"Денвер" одержал четвертую победу подряд в НБА

"Наггетс" обыграли "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 129:114

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 6 матчей, в центральном из которых "Денвер Наггетс" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс", сообщает официальный сайт лиги. Матч завершился со счетом 129:114. Лидер "Наггетс" Уилл Бартон набрал в этом матче 35 очков. Торонто – Оклахома-Сити — 102:123 (24:29, 24:29, 22:39, 32:26) Т: ДеРозан (22), Пауэлл (13), Джозеф (11 + 6 передач), Ибака (10), Райт (10) ОС: Уэстбрук (24 + 10 подборов + 16 передач), Оладипо (23), Кантер (14 + 7 подборов), Роберсон (13), Гибсон (10), Адамс (10 + 5 подборов), Абринес (10) Кливленд – Юта — 91:83 (29:20, 15:22, 23:25, 24:16) К: Джеймс (33 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Ирвинг (21), Джей Ар Смит (12), Лав (10 + 9 подборов), Томпсон (2 + 8 подборов) Ю: Гобер (20 + 19 подборов), Хэйворд (13), Джонсон (12), Инглс (12), Джордж Хилл (9). Атланта – Мемфис — 91:103 (28:26, 24:29, 13:23, 26:25) А: Хардуэй (18), Принс (16 + 4 блок-шота), Бэйзмор (16), Шредер (10), Миллсэп (10), Ховард (10 + 11 подборов) М: Конли (22 + 12 передач), Газоль (18 + 10 подборов + 10 передач), Грин (14 + 12 подборов), Аллен (10), Райт (10) Нью-Йорк – Бруклин — 110:121 (33:28, 28:26, 26:38, 23:29) НЙ: О’Куинн (23 + 8 подборов), Роуз (22), Энтони (17), Томас (15 + 10 подборов), Ли (13), Холидэй (10) Б: Лопес (24), Холлис-Джефферсон (20 + 10 подборов), Лин (15 + 8 передач), ЛеВерт (13 + 7 подборов), Фой (10) Денвер – Клипперс 129:114 (27:19, 32:27, 44:34, 26:34) Д: Бартон (35), Харрис (20), Йокич (17 + 14 подборов + 11 передач), Нельсон (16), Фарид (12), Мюррэй (10), Пламли (10 + 10 подборов + 6 передач), Эрнангомес (9) ЛАК: Редик (22), Пол (18 + 14 передач), Риверс (17), Басс (15) Голден Стэйт – Орландо — 122:92 (34:20, 33:30, 36:21, 19:21) ГС: Томпсон (29), Карри (25 + 9 передач), Игудала (14), Кларк (12), Пачулия (10 + 10 подборов), Грин (9 + 11 подборов + 6 передач) О: Пэйтон (13 + 8 подборов + 5 потерь), Грин (13), Фурнье (12), Вучевич (10 + 8 подборов), Бийомбо (3 + 10 подборов) Восточная конференция 1. Кливленд Кавальерс – 45 побед / 22 поражения 2. Бостон Селтикс – 43/25 3. Вашингтон Уизардс – 41/26 4. Торонто Рэпторс – 39/29 5. Атланта Хоукс – 37/31 6. Индиана Пэйсерс – 35/33 7. Милуоки Бакс – 33/34 8. Майами Хит – 33/35 9 Детройт Пистонс – 33/35 10. Чикаго Буллз – 32/36 11. Шарлотт Хорнетс – 29/39 12. Нью-Йорк Никс – 27/42 13. Филадельфия Сиксерс – 24/43 14. Орландо Мэджик – 24/45 15. Бруклин Нетс – 13/54 Западная конференция 1. Голден Стэйт Уорриорз – 54 победы / 14 поражений 2. Сан-Антонио Сперс – 52/15 3. Хьюстон Рокетс – 47/21 4. Юта Джаз – 43/26 5. Лос-Анджелес Клипперс – 40/29 6. Оклахома-Сити Тандер – 39/29 7. Мемфис Гриззлиз – 39/30 8. Денвер Наггетс –33/35 9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 30/37 10. Даллас Маверикс – 29/38 11. Миннесота Тимбервулвз – 28/39 12. Нью-Орлеан Пеликанс – 27/41 13. Сакраменто Кингз – 27/41 14. Финикс Санз – 22/46 15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/48

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