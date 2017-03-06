"Будивельник" выиграл два матча регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги, "Химик" проиграл в Днепре

Состоялись очередные игры чемпионата Украины по баскетболу.

В пятницу-воскресенье состоялись матчи очередных туров регулярного чемпионата Украины по баскетболу, в которых киевский "Будивельник" одержал две уверенные победы, а южненский "Химик" неожиданно уступил в "Днепре", сообщает официальный сайт соревнований. Таким образом, киевляне укрепили свое лидерство в турнирной таблице соревнований. 3 марта Волыньбаскет (Луцк) – Николаев – 75:105 Химик (Южный) – Днепр – 72:78 Политехник (Харьков) – Будивельник (Киев) – 71:91 БИПА (Одесса) – Запорожье-ZOG – 75:81 Кремень (Кременчуг) – Черкасские Мавпы – 77:83 5 марта Химик (Южный) – Запорожье-ZOG – 89:66 БИПА (Одесса) – Днепр – 50:82 Политехник (Харьков) – Черкасские Мавпы – 75:104 Кремень (Кременчуг) – Будивельник (Киев) – 67:94 Турнирная таблица 1.Будивельник 24 победы/2 поражения 2. Химик 20/5 3. Днепр 19/6 4. БИПА 13/13 5. Черкасские Мавпы 14/11 6. Николаев 11/14 7. Запорожье-ZOG 11/14 8.Кремень 7/18 9. Волыньбаскет 4/21 10. Политехник 3/22

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