"Химик" обыграл "Волыньбаскет" и забронировал 2-е место в таблице Суперлиги

Матч завершился со счетом 81:70.

В Южном завершился матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором "Химик" обыграл "Волыньбаскет" из Луцка и гарантировал себе 2-е место в регулярном чемпионате, сообщает Федерация баскетбола Украины. "Химик" выиграл со счетом 81:70. Химик – Волыньбаскет - 81:70 (21:20, 21:16, 17:17, 22:17) Химик: Смит 16 + 4 передачи), Конев 15 + 8 подборов + 6 передач, Лав 14 + 7 подборов Волыньбаскет: Полюляк 18, Федчук 15, Тимощук 8, Коцько 8 Черкасские Мавпы – Николаев– 67:61 (13:15, 8:15, 24:15, 22:16) Черкасские Мавпы: Дэвис - 19 очков, 5 подборов, 2 передачи; Кольченко - 14 очков, 3 подбора, 4 передачи. Николаев: Тонченко - 22 очка, 1 подбор, 2 передачи. БИПА - Волыньбаскет 90:58 (29:16, 24:16, 22:13, 20:13) БИПА: Кушниров 13 + 6 подборов, Фандербурк 12 + 5 подборов + 4 передачи), Антонец 10, Артамонов 10, Челован 10 + 5 подборов Волыньбаскет: Шкондя 12, Полюляк 10 + 9 подборов

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