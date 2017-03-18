Будивельник разгромил Николаев в матче регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги

В Киеве завершился матч последнего тура регулярного чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором "Будивельник" принимал "Николаев" и разгромил соперника со счетом 118:80, сообщает официальный сайт соревнований.

В дебюте матча хозяева устроили своим болельщикам праздник атакующего баскетбола. Киевляне за стартовые 10 минут настреляли в кольцо "корабелов" 39 очков, реализовав 78% бросков с игры и 71% попыток из-за дуги. Киевляне за четверть допустили лишь одну потерю, выдав практически идеальную десятиминутку по итогам которой получили солидные 19 очков преимущества.

Во второй четверти хозяева немного сбавили обороты, чем воспользовался Николаев, который выиграл вторую четверть с 4-очковым преимуществом. Однако благодаря преимуществу, полученному в дебюте матча, киевляне отправились на большой перерыв с комфортным 15-очковым гандикапом, а защитник столичного клуба Филдс уже в первой половине набрал 16 очков.

В третьей четверти Будивельник снова включился в атаке, развеяв любые надежды гостей на камбэк. Киевляне задавили соперника в "краске", набрав 34 очка за десятиминутку. Уже по итогам 30 минут матча хозяева набрали 91(!) очко, а за 5 минут до финальной сирены "пробили" сотню - интрига была лишь в том, сумеет ли команда Владимира Коваля в своем последнем матче регулярного чемпионата снова обновить рекорд результативности сезона. И это киевлянам удалось - рекорд Запорожье-ZOG (113 очков) не продержался и дня. Киевляне поиздевались над защитой николаевцев, "отгрузив" команде Сергея Кирлана 118 очков.

"Корабелы" не сумели навязать борьбу победителю регулярного чемпионата и завершили "регулярку" на 7-м месте, получив в соперники по первому раунду плей-офф южненский Химик.

Будивельник – Николаев 118:80 (39:20, 18:22, 34:20, 27:18)

Будивельник: Филдс 21 + 10 передач + 6 подборов, Дугат 21 + 6 підбиранб + 5 передач, Завадский 18, Анисимов 13 + 6 подборов, Винтоняк 10

Николаев: Швец 21 + 12 підбиранб, Чемякін 19, Галенко 11