"Финикс" уступил "Детройту" в очередном матче регулярного чемпионата НБА

Игра в Детройте завершилась со счетом 112:95

В ночь на понедельник в Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 8 матчей, в одном из которых команда украинского легионера Алексея Лэня "Финикс Санз" проиграла "Детройт Пистонз", сообщает официальный сайт лиги. Матч завершился со счетом 112:95. На счету Лэня 11 очков и 7 подборов. Детройт – Финикс 112:95 (24:23, 23:26, 30:26, 35:20) Детройт: Колдуэлл-Поуп (23), Драммонд (18 + 18 подборов), М-с Моррис (16), Джексон (14), Бэйнс (13 + 17 подборов), Луэр (10), Харрис (8), Смит (6), Марьянович (4) Финикс: Юлис (17 + 11 передач), Крисс (16), Уоррен (15), Эдди (13), Уильямс (11 + 12 подборов), Лэнь (11 + 7 подборов), Дадли (9), Джонс (3) Бруклин – Даллас 104:111 (26:32, 17:25, 29:25, 32:29) Бруклин: Лопес (27), Динуидди (18), Эйси (11), Фой (11), Уайтхэд (10), Макдэниэлс (8), Холлис-Джефферсон (6), ЛеВерт (5), Лин (4), Гудвин (4) Даллас: Новицки (23), ; Бареа (20 + 7 передач), Барнс (19), Мэттьюз (15), Харрис (11), Феррелл (8), Сет Карри (8), Финни-Смит (6), Пауэлл (1) Филадельфия – Бостон 105:99 (25:23, 21:28, 30:28, 29:20) Филадельфия: Шарич (23), Ковингтон (16), Луваву-Кабарро (13), Родригес (9 + 7 передач), Хендерсон (9), Стаускас (9), Холмс (8), Лонг (8), Макконнелл (6), Окафор (4) Бостон: Хорфорд (27), Краудер (15 + 7 подборов), Розир (14 + 10 подборов),Брэдли (13), Олиник (12), Смарт (8), Грин (5), Браун (2), Джонсон (2), Жеребко (1) Нью-Орлеан – Миннесота 123:109 (28:34, 20:20, 40:30, 35:25) Нью-- Орлеан: Дэвис (28 + 12 подборов), Кроуфорд (22), Холидэй (21), Казинс (15 + 11 подборов), Мур (14), Хилл (13), Мотеюнас (4), Каннингем (3), Фрэйзер (3) Миннесота: Таунс (33), Уиггинс (25), Мухаммад (20), Рубио (10 + 14 передач), Дженг (9 + 10 подборов), Раш (6), Олдрич (4), Данн (2) Торонто – Индиана 116:91 (32:24, 30:21, 29:28, 25:18) Торонто: ДеРозан (22), Ибака (16), Кэрролл (12), Пелтль (12), Пауэлл (11), Джозеф (11), Валанчюнас (11 + 13 подборов), Такер (9), Паттерсон (8), Райт (4) Индиана: Джордж (18), Тиг (16), Янг (16), Эллис (10), Майлз (8), Кристмас (6), Брукс (5), Серафин (4), Робинсон (3), Тернер (3), Аллен (2) Майами – Портленд 104:115 (29:28, 22:24, 28:33, 25:30) Майами: Дж. Джонсон (24), Драгич (17), Уайтсайд (17 + 10 подборов), Джонсон (14), Ричардсон (10), Эллингтон (9), Макгрудер (6), Рид (4), Бэббит (3) Портленд: Лиллард (49), Нуркич (21 + 12 подборов), Макколлум (18), Вонле (11), Тернер (6), Крэбб (5), Амину (3), Харклесс (2) Сан-Антонио – Сакраменто 118:102 (21:27, 37:22, 41:25, 19:28) Сан-Антонио: Пау Газоль (22), Олдридж (18), Паркер (16), Ленард (12), Ли (11), Миллс (10), Симмонс (10), Дедмон (6), Грин (5), Андерсон (3), Энтони (2), Бертанс (2), Форбс (1) Сакраменто: Хилд (18), Коули-Стайн (18), Темпл (15), Лабиссьер (14), Толливер (9), Гэллоуэй (8), Лоусон (7), Папаяннис (6 + 10 подборов), Куфос (5), Коллисон (2) Лейкерс – Кливленд 120:125 (28:31, 31:24, 33:27, 28:43) э Лейкерс: Расселл (40), Кларксон (19), Ингрэм (18), Рэндл (10), Зубац (10), Брюэр (9), Нваба (7), Нэнс (5), Эннис (2) Кливленд: Ирвинг (46), Джеймс (34), Лав (21 + 15 подборов), Джефферсон (7), Шамперт (6), Томпсон (4 + 10 подборов), Фрай (3), Уильямс (2), Джей Ар Смит (2) Восточная конференция 1. Кливленд Кавальерс – 46 побед / 23 поражения 2. Бостон Селтикс – 44/26 3. Вашингтон Уизардс – 42/27 4. Торонто Рэпторс – 41/29 5. Атланта Хоукс – 37/32 6. Индиана Пэйсерс – 35/34 7. Милуоки Бакс – 34/35 8. Детройт Пистонс – 34/36 9. Майами Хит – 34/36 10. Чикаго Буллз – 33/37 11. Шарлотт Хорнетс – 30/39 12. Нью-Йорк Никс – 27/42 13. Филадельфия Сиксерс – 26/43 14. Орландо Мэджик – 25/45 15. Бруклин Нетс – 13/56 Западная конференция 1. Голден Стэйт Уорриорз – 55 побед / 14 поражений 2. Сан-Антонио Сперс – 53/16 3. Хьюстон Рокетс – 48/22 4. Юта Джаз – 43/27 5. Лос-Анджелес Клипперс – 41/29 6. Оклахома-Сити Тандер – 40/29 7. Мемфис Гриззлиз – 40/30 8. Денвер Наггетс –33/36 9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 32/37 10. Даллас Маверикс – 30/39 11. Нью-Орлеан Пеликанс – 29/41 12. Миннесота Тимбервулвз – 28/41 13. Сакраменто Кингз – 27/43 14. Финикс Санз – 22/48 15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/50

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