"Днепр" и "Запорожье" выиграли матчи последнего дня регулярного чемпионата Суперлиги

В Днепре и Запорожье состоялись матчи последнего дня регулярного чемпионата Украины по баскетболу, в которых "Днепр" обыграл кременчугский "Кремень" (108:58), а "Запорожье-ZOG" оказалось сильнее харьковской "Политехники" - 109:65, сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом регулярный чемпионат Украины завершен. Впереди - матчи серий плей-офф.

БК "Запорожье – ZOG" – БК "Политехник" 109:65 (32:14, 22:12, 27:27, 28:12)

БК "Запорожье – ZOG": Носков 19оч, 8пб, 6рп.

БК "Политехник": Рочняк 17оч.

Днепр – Кремень– 108:58 (26:15, 27:13, 31:18, 24:12)

Днепр: Тимофеенко - 18 очков, 9 подборов, 2 передачи; Загреба - 16 очков, 4 подбора, 2 передачи.

Кремень: Чигринов -15 очков, 3 подбора, 1 передача; Луговцов - 14 очков, 1 подбора.

Кроме того, стали известны пары плей-офф и календарь решающих матчей Суперлиги.

1/4 финала – до двух побед:

"Будивельник" – "Кремень" – 27 марта, 28 марта, 31 марта

"Химик" – "Николаев" – 24 марта , 26 марта, 28 марта

"Днепр" – "Запорожье" – 26 марта, 29 марта, 1 апреля

"Черкасские Мавпы" – "БИПА" – 24 марта, 28 марта, 31 марта

1/2 финала - до трех побед

6 апреля, 8 апреля, 12 апреля, 14 апреля, 18 апреля

За призовые места – до трех побед

За 3-е место:

21 апреля, 23 апреля, 26 апреля, 28 апреля, 30 апреля

За 1-е место:

29 апреля, 1 мая, 4 мая, 6 мая, 9 мая