"Финикс" украинца Лэня проиграл "Орландо" в очередном матче НБА

Игра завершилась со счетом 103:109.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня проиграл "Орландо Мэджик", сообщает официальный сайт лиги. Матч завершился со счетом 103:109. На счету Лэня 9 очков и 10 подборов. Вашингтон – Чикаго 112:107 (29:23, 30:17, 25:32, 28:35) В: Бил (24), Смит (17 + 7 подборов), Уолл (14 + 20 передач), Маинми (16), Портер (14 + 8 подборов), Богданович (12), Гортат (8 + 8 подборов), Дженнингс (3 + 8 передач). Ч: Батлер (28), Лопез (25 + 12 подборов), Миротич (15 + 7 подборов), Валентайн (11), Ципзер (8 + 7 подборов), Картер-Уильямс (7 + 6 потерь), Рондо (6 + 10 передач) Филадельфия – Даллас 116:74 (21:23, 30:17, 36:16, 29:18) Ф: Андерсон (19 + 8 подборов), Ковингтон (18 + 9 подборов), Холмс (17 + 7 подборов), Родригес (13 + 6 передач), Луваву-Кабарро(12), Шарич (10 + 7 подборов), Окафор (10 + 6 потерь), Стаускас (9 + 7 подборов), Макконнелл (6 + 6 передач) Д: Пауэлл (14), Бареа (11), Новицки (10), Ноэль (9), Карри (7) Бруклин – Бостон 95:98 (16:21, 21:24, 28:26, 30:27) Бр: Лопез (23), Фой (14), Лин (10 + 7 подборов + 6 передач), Николсон (11), Холлис-Джефферсон (10), Эйси (10 + 8 подборов) Бо: Краудер (24 + 12 подборов), Брэдли (16), Хорфорд (14 + 8 подборов + 4 блок-шота), Смарт (12), Грин (11), Джонсон (9), Олинык (9) Детройт – Торонто 75:87 (13:16, 25:24, 28:20, 9:27) Д: Джексон (20 + 6 передач), Харрис (14 + 7 подборов), Луэр (12), Колдуэлл-Поуп (9), Драммонд (8 + 22 подбора) Т: Ибака (17 + 9 подборов), ДеРозан (14 + 8 подборов + 6 передач), Кэрролл (12), Пауэлл (11), Валанчюнас (10 + 8 подборов), Джозеф (9 + 7 подборов + 6 передач), Такер (8 + 9 подборов) Новый Орлеан – Хьюстон 128:112 (36:23, 32:27, 31:31, 29:31) Н: Хилл (30 + 7 передач), Дэвис (24 + 15 подборов), Холидэй (19 + 6 передач), Фрэйзер (14 + 6 передач), Селден (11), Мур (9), Каннингем (7 + 9 подборов) Х: Харден (41 + 14 подборов + 11 передач + 5 потерь), Уильямс (14), Харрелл (13), Гордон (12), Ариза (8 + 8 подборов), Андерсон (8), Беверли (7 + 7 подборов) Майами – Миннесота 123:105 (27:23, 37:26, 26:32, 33:24) Ма: Уайтсайд (23 + 14 подборов), Джонсон (23), Драгич (19 + 10 передач), Дж. Джонсон (17 + 6 передач), Бэббит (8), Макгрудер (7), Рид (8), Эллингтон (7) Ми: Таунс (31 + 11 подборов), Уиггинс (26), Рубио (20 + 6 передач), Мухаммад (15) Финикс – Орландо 103:109 (22:30, 36:30, 27:24, 18:25) Ф: Уоррен (26), Юлис (19 + 8 передач), Крисс (13 + 8 подборов + 4 блок-шота), Уильямс (12 + 7 подборов), Букер (10), Лэнь (9 + 10 подборов), Дадли (7) О: Фурнье (25), Вучевич (18 + 17 подборов), Гордон (17 + 4 блок-шота), Росс (14), Огастин (12), Пэйтон (10 + 11 передач), Грин (2 + 8 подборов). Лос-Анджелес Лейкерс – Милуоки 103:107 (24:31, 22:30, 31:23, 26:23) Л: Кларксон (21), Зубац (18 + 9 подборов), Янг (16), Расселл (14), Нэнс (13), Ингрэм (11), Рэндл (4 + 12 подборов + 7 передач + 5 потерь) М: Миддлтон (30), Адетокумбо (26 + 8 подборов), Монро (12), Снелл (10), Хенсон (8 + 8 подборов + 4 блок-шота) ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН 1 [Голден Стэйт Уорриорс] Голден Стэйт 54 победы 14 поражений 2 [Лос-Анджелес Клипперс] Клипперс 40 29 3 [Сакраменто Кингз] Сакраменто 27 41 4 [Финикс Санз] Финикс 22 47 5 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 20 49 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН 1 [Кливленд Кавальерс] Кливленд 45 22 2 [Индиана Пэйсерс] Индиана 35 33 3 [Милуоки Бакс] Милуоки 34 34 4 [Детройт Пистонз] Детройт 33 36 5 [Чикаго Буллз] Чикаго 32 37 АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН 1 [Бостон Селтикс] Бостон 44 25 2 [Торонто Рэпторс] Торонто 40 29 3 [Нью-Йорк Никс] Нью-Йорк 27 42 4 [Филадельфия 76ерс] Филадельфия 25 43 5 [Бруклин Нетс] Бруклин 13 55 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН 1 [Юта Джаз] Юта 43 26 2 [Оклахома Сити Тандер] Оклахома 39 29 3 [Денвер Наггетс] Денвер 33 35 4 [Портленд Трэйл Блэйзерс] Портленд 30 37 5 [Миннесота Тимбервулвз] Миннесота 28 40 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН 1 [Сан-Антонио Сперс] Сан-Антонио 52 15 2 [Хьюстон Рокетс] Хьюстон 47 22 3 [Мемфис Гризлис] Мемфис 39 30 4 [Даллас Маверикс] Даллас 29 39 5 [Нью-Орлеан Пеликанс] Нью-Орлеан 28 41 ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН 1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 42 26 2 [Атланта Хокс] Атланта 37 31 3 [Майами Хит] Майами 34 35 4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 29 39 5 [Орландо Мэджик] Орландо 25 45

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