14), Джордан (14 + 10 подборов), Пол (13 + 13 передач), Мба а Муте (4), Спейтс (4), Фелтон (2), Пирс (2)

Нью-Йорк: Роуз (18), Порзингис (18 + 11 подборов), Энтони (16), Холидэй (11), Бэйкер (8), Кузминскас (8), Эрнангомес (8), Рэндл (7), Пламли (4), Вуячич (3), Томас (2), Ли (2)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 46 побед / 23 поражения

2. Бостон Селтикс – 45/26

3. Вашингтон Уизардс – 42/28

4. Торонто Рэпторс – 41/29

5. Атланта Хоукс – 37/33

6. Индиана Пэйсерс – 36/34

7. Милуоки Бакс – 34/35

8. Майами Хит – 34/36

9. Детройт Пистонс – 34/36

10. Чикаго Буллз – 33/37

11. Шарлотт Хорнетс – 31/39

12. Нью-Йорк Никс – 27/43

13. Филадельфия Сиксерс – 26/44

14. Орландо Мэджик – 26/45

15. Бруклин Нетс – 13/56

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 56 побед / 14 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 53/16

3. Хьюстон Рокетс – 49/22

4. Юта Джаз – 43/28

5. Лос-Анджелес Клипперс – 42/29

6. Мемфис Гриззлиз – 40/30

7. Оклахома-Сити Тандер – 40/30

8. Денвер Наггетс –33/37

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 32/37

10. Даллас Маверикс – 30/39

11. Нью-Орлеан Пеликанс – 29/41

12. Миннесота Тимбервулвз – 28/41

13. Сакраменто Кингз – 27/43

14. Финикс Санз – 22/48

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/50