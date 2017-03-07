НБА: "Голден Стейт" обыграл "Атланту", "Кливленд" проиграл "Майами"

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 11 матчей, где в играх с участием лидеров конференций "Голден Стейт" обыграл "Аталанту", а "Кливленд" уступил "Майами", сообщает официальный сайт лиги.

"Кливленд" на Востоке всего на 2 победы, опережает "Бостон, в то время как "Голден Стейт" на Западе имеет на три победы больше чем "Сан-Антонио", у которого игра в запасе.

Атланта – Голден Стэйт 111:119 (42:35, 24:26, 24:33, 21:25)

Атланта: Шредер (23), Миллсэп (20 + 10 подборов), Хардуэй (19),Бэйзмор (18), Ильясова (15), Ховард (8 + 19 подборов), Сефолоша (5), Принс (3)

Голден Стэйт: Карри (24), Игудала (24), Томпсон (13), Грин (12), Кларк (10), Уэст (10), Маккоу (9), Пачулия (6), Барнс (5), МакГи (4), Ливингстон (2)

Сан-Антонио – Хьюстон 112:110 (23:39, 24:15, 34:28, 31:28)

Сан-Антонио: Леонард (39), Паркер (19), Олдридж (15), Джинобили (9), Пау Газоль (8), Симмонс (6), Ли (6в), Миллс (5), Грин (5)

Хьюстон: Харден (39 + 12 передач), Ариза (13), Капела (12), Гордон (12),Беверли (11 + 10 подборов), Нене (9), Андерсон (7), Уильямс (5), Деккер (2)

Кливленд – Майами 98:106 (22:29, 30:33, 19:27, 27:17)

Кливленд: Ирвинг (32), Джеймс (30 + 17 подборов), Шамперт (8), Томпсон (8 + 13 подборов), Уильямс (6), Фрай (5), Корвер (4), Уильямс (3), Джефферсон (2)

Майами: Уэйтерс (29), Драгич (21), Эллингтон (18), Уайтсайд (13 + 11 подборов), Макгрудер (11), Ричардсон (5), Рид (4 + 7 подборов), Бэббит (3), Уайт (2)

Филадельфия – Милуоки 98:112 (19:27, 24:33, 25:31, 30:21)

Филадельфия: Андерсон (19), Ковингтон (15), Шарич (14), Лонг (13), Холмс (8), Луваву-Кабарро (8), Хендерсон (5), Стаускас (6), Родригес (5), Харпер (3), Макконнелл (2)

Милуоки: Адетокумбо (24), Снелл (21), Миддлтон (13), Брогдон (13), Монро (12), Деллаведова (10), Макер (7), Телетович (6), Терри (4), Хоуз (2)

Орландо – Нью-Йорк 105:113 (28:20, 26:31, 38:34, 13:28)

Орландо: Фурнье (25), Гордон (17), Пэйтон (16 + 11 подборов + 10 передач), Грин (15), Бийомбо (10 + 14 подборов), Хезонья (8), Уотсон (5), Росс (5), Огастин (4)

Нью-Йорк: Ли (20), Томас (17), Порзингис (14), Эрнангомес (14), Роуз (12), О’Куинн (11), Холидэй (10), Кузминскас (8), Рэндл (7)

Детройт – Чикаго 109:95 (14:26, 37:29, 28:24, 30:16)

Детройт: Джексон (26), Луэр (14), Драммонд (14), М-с Моррис (13), Харрис (13), Бэйнс (12), Смит (8 + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (6), Джонсон (3)

Чикаго: Батлер (27 + 9 подборов + 5 потерь), Лопес (18), Пэйн (14), Портис (10), Грант (7), Миротич (6), Фелисио (4), Ципзер (4), Морроу (3), Картер-Уильямс (2)

Мемфис – Бруклин 109:122 (34:36, 23:20, 34:32, 18:34)

Мемфис: Конли (32), Марк Газоль (18), Парсонс (12), Рэндолф (10), Грин (9), Райт (9), Даглас (6), Аллен (5), Харрисон (5), Картер (3)

Бруклин: Килпатрик (23), Лин (18), Уайтхэд (15),ЛеВерт (14), Фой (14), Холлис-Джефферсон (12), Лопес (8), Букер (8), Эйси (5), Динуидди (3), Макдэниэлс (2)

Шарлотт – Индиана 100:88 (27:16, 31:21, 16:29, 26:22)

Шарлотт: Уокер (28), Батюм (21), Лэмб (14), Зеллер (13 + 11 подборов), Кидд-Гилкрист (11 + 13 подборов), Марв. Уильямс (6), Робертс (6), О’Брайант (1)

Индиана: Джордж (36 + 10 подборов), Майлз (16), Эллис (12), Тиг (10), Янг (4), Тернер (4), Брукс (2), Робинсон (2), Кристмас (2)

Денвер – Сакраменто 108:96 (25:24, 32:26, 33:23, 18:23)

Денвер: Чендлер (36 + 12 подборов), Галлинари (18), Харрис (15), Пламли (10 + 12 подборов), Бартон (9), Артур (7), Нельсон (6), Мюррэй (4), Эрнангомес (3)

Сакраменто: Коллисон (17), Куфос (14 + 10 подборов), Хилд (14),Лоусон (13), Эванс (12), Лабиссьер (10), Коули-Стайн (10), Аффлало (2), Маклемор (2), Толливер (2)

Юта – Нью-Орлеан 88:83 (29:14, 14:20, 18:18, 27:31)

Юта: Хэйворд (23), Гобер (15 + 15 подборов), Инглс (12), ; Беркс (10), Худ (9), Экзам (8), Фэйворс (7), Диао (2)

Нью-Орлеан: Дэвис (20 + 12 подборов), Кроуфорд (19),Казинс (15), Мур (10), Фрэйзер (7), Каннингем (4), Холидэй (4), Томпсон (3), Аженса (1)

Клипперс – Бостон 116:102 (22:25, 21:21, 32:25, 41:31)

Клипперс: Гриффин (26), Пол (23), Кроуфорд (19), Джордан (15 + 12 подборов), Фелтон (9), Спейтс (8 + 8 подборов), Риверс (7), Мба а Муте (4), Редик (3), Джонсон (2)

Бостон: Томас (32), Смарт (21), Брэдли (14), Краудер (9 + 8 подборов), Браун (8), Джонсон (6), Розир (5), Олиник (4, Янг (3)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 42 победы / 20 поражений

2. Бостон Селтикс – 40/24

3. Вашингтон Уизардс – 37/24

4. Торонто Рэпторс – 37/26

5. Атланта Хоукс – 34/29

6. Индиана Пэйсерс – 32/31

7. Чикаго Буллз – 31/32

8. Детройт Пистонс – 30/32

9. Майами Хит – 30/34

10. Милуоки Бакс – 29/33

11. Шарлотт Хорнетс – 28/35

12. Нью-Йорк Никс – 26/38

13. Филадельфия Сиксерс – 23/40

14. Орландо Мэджик – 23/41

15. Бруклин Нетс – 11/51

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 52 победы / 11 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 49/13

3. Хьюстон Рокетс – 44/20

4. Юта Джаз – 40/24

5. Лос-Анджелес Клипперс – 38/25

6. Мемфис Гриззлиз – 36/27

7. Оклахома-Сити Тандер – 36/28

8. Денвер Наггетс – 29/34

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 26/34

10. Даллас Маверикс – 26/36

11. Миннесота Тимбервулвз – 25/37

12. Сакраменто Кингз – 25/38

13. Нью-Орлеан Пеликанс – 25/39

14. Финикс Санз – 21/42

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/44