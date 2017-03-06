"Будивельник" выиграл два матча регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги, "Химик" проиграл в Днепре

13:50, 06 марта 2017
Баскетбол
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Состоялись очередные игры чемпионата Украины по баскетболу.

Химик проиграл Днепру и обострил борьбу за 2-3 места в турнирной таблице Суперлиги / fbu.ua

В пятницу-воскресенье состоялись матчи очередных туров регулярного чемпионата Украины по баскетболу, в которых киевский "Будивельник" одержал две уверенные победы, а южненский "Химик" неожиданно уступил в "Днепре", сообщает официальный сайт соревнований

Таким образом, киевляне укрепили свое лидерство в турнирной таблице соревнований.

3 марта

Волыньбаскет (Луцк) – Николаев – 75:105

Химик (Южный) – Днепр – 72:78

Политехник (Харьков) – Будивельник (Киев) – 71:91

БИПА (Одесса) – Запорожье-ZOG – 75:81 

Кремень (Кременчуг) – Черкасские Мавпы – 77:83

5 марта

Химик (Южный) – Запорожье-ZOG – 89:66

БИПА (Одесса) – Днепр – 50:82

Политехник (Харьков) – Черкасские Мавпы – 75:104

Кремень (Кременчуг) – Будивельник (Киев) – 67:94 

Турнирная таблица

1.Будивельник 24 победы/2 поражения

2. Химик 20/5

3. Днепр 19/6

4. БИПА 13/13

5. Черкасские Мавпы 14/11

6. Николаев 11/14

7. Запорожье-ZOG 11/14

8.Кремень 7/18

9. Волыньбаскет 4/21

10. Политехник 3/22

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Теги: #баскетбол#Химик