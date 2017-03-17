"Денвер" одержал четвертую победу подряд в НБА

09:24, 17 марта 2017
Баскетбол
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"Наггетс" обыграли "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 129:114

Уилл Бартон слева набрал 35 очков за "Денвер" в матче с "Клипперс" / Reuters

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 6 матчей, в центральном из которых "Денвер Наггетс" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 129:114.

Лидер "Наггетс" Уилл Бартон набрал в этом матче 35 очков.

Торонто – Оклахома-Сити — 102:123 (24:29, 24:29, 22:39, 32:26)

Т: ДеРозан (22), Пауэлл (13), Джозеф (11 + 6 передач), Ибака (10), Райт (10)

ОС: Уэстбрук (24 + 10 подборов + 16 передач), Оладипо (23), Кантер (14 + 7 подборов), Роберсон (13), Гибсон (10), Адамс (10 + 5 подборов), Абринес (10)

Кливленд – Юта — 91:83 (29:20, 15:22, 23:25, 24:16)

К: Джеймс (33 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Ирвинг (21), Джей Ар Смит (12), Лав (10 + 9 подборов), Томпсон (2 + 8 подборов)

Ю: Гобер (20 + 19 подборов), Хэйворд (13), Джонсон (12), Инглс (12), Джордж Хилл (9).

Атланта – Мемфис — 91:103 (28:26, 24:29, 13:23, 26:25)

А: Хардуэй (18), Принс (16 + 4 блок-шота), Бэйзмор (16), Шредер (10), Миллсэп (10), Ховард (10 + 11 подборов)

М: Конли (22 + 12 передач), Газоль (18 + 10 подборов + 10 передач), Грин (14 + 12 подборов), Аллен (10), Райт (10)

Нью-Йорк – Бруклин — 110:121 (33:28, 28:26, 26:38, 23:29)

НЙ: О’Куинн (23 + 8 подборов), Роуз (22), Энтони (17), Томас (15 + 10 подборов), Ли (13), Холидэй (10)

Б: Лопес (24), Холлис-Джефферсон (20 + 10 подборов), Лин (15 + 8 передач), ЛеВерт (13 + 7 подборов), Фой (10)

Денвер – Клипперс 129:114 (27:19, 32:27, 44:34, 26:34)

Д: Бартон (35), Харрис (20), Йокич (17 + 14 подборов + 11 передач), Нельсон (16), Фарид (12), Мюррэй (10), Пламли (10 + 10 подборов + 6 передач), Эрнангомес (9)

ЛАК: Редик (22), Пол (18 + 14 передач), Риверс (17), Басс (15)

Голден Стэйт – Орландо — 122:92 (34:20, 33:30, 36:21, 19:21)

ГС: Томпсон (29), Карри (25 + 9 передач), Игудала (14), Кларк (12), Пачулия (10 + 10 подборов), Грин (9 + 11 подборов + 6 передач)

О: Пэйтон (13 + 8 подборов + 5 потерь), Грин (13), Фурнье (12), Вучевич (10 + 8 подборов), Бийомбо (3 + 10 подборов)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 45 побед / 22 поражения

2. Бостон Селтикс – 43/25

3. Вашингтон Уизардс – 41/26

4. Торонто Рэпторс – 39/29

5. Атланта Хоукс – 37/31

6. Индиана Пэйсерс – 35/33

7. Милуоки Бакс – 33/34

8. Майами Хит – 33/35

9 Детройт Пистонс –  33/35

10. Чикаго Буллз – 32/36

11. Шарлотт Хорнетс – 29/39

12. Нью-Йорк Никс – 27/42

13. Филадельфия Сиксерс –  24/43

14. Орландо Мэджик – 24/45

15. Бруклин Нетс – 13/54

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 54 победы / 14 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 52/15

3. Хьюстон Рокетс – 47/21

4. Юта Джаз – 43/26

5. Лос-Анджелес Клипперс – 40/29

6. Оклахома-Сити Тандер – 39/29

7. Мемфис Гриззлиз – 39/30

8. Денвер Наггетс –33/35

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 30/37

10. Даллас Маверикс – 29/38

11. Миннесота Тимбервулвз – 28/39

12. Нью-Орлеан Пеликанс – 27/41

13. Сакраменто Кингз – 27/41

14. Финикс Санз – 22/46

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/48

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Теги: #баскетбол#НБА