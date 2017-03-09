Лидер регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт" проиграл "Бостону"

В ночь на четверг в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялось 11 матчей, в центральном из которых «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете потерпел поражение от «Бостон Селтикс» со счетом 86:99, сообщает официальный сайт лиги.

Самым результативным игроком в составе "Селтикс" стал Айзея Томас, набравший 25 очков.

Орландо – Чикаго 98:91 (19:22, 24:31, 34:24, 21:14)

Орландо: Пэйтон (22 + 14 подборов + 14 передач), Фурнье (20), Росс (14), Гордон (13), Грин (9), Огастин (7), Бийомбо (6), Уотсон (5), Хезонья (2)

Чикаго: Батлер (21), Грант (13), Фелисио (11), Лопес (10), Портис (8), Рондо (8), Ловернь (7), Валентайн (6), Пэйн (4), Ципзер (3)

Атланта – Бруклин 110:105 (23:27, 23:23, 35:30, 29:25)

Атланта: Шредер (31), Миллсэп (24), Хардуэй (16), Ховард (11 + 14 подборов), Ильясова (10), Сефолоша (9), Бэйзмор (7), Принс (2)

Бруклин: Килпатрик (27), Лопес (18), Лин (16), Букер (12), ЛеВерт (7), Эйси (7), Уайтхэд (6), Холлис-Джефферсон (6), Фой (3), Макдэниэлс (2), Динуидди (1)

Майами – Шарлотт 108:101 (18:22, 36:32, 27:32, 27:15)

Майами: Уэйтерс (24), Драгич (22 + 10 передач), Бэббит (12), Уайтсайд (10 + 15 подборов Дж. Джонсон (10), Эллингтон (9), Рид (7), Ричардсон (6), Джонсон (6), Макгрудер (2)

Шарлотт: Уокер (33), Батюм (16), Марв. Уильямс (14 + 12 подборов), Кидд-Гилкрист (12), Зеллер (8), Лэмб (8), Белинелли (8), Робертс (2)

Милуоки – Нью-Йорк 104:93 (32:30, 23:26, 21:17, 28:20)

Милуоки: Адетокумбо (32 + 13 подборов), Миддлтон (18), Монро (17), Деллаведова (10), Снелл (10 + 7 подборов), Брогдон (4), Макер (4), Терри (4), Телетович (3), Хоуз (2)

Нью-Йорк: Роуз (26), Энтони (16), Порзингис (13), Эрнангомес (13 + 12 подборов), Ли (12 + 7 подборов), Бэйкер (5), О’Куинн (4), Холидэй (2), Томас (2)

Нью-Орлеан – Торонто 87:94 (26:22, 20:23, 18:23, 23:26)

Нью-Орлеан: Казинс (25 + 10 подборов), Мур (13), Кроуфорд (10), Аженса (9), Холидэй (7), Дэвис (7), Каннингем (6), Томпсон (5), Хилл (3), Фрэйзер (2)

Торонто: Валанчюнас (25 + 13 подборов), ДеРозан (14), Ибака (12), Джозеф (11), Паттерсон (9), Пауэлл (8), Такер (8), Райт (3), ВанВлит (2), Пелтль (2)

Хьюстон – Юта 108:115 (22:30, 31:34, 24:20, 31:31)

Хьюстон: Харден (35), Капела (19 + 12 подборов), Гордон (14), Уильямс (12), Харрелл (12), Ариза (11), Беверли (3), Деккер (2)

Юта: Хэйворд (23), Гобер (23 + 10 подборов), Худ (19), Джонсон (16), Беркс (10), Инглс (6 + 6 передач), Нето (5), Экзам (5), Диао (4), Уити (4)

Миннесота – Клипперс 107:91 (31:19, 27:36, 24:13, 25:23)

Миннесота: Таунс (29 + 14 подборов), Уиггинс (20), Мухаммад (17), Рубио (15 + 12 передач), Данн (8), Джонс (7), Дженг (7), Стивенсон (4)

Клипперс: Джордан (20 + 13 подборов), Гриффин (16), Редик (14), Спейтс (12), Риверс (10), Пол (7 + 10 передач), Кроуфорд (7), Фелтон (2), Мба а Муте (2), Басс (1)

Индиана – Детройт 115:98 (30:23, 28:27, 32:23, 25:25)

Индиана: Джордж (21), Янг (18), Майлз (15), Эллис (12), Робинсон (11), Тиг (10 + 6 передач), Тернер (8), Джефферсон (8), Стаки (6), Аллен (2), Кристмас (2), Серафин (2)

Детройт: Харрис (22), Джонсон (17), Луэр (15), Драммонд (14 + 15 подборов), М-с Моррис (10), Джексон (6), Марьянович (6), Бэйнс (4), Смит (2, Колдуэлл-Поуп (2)

Сан-Антонио – Сакраменто 114:104 (15:37, 33:26, 34:23, 32:18)

Сан-Антонио: Джинобили (19), Ли (18 + 10 подборов), Миллс (17 + 10 передач), Симмонс (14), Грин (14), Андерсон (9), Бертанс (8), Пау Газоль (7), Мюррей (4), Паркер (2), Дедмон (2)

Сакраменто: Эванс (26), Лабиссьер (15), Куфос (12 + 10 подборов), Хилд (11), Аффлало (8), Лоусон (8), Коули-Стайн (8), Темпл (6), Коллисон (5), Толливер (5)

Денвер – Вашингтон 113:123 (28:35, 22:32, 35:30, 28:26)

Денвер: Харрис (26), Чендлер (21), Пламли (19 + 10 подборов), Мюррэй (17), Бартон (8), Эрнангомес (7), Артур (6), Нельсон (5), Мудиай (4)

Вашингтон: Уолл (30 + 10 передач), Бил (23), Портер (22), М-ф Моррис (11), Гортат (11 + 15 подборов), Богданович (10), Маинми (7), Дженнингс (4 ), Саторански (3), Убре (2)

Голден Стэйт – Бостон 86:99 (28:25, 22:21, 24:26, 12:27)

Голден Стэйт: Томпсон (25), Карри (23), Грин (13), Игудала (9), Маккоу (6), МакГи (4), Ливингстон (2), Кларк (2), Пачулия (2)

Бостон: Томас (25), Олиник (17),Брэдли (12), Хорфорд (10), Краудер (9 + 10 подборов), Джонсон (8), Смарт (5), Розир (5), Жеребко (5), Браун (3)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 42 победы / 20 поражений

2. Бостон Селтикс – 41/24

3. Вашингтон Уизардс – 39/24

4. Торонто Рэпторс – 38/26

5. Атланта Хоукс – 35/29

6. Индиана Пэйсерс – 33/31

7. Чикаго Буллз – 31/33

8. Майами Хит – 31/34

9. Милуоки Бакс – 30/33

10. Детройт Пистонс – 30/33

11. Шарлотт Хорнетс – 28/36

12. Нью-Йорк Никс – 26/39

13. Орландо Мэджик – 24/41

14. Филадельфия Сиксерс – 23/40

15. Бруклин Нетс – 11/52

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 52 победы / 12 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 50/13

3. Хьюстон Рокетс – 44/21

4. Юта Джаз – 41/24

5. Лос-Анджелес Клипперс – 38/26

6. Мемфис Гриззлиз – 36/28

7. Оклахома-Сити Тандер – 35/29

8. Денвер Наггетс – 29/35

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 27/34

10. Даллас Маверикс – 27/36

11. Миннесота Тимбервулвз – 26/37

12. Сакраменто Кингз – 25/39

13. Нью-Орлеан Пеликанс – 25/40

14. Финикс Санз – 21/43

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/45