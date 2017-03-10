"Финикс" украинца Лэня проиграл "Лейкерс" в очередном матче регулярного чемпионата НБА

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня уступил "Лос-Анджелес Лэйкерс" со счетом 110:122, сообщает официальный сайт лиги.

На счету Лэня в этом матче 8 очков,

Детройт – Кливленд — 106:101 (22:29, 33:23, 18:28, 33:21)

Д: Джексон (21), Драммонд (20 + 16 подборов), Колдуэлл-Поуп (15), Харрис (15 + 9 подборов), Моррис (12), Смит (12)

К: Джеймс (29 + 13 подборов + 10 передач), Ирвинг (27), Фрай (15 + 9 подборов), Джефферсон (9 + 7 подборов)

Мемфис – Клипперс — 98:114 (21:26, 24:28, 20:31, 33:29)

М: Газоль (20), Рэндолф (18 + 11 подборов), Дэниелс (13),Конли (13), Райт (8), Аллен (9)

ЛАК: Пол (19 + 7 передач), Риверс (18), Редик (15), Гриффин (14 + 12 подборов + 8 передач), Кроуфорд (14), Фелтон (13), Джордан (5 + 11 подборов)

Оклахома-Сити – Сан-Антонио — 102:92 (29:28, 27:21, 26:22, 20:21)

ОС: Уэстбрук (23 + 13 подборов + 13 передач), Оладипо (20), Кантер (14 + 10 подборов), Адамс (11), Макдермотт (11)

САС: Леонард (19), Газоль (18 + 7 подборов), Олдридж (17), Грин (9), Дедмон (8 + 8 подборов)

Портленд — Филадельфия — 114:108 ОТ (27:17, 30:35, 19:26, 21:19, 17:11)

П: Нуркич (28 + 20 подборов + 8 передач + 6 блок-шотов), Лиллард (24), МакКоллум (23), Крэбб (18), Харклесс (10 + 9 подборов)

Ф: Шарич (28 + 9 подборов), Ковингтон (24 + 13 подборов), Окафор (16 + 8 поборов), Хендерсон (14), Родригес (8 + 6 передач)

Финикс – Лейкерс — 110:122 (33:32, 30:29, 18:29, 29:32)

Ф: Букер (23), Крисс (18), Уоррен (17 + 13 подборов), Уильямс (16 + 10 подборов), Бледсоу (13 + 7 подборов + 7 потерь), Лэнь (8)

ЛАЛ: Расселл (28), Кларксон (19), Зубац (14), Нэнс (13 + 8 подборов), Ингрэм (14), Рэндл (13 + 8 подборов).

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Голден Стэйт Уорриорс] Голден Стэйт 52 победы 12 поражений

2 [Лос-Анджелес Клипперс] Клипперс 39 26

3 [Сакраменто Кингз] Сакраменто 25 39

4 [Финикс Санз] Финикс 21 44

5 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 20 45

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Кливленд Кавальерс] Кливленд 42 21

2 [Индиана Пэйсерс] Индиана 33 31

3 [Детройт Пистонз] Детройт 32 33

4 [Чикаго Буллз] Чикаго 31 33

5 [Милуоки Бакс] Милуоки 30 33

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Бостон Селтикс] Бостон 41 24

2 [Торонто Рэпторс] Торонто 38 26

3 [Нью-Йорк Никс] Нью-Йорк 26 39

4 [Филадельфия 76ерс] Филадельфия 23 41

5 [Бруклин Нетс] Бруклин 11 52

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Юта Джаз] Юта 41 24

2 [Оклахома Сити Тандер] Оклахома 36 29

3 [Денвер Наггетс] Денвер 29 35

4 [Портленд Трэйл Блэйзерс] Портленд 28 35

5 [Миннесота Тимбервулвз] Миннесота 26 37

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Сан-Антонио Сперс] Сан-Антонио 50 14

2 [Хьюстон Рокетс] Хьюстон 44 21

3 [Мемфис Гризлис] Мемфис 36 29

4 [Даллас Маверикс] Даллас 27 36

5 [Нью-Орлеан Пеликанс] Нью-Орлеан 25 40

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 39 24

2 [Атланта Хокс] Атланта 35 29

3 [Майами Хит] Майами 31 34

4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 28 36

5 [Орландо Мэджик] Орландо 24 41