Вице-лидер чемпионата НБА "Сан-Антонио" проиграл второй матч подряд

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в центральном из которых "Мемфис Гризлис" обыграли "Сан-Антонио Сперз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 104:96.

"Сан-Антонио", который занимает 2-е место в сводной таблице лиги, потерпел второе поражение подряд.

В свою очеред, лидер чемпионата "Голден Стэйт" обыграл "Милуоки" со счетом 117:92.

Оклахома-Сити – Сакраменто — 110:94 (29:19, 34:22, 22:24, 25:29)

ОС: Уэстбрук (28 + 8 подборов + 10 передач + 7 потерь), Макдермотт (21), Адамс (16 + 13 подборов), Кантер (14)

С: Папаяннис (14 + 11 подборов), Лабиссьер (13), Хилд (11), Коллисон (10), Толливер (10), Лоусон (8 + 6 передач).

Атланта – Портленд — 97:113 (18:40, 28:23, 27:22, 24:28)

А: Ильясова (23), Хардуэй (22), Ховард (14 + 10 подборов + 5 перехватов), Бэйзмор (12), Шредер (8 + 7 передач)

П: Лиллард (27), Макколлум (22), Крэбб (16), Харклесс (12), Нуркич (12 + 9 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), Вонле (10 + 11 подборов + 5 потерь) Амину (8 + 7 подборов), Тернер (2 + 8 подборов)

Шарлотт – Вашингтон — 98:93 (19:20, 20:20, 25:21, 34:32)

Ш: Зеллер (19), Уокер (16 + 6 передач), Уильямс (16 + 8 подборов), Камински (14), Белинелли (11), Кидд-Гилкрист (8 + 4 блок-шота), Батюм (8 + 10 подборов)

В: Уолл (19 + 8 передач), Бил (18), Портер (16), ) Богданович (12), Гортат (6 + 16 подборов) Маинми (7 + 7 подборов)

Клипперс – Кливленд — 108:78 (14:16, 33:15, 29:27, 32:20)

ЛАК: Гриффин (23 + 8 подборов), Редик (16), Джордан (13 + 17 подборов), Кроуфорд (13), Риверс (11), Пол (5 + 7 передач), Спейтс (7 + 8 подборов)

К: Джефферсон (12 + 6 подборов), Уильямс (11 + 5 передач + 5 потерь), Томпсон (11 + 6 подборов), Смит (10 + 6 подборов), Шамперт (10 + 5 подборов), Фрай (10) Фелдер (10)

Чикаго – Юта — 95:86 (16:23, 24:21, 21:20, 34:22)

Ч: Батлер (23 + 7 передач), Портис (22), Лопес (14), Валентайн (11 + 12 подборов)

Ю: Хилл (18 + 7 подборов), Хэйворд (14), Гобер (13 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Инглс (10), Беркс (10)

Мемфис – Сан-Антонио — 104:96 (29:18, 15:25, 31:30, 29:23)

М: Конли (19 + 7 подборов + 6 передач), Рэндолф (18 + 7 подборов), Газоль (16 + 7 передач), Грин (13), Дэниелс (11), Картер (10), Аллен (8 + 7 подборов)

САС: Леонард (22 + 7 подборов), Олдридж (21 + 9 подборов), Симмонс (14), Газоль (8 + 9 подборов)

Денвер – Хьюстон — 105:109 (26:26, 30:25, 18:29, 31:29)

Д: Харрис (17), Йокич (16), Нельсон (15 + 7 подборов + 11 передач), Эрнангомес (15), Мюррэй (12), Фарид (11 + 8 подборов), Бартон (10), Пламли (9 + 9 подборов)

Х: Харден (40 + 10 подборов + 10 передач + 8 потерь), Капела (16 + 8 подборов), Нене (14 + 7 подборов), Уильямс (12), Гордон (10), Андерсон (10), Ариза (2 + 9 подборов)

Голден Стэйт – Милуоки — 117:92 (27:29, 36:15, 31:26, 23:22)

ГС: Карри (28), Томпсон (21), Игудала (15), Грин (8 + 7 подборов + 10 передач), Кларк (9), МакГи (8), Барнс (7 + 10 подборов)

М: Брогдон (18), Снелл (12), Монро (12 + 7 подборов), Миддлтон (11), Телетович (10), Адетокумбо (9)