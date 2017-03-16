"Финикс" украинца Лэня проиграл "Сакраменто" в регулярном чемпионате НБА

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей, в одном из которых "Финикс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграл "Сакраменто", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 101:107.

На счету Лэня в этой игре 6 очков и 8 подборов.

Вашингтон – Даллас — 107:112 (39:32, 18:21, 23:20, 27:39)

В: Уолл (26 + 11 передач), Бил (24), ; Богданович (19), Портер (14 + 10 подборов), Гортат (8 + 10 подборов), Моррис (5 + 7 подборов)

Д: Барнс (22 + 9 подборов), Новицки (20), Карри (19), Ноэл (12), Бруссино (11 + 9 подборов), Харрис (10), Феррелл (9), Финни-Смит (2 + 8 подборов), Бареа (6 + 13 передач)

Индиана – Шарлотт — 98:77 (24:22, 18:20, 33:16, 23:19)

И: Джордж (39), Эллис (16), Майлз (9), Тиг (8 + 8 подборов + 11 передач), Тернер (6 + 11 подборов),

Ш: Камински (20), Белинелли (11), Кидд-Гилкрист (10), Лэмб (8 + 7 подборов)

Бостон – Миннесота — 117:104 (30:32, 28:28, 27:17, 32:27)

Б: Томас (27), Хорфорд (20 + 9 подборов + 8 передач), Брэдли (18), Смарт (10 + 6 передач), Олиник (10)

М: Рубио (23 + 7 передач), Уиггинс (21), Мухаммад (21), Таунс (17 + 14 подборов), Дьонг (8 + 9 подборов)

Майами – Нью-Орлеан — 120:112 (28:21, 26:31, 31:27, 35:33)

М: Драгич (33), Уайтсайд (20 + 17 подборов + 5 потерь), Эллингтон (19), Уэйтерс (14), Джонсон (10 + 9 передач), Дж. Джонсон (10)

НО: Дэвис (27 + 8 подборов), Казинс (19 + 9 подборов), Мур (18), Каннингем (11), Холидэй (11 + 8 передач), Кроуфорд (10)

Детройт – Юта — 83:97 (19:28, 16:26, 27:23, 21:20)

Д: Смит (16), Харрис (12), Бэйнс (12 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (10)

Ю: Хэйворд (25 + 9 подборов + 6 передач), Джордж Хилл (17), Джонсон (12), Гобер (12 + 9 подборов + 4 блок-шота), Инглс (12)

Чикаго – Мемфис — 91:98 (24:24, 26:30, 21:20, 20:24)

Ч: Рондо (17 + 8 передач), Батлер (14 + 7 подборов), Миротич (14), Валентайн (11 + 7 подборов), Уэйд (8), Портис (8 + 7 подборов)

М: Конли (27 + 9 подборов + 7 передач), Газоль (27 + 7 передач), Аллен (10), Рэндолф (8 + 9 подборов), Грин (4 + 7 подборов).

Хьюстон – Лейкерс — 139:100 (37:26, 29:26, 27:23, 46:25)

Х: Уильямс (30 + 7 передач), Ариза (20), Харден (18 + 12 подборов + 13 передач + 9 потерь), Капела (15 + 10 подборов), Гордон (10), Харрелл (10), Нене (10), Деккер (8 + 9 подборов)

ЛАЛ: Рэндл (32 + 8 подборов), Кларксон (18), Ингрэм (18)

Сан-Антонио – Портленд — 106:110 (29:28, 26:26, 25:28, 26:28)

САС: Леонард (34 + 9 подборов + 6 передач), Олдридж (19 + 7 подборов), Миллс (13 + 6 передач), Ли (12), Газоль (12), Жинобили (7 + 6 передач)

П: Лиллард (36), Макколлум (26), Нуркич (16 + 9 подборов + 5 потерь), Вонле (12), Крэбб (10), Амину (2 + 8 подборов)

Финикс – Сакраменто — 101:107 (29:22, 18:26, 28:26, 26:33)

Ф: Уоррен (24 + 9 подборов), Букер (19), Крисс (17 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Уильямс (14 + 11 подборов), Юлис (13 + 13 передач), Лень (6 + 8 подборов)

С: Лабиссьер (32 + 11 подборов), Аффлало (14), Коули-Стайн (14 + 11 подборов + 4 блок-шота), Куфос (13), Лоусон (11 + 6 передач)

Клипперс – Милуоки — 96:97 (20:28, 26:18, 23:21, 27:30)

ЛАК: Джордан (22 + 18 подборов), Гриффин (18 + 7 подборов), Редик (16), Кроуфорд (14), Пол (6 + 7 передач + 6 потерь)

М: Миддлтон (16 + 7 подборов), Адетокумбо (16), Брогдон (11), Деллаведова (12), Монро (12), Телетович (11), Хенсон (5 + 7 подборов)

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Голден Стэйт Уорриорс] Голден Стэйт 53 победы 14 поражений

2 [Лос-Анджелес Клипперс] Клипперс 40 28

3 [Сакраменто Кингз] Сакраменто 27 41

4 [Финикс Санз] Финикс 22 46

5 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 20 48

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Кливленд Кавальерс] Кливленд 44 22

2 [Индиана Пэйсерс] Индиана 35 33

3 [Милуоки Бакс] Милуоки 33 34

4 [Детройт Пистонз] Детройт 33 35

5 [Чикаго Буллз] Чикаго 32 36

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Бостон Селтикс] Бостон 43 25

2 [Торонто Рэпторс] Торонто 39 28

3 [Нью-Йорк Никс] Нью-Йорк 27 41

4 [Филадельфия 76ерс] Филадельфия 24 43

5 [Бруклин Нетс] Бруклин 12 54

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Юта Джаз] Юта 43 25

2 [Оклахома Сити Тандер] Оклахома 38 29

3 [Денвер Наггетс] Денвер 32 35

4 [Портленд Трэйл Блэйзерс] Портленд 30 37

5 [Миннесота Тимбервулвз] Миннесота 28 39

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Антонио Сперс] Сан-Антонио 52 15

2 [Хьюстон Рокетс] Хьюстон 47 21

3 [Мемфис Гризлис] Мемфис 38 30

4 [Даллас Маверикс] Даллас 29 38

5 [Нью-Орлеан Пеликанс] Нью-Орлеан 27 41

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 41 26

2 [Атланта Хокс] Атланта 37 30

3 [Майами Хит] Майами 33 35

4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 29 39

5 [Орландо Мэджик] Орландо 24 44