"Будивельник" выиграл два матча регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги, "Химик" проиграл в Днепре
Состоялись очередные игры чемпионата Украины по баскетболу.
В пятницу-воскресенье состоялись матчи очередных туров регулярного чемпионата Украины по баскетболу, в которых киевский "Будивельник" одержал две уверенные победы, а южненский "Химик" неожиданно уступил в "Днепре", сообщает официальный сайт соревнований.
Таким образом, киевляне укрепили свое лидерство в турнирной таблице соревнований.
3 марта
Волыньбаскет (Луцк) – Николаев – 75:105
Химик (Южный) – Днепр – 72:78
Политехник (Харьков) – Будивельник (Киев) – 71:91
БИПА (Одесса) – Запорожье-ZOG – 75:81
Кремень (Кременчуг) – Черкасские Мавпы – 77:83
5 марта
Химик (Южный) – Запорожье-ZOG – 89:66
БИПА (Одесса) – Днепр – 50:82
Политехник (Харьков) – Черкасские Мавпы – 75:104
Кремень (Кременчуг) – Будивельник (Киев) – 67:94
Турнирная таблица
1.Будивельник 24 победы/2 поражения
2. Химик 20/5
3. Днепр 19/6
4. БИПА 13/13
5. Черкасские Мавпы 14/11
6. Николаев 11/14
7. Запорожье-ZOG 11/14
8.Кремень 7/18
9. Волыньбаскет 4/21
10. Политехник 3/22