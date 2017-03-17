"Денвер" одержал четвертую победу подряд в НБА
"Наггетс" обыграли "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 129:114
В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 6 матчей, в центральном из которых "Денвер Наггетс" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс", сообщает официальный сайт лиги.
Матч завершился со счетом 129:114.
Лидер "Наггетс" Уилл Бартон набрал в этом матче 35 очков.
Торонто – Оклахома-Сити — 102:123 (24:29, 24:29, 22:39, 32:26)
Т: ДеРозан (22), Пауэлл (13), Джозеф (11 + 6 передач), Ибака (10), Райт (10)
ОС: Уэстбрук (24 + 10 подборов + 16 передач), Оладипо (23), Кантер (14 + 7 подборов), Роберсон (13), Гибсон (10), Адамс (10 + 5 подборов), Абринес (10)
Кливленд – Юта — 91:83 (29:20, 15:22, 23:25, 24:16)
К: Джеймс (33 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Ирвинг (21), Джей Ар Смит (12), Лав (10 + 9 подборов), Томпсон (2 + 8 подборов)
Ю: Гобер (20 + 19 подборов), Хэйворд (13), Джонсон (12), Инглс (12), Джордж Хилл (9).
Атланта – Мемфис — 91:103 (28:26, 24:29, 13:23, 26:25)
А: Хардуэй (18), Принс (16 + 4 блок-шота), Бэйзмор (16), Шредер (10), Миллсэп (10), Ховард (10 + 11 подборов)
М: Конли (22 + 12 передач), Газоль (18 + 10 подборов + 10 передач), Грин (14 + 12 подборов), Аллен (10), Райт (10)
Нью-Йорк – Бруклин — 110:121 (33:28, 28:26, 26:38, 23:29)
НЙ: О’Куинн (23 + 8 подборов), Роуз (22), Энтони (17), Томас (15 + 10 подборов), Ли (13), Холидэй (10)
Б: Лопес (24), Холлис-Джефферсон (20 + 10 подборов), Лин (15 + 8 передач), ЛеВерт (13 + 7 подборов), Фой (10)
Денвер – Клипперс 129:114 (27:19, 32:27, 44:34, 26:34)
Д: Бартон (35), Харрис (20), Йокич (17 + 14 подборов + 11 передач), Нельсон (16), Фарид (12), Мюррэй (10), Пламли (10 + 10 подборов + 6 передач), Эрнангомес (9)
ЛАК: Редик (22), Пол (18 + 14 передач), Риверс (17), Басс (15)
Голден Стэйт – Орландо — 122:92 (34:20, 33:30, 36:21, 19:21)
ГС: Томпсон (29), Карри (25 + 9 передач), Игудала (14), Кларк (12), Пачулия (10 + 10 подборов), Грин (9 + 11 подборов + 6 передач)
О: Пэйтон (13 + 8 подборов + 5 потерь), Грин (13), Фурнье (12), Вучевич (10 + 8 подборов), Бийомбо (3 + 10 подборов)
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 45 побед / 22 поражения
2. Бостон Селтикс – 43/25
3. Вашингтон Уизардс – 41/26
4. Торонто Рэпторс – 39/29
5. Атланта Хоукс – 37/31
6. Индиана Пэйсерс – 35/33
7. Милуоки Бакс – 33/34
8. Майами Хит – 33/35
9 Детройт Пистонс – 33/35
10. Чикаго Буллз – 32/36
11. Шарлотт Хорнетс – 29/39
12. Нью-Йорк Никс – 27/42
13. Филадельфия Сиксерс – 24/43
14. Орландо Мэджик – 24/45
15. Бруклин Нетс – 13/54
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 54 победы / 14 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 52/15
3. Хьюстон Рокетс – 47/21
4. Юта Джаз – 43/26
5. Лос-Анджелес Клипперс – 40/29
6. Оклахома-Сити Тандер – 39/29
7. Мемфис Гриззлиз – 39/30
8. Денвер Наггетс –33/35
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 30/37
10. Даллас Маверикс – 29/38
11. Миннесота Тимбервулвз – 28/39
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 27/41
13. Сакраменто Кингз – 27/41
14. Финикс Санз – 22/46
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/48