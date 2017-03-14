"Миннесота" обыграла "Вашингтон" в центральном матче дня НБА

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 8 матчей, в центральном из которых "Миннесота" обыграла "Вашингтон", сообщает официальный сайт лиги.

Матч закончился со счетом 119:104

Эта победа была крайне важна для "Тимбервулз", которые продолжают борьбу за попадание в плей-офф.

Миннесота – Вашингтон 119:104 (41:23, 23:33, 25:24, 30:24)

Миннесота: Таунс (39 + 13 подборов), Рубио (22 + 19 передач), Бьелица (16 + 10 подборов), Уиггинс (15), Раш (12), Дженг (10), Джонс (3), Мухаммад (2)

Вашингтон: Уолл (27), Бил (20), Богданович (12), Портер (11), М-ф Моррис (11), Гортат (7), Маинми (5), Смит (4), Убре (3), Дженнингс (2), Саторански (2)

Шарлотт – Чикаго 109:115 (24:36, 24:22, 29:29, 32:28)

Шарлотт: Лэмб (26), Кидд-Гилкрист (22), Уокер (21 + 10 передач), Марв. Уильямс (13 + 18 подборов), Зеллер (11), Белинелли (7), Уэбер (4), Камински (4), Грэм (1)

Чикаго: Миротич (24 + 11 подборов), Батлер (23 + 11 передач), Уэйд (23), Рондо (20), Валентайн (11), Лопес (6), Портис (5), Фелисио (2), Ловернь (1)

Торонто – Даллас 100:78 (25:26, 25:20, 29:20, 21:12)

Торонто: ДеРозан (25), Пауэлл (19), Валанчюнас (14 + 12 подборов), Райт (11), Паттерсон (11 + 7 подборов), Джозеф (9), ВанВлит (5), Пелтль (4), Такер (2)

Даллас: Барнс (18), Новицки (17), Пауэлл (10 + 10 подборов), Финни-Смит (8), Харрис (6), Феррелл (5), Сет Карри (5), Мэттьюз (2), Бареа (2), Бруссино (2), Межри (2), Харрис (1)

Мемфис – Милуоки 113:93 (30:24, 31:27, 24:23, 28:19)

Мемфис: Картер (24), Конли (20 + 10 передач), Аллен (15), Рэндолф (14), Марк Газоль (13), Харрисон (9), Дэниелс (6), Райт (4), Даглас (2), Эннис (2), Дэвис (2), Грин (2)

Милуоки: Адетокумбо (18), Брогдон (15 + 8 передач), Монро (13), Деллаведова (13), Миддлтон (11), Снелл (10), Терри (5), Телетович (3), Макер (3), Хенсон (2)

Сан-Антонио – Атланта 107:99 (28:18, 26:25, 27:30, 26:26)

Сан-Антонио: Ленард (31), Миллс (15), Грин (14), Ли (14), Пау Газоль (13 + 10 подборов), Бертанс (8), Форбс (5), Дедмон (4 + 8 подборов), Джинобили (3)

Атланта: Шредер (22 + 10 передач), Хардуэй (17), Миллсэп (16), Бэйзмор (15), Сефолоша (9), Ильясова (8), Ховард (7 + 13 подборов), Принс (5)

Юта – Клипперс 114:108 (23:28, 26:28, 40:30, 25:22)

Юта: Хэйворд (27), Джордж Хилл (19), Инглс (18), Джонсон (14), Гобер (11 + 10 подборов), Экзам (8), Худ (6), Диао (5), Уити (4), Беркс (2)

Клипперс: Пол (33), Редик (16), Риверс (15),Джордан (12 ), Кроуфорд (11), Гриффин (8), Мба а Муте (6), Фелтон (4), Спейтс (3)

Сакраменто – Орландо 120:115 (24:23, 34:35, 35:26, 27:31)

Сакраменто: Коллисон (19 + 13 передач), Толливер (19), Коули-Стайн (18), Хилд (17), Темпл (14), Маклемор (14), Лабиссьер (11), Гэллоуэй (6), Папаяннис (2)

Орландо: Вучевич (23), Фурнье (21), Гордон (17), Пэйтон (13 + 10 подборов + 13 передач), Уотсон (9), Хезонья (9), Росс (8), Грин (7), Огастин (4), Бийомбо (4)

Денвер – Лейкерс 129:101 (35:23, 32:20, 26:33, 36:25)

Денвер: Мюррэй (22), Бартон (22 + 6 передач),Галлинари (18), Йокич (18), Пламли (15 + 10 подборов), Эрнангомес (13), Харрис (12), Нельсон (5), Бизли (2), Хибберт (2)

Лейкерс: Зубац (25 + 11 подборов), Кларксон (19), Ингрэм (14), Расселл (10), Рэндл (7), Эннис (7), Брюэр (7), Блэк (5), Метта Уолд Пис (3), Нэнс (2), Нваба (2)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 43 победы / 22 поражения

2. Бостон Селтикс – 42/25

3. Вашингтон Уизардс – 41/25

4. Торонто Рэпторс – 39/28

5. Атланта Хоукс – 37/30

6. Индиана Пэйсерс – 34/32

7. Детройт Пистонс – 33/33

8. Милуоки Бакс – 32/34

9. Майами Хит – 32/35

10. Чикаго Буллз – 32/35

11. Шарлотт Хорнетс – 29/38

12. Нью-Йорк Никс – 26/41

13. Филадельфия Сиксерс – 24/42

14. Орландо Мэджик – 24/44

15. Бруклин Нетс – 12/53

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 52 победы / 14 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 52/14

3. Хьюстон Рокетс – 46/21

4. Юта Джаз – 42/25

5. Лос-Анджелес Клипперс – 40/27

6. Оклахома-Сити Тандер – 37/29

7. Мемфис Гриззлиз – 37/30

8. Денвер Наггетс –32/35

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 29/36

10. Миннесота Тимбервулвз – 28/38

11. Даллас Маверикс – 28/38

12. Нью-Орлеан Пеликанс – 26/40

13. Сакраменто Кингз – 26/41

14. Финикс Санз – 22/45

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 20/47