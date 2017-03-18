"Финикс" украинца Лэня проиграл "Орландо" в очередном матче НБА

09:41, 18 марта 2017
Баскетбол
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Игра завершилась со счетом 103:109.

Лэнь набрал 5 очков в матче с

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня проиграл "Орландо Мэджик", сообщает официальный сайт лиги

Матч завершился со счетом 103:109.

На счету Лэня 9 очков и 10 подборов.

Вашингтон – Чикаго 112:107 (29:23, 30:17, 25:32, 28:35)

В: Бил (24), Смит (17 + 7 подборов), Уолл (14 + 20 передач), Маинми (16), Портер (14 + 8 подборов), Богданович (12), Гортат (8 + 8 подборов), Дженнингс (3 + 8 передач).

Ч: Батлер (28), Лопез (25 + 12 подборов), Миротич (15 + 7 подборов), Валентайн (11), Ципзер (8 + 7 подборов), Картер-Уильямс (7 + 6 потерь), Рондо (6 + 10 передач)

Филадельфия – Даллас 116:74 (21:23, 30:17, 36:16, 29:18)

Ф: Андерсон (19 + 8 подборов), Ковингтон (18 + 9 подборов), Холмс (17 + 7 подборов), Родригес (13 + 6 передач), Луваву-Кабарро(12), Шарич (10 + 7 подборов), Окафор (10 + 6 потерь), Стаускас (9 + 7 подборов), Макконнелл (6 + 6 передач) 

Д: Пауэлл (14), Бареа (11), Новицки (10), Ноэль (9), Карри (7)

Бруклин – Бостон 95:98 (16:21, 21:24, 28:26, 30:27)

Бр: Лопез (23), Фой (14), Лин (10 + 7 подборов + 6 передач), Николсон (11), Холлис-Джефферсон (10), Эйси (10 + 8 подборов)

Бо: Краудер (24 + 12 подборов), Брэдли (16), Хорфорд (14 + 8 подборов + 4 блок-шота), Смарт (12), Грин (11), Джонсон (9), Олинык (9) 

Детройт – Торонто 75:87 (13:16, 25:24, 28:20, 9:27)

Д: Джексон (20 + 6 передач), Харрис (14 + 7 подборов), Луэр (12), Колдуэлл-Поуп (9), Драммонд (8 + 22 подбора)

Т: Ибака (17 + 9 подборов), ДеРозан (14 + 8 подборов + 6 передач), Кэрролл (12), Пауэлл (11), Валанчюнас (10 + 8 подборов), Джозеф (9 + 7 подборов + 6 передач), Такер (8 + 9 подборов)

Новый Орлеан – Хьюстон 128:112 (36:23, 32:27, 31:31, 29:31)

Н: Хилл (30 + 7 передач), Дэвис (24 + 15 подборов), Холидэй (19 + 6 передач), Фрэйзер (14 + 6 передач), Селден (11), Мур (9), Каннингем (7 + 9 подборов) 

Х: Харден (41 + 14 подборов + 11 передач + 5 потерь), Уильямс (14), Харрелл (13), Гордон (12), Ариза (8 + 8 подборов), Андерсон (8), Беверли (7 + 7 подборов)

Майами – Миннесота 123:105 (27:23, 37:26, 26:32, 33:24)

Ма: Уайтсайд (23 + 14 подборов), Джонсон (23),  Драгич (19 + 10 передач), Дж. Джонсон (17 + 6 передач), Бэббит (8), Макгрудер (7), Рид (8), Эллингтон (7)

Ми: Таунс (31 + 11 подборов), Уиггинс (26), Рубио (20 + 6 передач), Мухаммад (15)

Финикс – Орландо 103:109 (22:30, 36:30, 27:24, 18:25)

Ф: Уоррен (26), Юлис (19 + 8 передач), Крисс (13 + 8 подборов + 4 блок-шота), Уильямс (12 + 7 подборов), Букер (10), Лэнь (9 + 10 подборов), Дадли (7)

О: Фурнье (25), Вучевич (18 + 17 подборов), Гордон (17 + 4 блок-шота), Росс (14), Огастин (12), Пэйтон (10 + 11 передач), Грин (2 + 8 подборов).

Лос-Анджелес Лейкерс – Милуоки 103:107 (24:31, 22:30, 31:23, 26:23)

Л: Кларксон (21), Зубац (18 + 9 подборов), Янг (16), Расселл (14), Нэнс (13), Ингрэм (11), Рэндл (4 + 12 подборов + 7 передач + 5 потерь)

М: Миддлтон (30), Адетокумбо (26 + 8 подборов), Монро (12), Снелл (10), Хенсон (8 + 8 подборов + 4 блок-шота)

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Голден Стэйт Уорриорс]  Голден Стэйт 54 победы 14 поражений

2 [Лос-Анджелес Клипперс]  Клипперс 40 29

3 [Сакраменто Кингз]  Сакраменто 27 41

4 [Финикс Санз]  Финикс 22 47

5 [Лос-Анджелес Лейкерс]  Лейкерс 20 49

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Кливленд Кавальерс]  Кливленд 45 22

2 [Индиана Пэйсерс]  Индиана 35 33

3 [Милуоки Бакс]  Милуоки 34 34

4 [Детройт Пистонз]  Детройт 33 36

5 [Чикаго Буллз]  Чикаго 32 37

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Бостон Селтикс]  Бостон 44 25

2 [Торонто Рэпторс]  Торонто 40 29

3 [Нью-Йорк Никс]  Нью-Йорк 27 42

4 [Филадельфия 76ерс]  Филадельфия 25 43

5 [Бруклин Нетс]  Бруклин 13 55

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Юта Джаз]  Юта 43 26

2 [Оклахома Сити Тандер]  Оклахома 39 29

3 [Денвер Наггетс]  Денвер 33 35

4 [Портленд Трэйл Блэйзерс]  Портленд 30 37

5 [Миннесота Тимбервулвз]  Миннесота 28 40

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Антонио Сперс]  Сан-Антонио 52 15

2 [Хьюстон Рокетс]  Хьюстон 47 22

3 [Мемфис Гризлис]  Мемфис 39 30

4 [Даллас Маверикс]  Даллас 29 39

5 [Нью-Орлеан Пеликанс]  Нью-Орлеан 28 41

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Уизардз]  Вашингтон 42 26

2 [Атланта Хокс]  Атланта 37 31

3 [Майами Хит]  Майами 34 35

4 [Шарлотт Хорнетс]  Шарлотт 29 39

5 [Орландо Мэджик]  Орландо 25 45

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Теги: #баскетбол#НБА