"Запорожье" разгромил "Кремень", "Днепр" сильнее "Политехника" в баскетбольной Суперлиге

В Запорожье и Днепре завершились очередные матчи регулярного первенства чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в которых "Запорожье-ZOG" разгромил "Кремень", а "Днепр" оказался сильнее харьковского "Политехника", сообщает официальный сайт соревнований.

В частности, 113 очков Запорожье-ZOG – это рекордный показатель сезона Суперлиги Пари-Матч. До этого лучший показатель результативности принадлежал Будивельнику, который в домашнем матче 27 октября настрелял 108 очков именно в кольцо запорожцев.

Запорожье-ZOG – Кремень 113:88 (29:18, 29:22, 31:26, 24:22)

Запорожье-ZOG: Липовцев 19 + 6 подборов + 5 передач, Овдеенко 17 + 5 подборов + 5 передач, Мальчевский 15 + 8 подборов, Носков 14, Теряник 11 + 5 передач, Лукьянов 10

Кремень: Ясиненко 19 + 5 подборов, Байда 15, Кадыгроб 14 + 5 подборов, Кожемякин 12 + 4 передачи), Луговцов 11

Днепр – Политехник 87:74 (13:15, 27:16, 27:27, 20:16)

Днепр: Мішула 17оч, 5рп; Загреба 14оч, 16 пб; Тимофеенко 16оч, 12пб.

Политехник": Арабаджи 21оч. Столікер 11оч, 13пб.