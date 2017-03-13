Итальянский "Авеллино" украинца Фесенко победил "Реджо-Эмилию" в баскетбольной Серии А

В выходные в европейских национальных баскетбольных чемпионатах состоялся ряд матчей с участием команд, в которых выступают украинские легионеры, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Украинский центровой Кирилл Фесенко провел отличный матч за "Авеллино". Команда украинца на выезде в овертайме обыграла "Реджо-Эмилию" 90:89, а наш бигмен за 33 минуты добавил в актив 21 очко (6/15 двухочковым, 9/15 штрафных), 8 подборов (4 в атаке), 1 перехват , 2 блок-шота, а также заработал на себе 10 фолов, допустив при этом 3 потери. "Авеллино" на данный момент делит второе и третье место с "Венецией", в которой также 14 побед и 8 поражений, но лучшие дополнительные показатели.

Третье поражение в сезоне потерпел "Монако" украинского свингмена Сергея Гладыря. Украинец в выездном поединке против "Нантерра" (88:99) получил лишь 15 минут игрового времени набрал 5 очков (1/1 двухочковым, 1/3 трехочковых), сделал 3 подбора в защите и 1 перехват при 3 фолах и 1 потерю. Несмотря на поражение, "Монако" сохранил за собой первое место в чемпионате Франции с 19 победами и 3 поражениями.

Команда украинского центрового Артема Пустового "Обрадойро" уступила в выездном матче Лиги ACB, проиграв "Сарагосе" со счетом 85:59. Наш бигмен, выйдя в старте, отыграл 23 минуты и стал самым результативным в своей команде с 17 очками в активе (8/10 двухочковым, 1/4 штрафных), 2 подборами (1 в атаке) и 1 перехватом при 2 потерях и 5 фолах. "Обрадойро" занимает предпоследнее 16 место в чемпионате Испании с 6 победами в 22 матчах.

Читайте такжеУкраинские легионеры результативно сыграли в матчах европейских баскетбольных чемпионатов "Трикала" украинского свингмена Александра Липового в домашнем матче чемпионата Греции уступила "Промітеасу" (62:67). Украинец, выйдя в старте, отыграл 23 минуты, набрал 8 очков (2/5 двухочковым, 1/4 трехочковых, 1/2 штрафных), сделал 3 подбора (1 в атаке), 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот при 1 потере и 4 фолах. Потерпев выездное поражение, "Трикала" опустилась на 10 место в турнирной таблице, имея в активе 8 побед в 21 матче.

Максим Корниенко помог своей команде одержать выездную победу в чемпионате Болгарии над клубом "Черно Море" - 107:86. За 18 минут на паркете украинец отметился 16 очками (5/7 двухочковым, 2/2 трехочковых), 8 подборами (2 в атаке), 2 передачами и 1 блок-шотом при 4 потерях и 3 фоле. "Лукойл Академик" продолжает возглавлять турнирную таблицу с 16 победами в 19 матчах.

Неожиданное выездное поражение в чемпионате Румынии потерпел "Клуж" украинского форварда Максима Пустозвонова. Команда игрока сборной Украины проиграла "Тимишоаре" (69:78), а Пустозвонов за 31 минуту в старте успел отметиться 8 очками (4/8 двухочковым), 4 подборами (1 в атаке, 1 передачей и 2 перехватами при 1 потере и 2 фолах. "Клуж" продолжает лидировать в национальном первенстве с 18 победами в 21 матче.

Очередной удачный матч за "Туров" провел украинский форвард Денис Яковлев. Украинец за 40 минут на площадке в игре против "Полфармекса" помог своей команде 20 очками (5/7 двухочковым, 1/6 трехочковых, 7/8 штрафных), 9 подборами (1 в атаке), 5 передачами, 1 перехватом и 3 блок -шотами при 1 потере и 3 фолах.

Украинский бигмен польского "Роса Радом" Игорь Зайцев помог своей команде одержать домашнюю победу над "Даброва Грніцей" (90:85). За 18 минут на паркете украинец набрал 6 очков (2/4 двухчоквих, 0/2 трехочковых, 2/5 штрафных), собрал 8 подборов (2 в атаке) и 1 блок-шот при 2 потерях.

Еще один украинский бигмен Максим Сандул, который в Польше защищает цвета "Торуни", дома проиграл "Щецину" - 65:87. Сам украинец за 10 минут записал в актив 2 очка (1/1 двухочковым), 4 подбора и 1 перехват при 5 фолах.

"Торунь" после 22 тура занимает 4 место с 16 победами, "Роса Радом" поднялся на 5 строчку с 14 победами и 1 матче в запасе, а "Туров" расположился на 7 позиции с 14 победами.

Скромные 4 минуты игрового времени получил украинский разыгрывающий "Енисея" Денис Лукашов в выездном матче против "Нижнего Новгорода", который его команда выиграла со счетом 93:80. Украинец очков не набрал (0/1 двухочковым, 0/1 штрафных), сделав 1 подбор на чужом щите при 1 фоле. "Енисей" после этой победы поднялся на 6 место в таблице Лиги ВТБ, имея в активе 9 побед в 19 матчах.

В стартовой пятерке "Тарту Рок" вышел украинский форвард Макс Конате. Украинец помог своему клубу победить на выезде клуб "Рапла", набрав за 25 минут 4 очка (2/5 двухочковым, 0/1 трехочковых), сделав 9 подборов (3 в атаке) и 1 передачу при 3 фолах и 1 потерю. "Тарту" украинца продолжает лидировать в чемпионате с 19 победами в 21 матче.