Немец Новицки стал первым иностранцем в НБА, набравшим 30 тысяч очков (видео)

13:34, 08 марта 2017
Баскетбол
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Кроме того, он стал 6-м игроком лиги, кому покорился этот результат.

Новицки стал первым европейцем с 30 тысячами очков в НБА / sportarena.com

"Даллас" на своей площадке обыграл "Лос-Анджелем Лейкерс" (122:111), а Дирк Новицки стал первым иностранцем и шестым игроком в истории НБА, который набрал 30 тысяч очков, сообщает SportArena.

Новицки с первой же четверти начал выполнять план на игру, и повторил рекорд карьеры, набрав 18 очков за первые 12 минут, а уже во второй четверти оформил исторические баллы, которые и вывели его в одну компанию с Уилтом Чемберленом, Карлом Мэлоуном, Каримом Абдул-Джаббаром, Майклом Джорданом и Коби Брайантом.

Дирк стал третьим игроков в истории НБА, который набрал столько очков, выступая за один клуб. Ранее подобные достижения были лишь у Брайанта и Мэлоуна. Всего же в этом поединке немец отметился 25 очками и 11 подборами, став самым результативным в команде.

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Теги: #баскетбол#НБА