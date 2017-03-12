"Финикс" украинца Лэня выиграл очередной матч регулярного чемпионата НБА

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 12 матчей, в одном из которых "Финикс Санс" обыграл "Даллас Маверикс", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 100:98.

Украинец Алексей Лэнь так и не появился на площадке в составе "Санс".

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девин Букер, на счету которого 36 очков.

Оклахома-Сити – Юта 112:104 (29:23, 33:25, 29:28, 21:28)

ОС: Уэстбрук (33 + 11 подборов + 14 передач + 5 потерь), Оладипо (22), Кантер (16), Гибсон (15), Адамс (11 + 9 подборов)

Ю: Экзам (22), Беркс (21 + 7 подборов), Лайлс (10), Боломбой (8)

Клипперс – Филадельфия — 112:100 (32:30, 24:27, 19:22, 37:21)

ЛАК: Пол (30 + 7 передач), Джордан (19 + 20 подборов), Гриффин (15 + 10 подборов + 6 передач), Редик (12), Спейтс (11)

Ф: Холмс (24 + 9 подборов), Шарич (16), Окафор (14), Ковингтон (13), Макконнелл (9 + 10 передач), Родригес (4 + 8 передач)

Детройт – Нью-Йорк — 112:92 (35:23, 31:30, 23:28, 23:11)

Д: Харрис (28 + 7 подборов), Драммонд (24 + 15 подборов), Джексон (19 + 8 передач), Луэр (11), Смит (4 + 6 передач)

НЙ: Порзингис (18 + 6 блок-шотов), Эрнангомес (14 + 9 подборов), Ли (13 + 7 подборов), Энтони (13), Рэндл (12), Роуз (11) О’Куинн (2 + 8 подборов)

Шарлотт – Нью-Орлеан — 122:125 OT (27:32, 31:27, 20:24, 34:29, 10:13)

Ш: Уильямс (27 + 10 подборов), Уокер (24 + 8 подборов + 12 передач), Батюм (24 + 8 передач), Лэмб (14), Белинелли (12), Кидд-Гилкрист (8), Зеллер (6 + 9 подборов) –

НО: Дэвис (46 + 21 подбор), Кроуфорд (19 + 6 передач), Хилл (16), Холидэй (15 + 13 передач), Казинс (11 + 6 потерь), Каннингем (14)

Орландо – Кливленд — 104:116 (25:24, 26:35, 28:28, 25:29)

О: Вучевич (20 + 16 подборов), Гордон (16), Фурнье (15), Росс (11), Пэйтон (8 + 10 подборов + 6 передач) Бийомбо (6 + 8 подборов)

К: Джеймс (24 + 12 подборов + 13 передач), Ирвинг (22 + 8 подборов + 7 передач), Шамперт (15), Томпсон (14 + 13 подборов), Фрай (12), Джей Ар Смит (11), Уильямс (10)

Милуоки – Миннесота — 102:95 (23:19, 25:29, 28:27, 26:20)

Мил: Снелл (19), Адетокумбо (18 + 7 передач), Деллаведова (16), Миддлтон (11 + 8 подборов), Монро (12), Хенсон (11), Вон (10)

Мин: Таунс (35 + 14 подборов), Рубио (22 + 8 передач), Уиггинс (11)

Майами – Торонто — 104:89 (32:26, 27:15, 26:22, 19:26)

М: Уэйтерс (20 + 5 потерь), Драгич (15), Уайтсайд (12 + 14 подборов + 4 блок-шота), Джонсон (16), Дж. Джонсон (12), Эллингтон (11)

Т: ДеРозан (17), Пауэлл (14), Валанчюнас (10 + 10 подборов), Райт (13), Пелтль (6 + 9 подборов)

Сан-Антонио – Голден Стэйт — 107:85 (33:22, 31:22, 22:19, 21:22)

САС: Миллс (21), Андерсон (13 + 8 подборов + 6 передач), Бертанс (13), Ли (12), Дедмон (9 + 7 подборов), Газоль (10 + 7 подборов + 5 потерь), Жинобили (6 + 6 передач)

ГС: Кларк (36), Барнс (14 + 9 подборов + 5 потерь), Пачулия (11 + 12 подборов)

Мемфис – Атланта — 90:107 (15:33, 20:14, 22:30, 33:30)

М: Грин (20 + 11 подборов), Конли (16 + 5 перехватов), Газоль (8), Райт (10), Рэндолф (9)

А: Принс (17), Шредер (16 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Миллсэп (16 + 11 подборов + 6 передач), Бэйзмор (15), Кальдерон (14)

Даллас – Финикс — 98:100 (24:25, 23:20, 22:27, 29:28)

Д: Барнс (23 + 7 подборов), Новицки (23 + 11 подборов), Харрис (14), Феррелл (13), Мэттьюз (7 + 7 подборов), Межри (2 + 7 подборов).

Ф: Букер (36), Уоррен (16 + 8 подборов), Бледсоу (12 + 6 передач), Уильямс (10), Крисс (5 + 8 подборов), Джонс (2 + 7 подборов)

Портленд – Вашингтон — 124:125 OT (36:30, 34:19, 21:33, 21:30, 12:13)

П: Макколлум (34 + 6 передач), Лиллард (33 + 7 передач + 6 потерь), Харклесс (15), Крэбб (14), Амину (11 + 8 подборов), Нуркич (7 + 7 подборов + 5 потерь)

В: Уолл (39 + 9 передач + 5 потерь), Бил (26 + 6 передач), Портер (18 + 10 подборов), Гортат (15 + 15 подборов), Моррис (13 + 11 подборов), Богданович (11)

Сакраменто – Денвер — 92:105 (19:25, 25:29, 25:21, 23:30)

С: Хилд (17), Эванс (16), Коули-Стайн (13), Куфос (10 + 8 подборов)

Д: Харрис (24), Йокич (20 + 14 подборов), Галлинари (15), Мюррэй (14), Пламли (8 + 7 подборов + 8 передач)

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Голден Стэйт Уорриорс] Голден Стэйт 52 14

2 [Лос-Анджелес Клипперс] Клипперс 40 26

3 [Сакраменто Кингз] Сакраменто 25 41

4 [Финикс Санз] Финикс 22 44

5 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 20 45

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Кливленд Кавальерс] Кливленд 43 21

2 [Индиана Пэйсерс] Индиана 33 32

3 [Детройт Пистонз] Детройт 33 33

4 [Милуоки Бакс] Милуоки 32 33

5 [Чикаго Буллз] Чикаго 31 34

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Бостон Селтикс] Бостон 41 25

2 [Торонто Рэпторс] Торонто 38 28

3 [Нью-Йорк Никс] Нью-Йорк 26 40

4 [Филадельфия 76ерс] Филадельфия 23 42

5 [Бруклин Нетс] Бруклин 11 53

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Юта Джаз] Юта 41 25

2 [Оклахома Сити Тандер] Оклахома 37 29

3 [Денвер Наггетс] Денвер 31 35

4 [Портленд Трэйл Блэйзерс] Портленд 28 36

5 [Миннесота Тимбервулвз] Миннесота 27 38

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Антонио Сперс] Сан-Антонио 51 14

2 [Хьюстон Рокетс] Хьюстон 45 21

3 [Мемфис Гризлис] Мемфис 36 30

4 [Даллас Маверикс] Даллас 28 37

5 [Нью-Орлеан Пеликанс] Нью-Орлеан 26 40

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 41 24

2 [Атланта Хокс] Атланта 37 29

3 [Майами Хит] Майами 32 34

4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 29 37

5 [Орландо Мэджик] Орландо 24 43