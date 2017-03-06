"Финикс" украинца Лэня победил "Бостон" в очередном матче регулярного чемпионата НБА

В ночь на понедельник в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциаиции состоялись пять матчей, в одном из которых «Финикс Санз» на домашнем паркете вырвал победу у «Бостон Селтикс» со счетом 109:106, сообщает официальный сайт лиги.

«Финикс» получил преимущество во второй четверти. Правда, в заключительной 12-минутке «Селтикс» восстановили равновесие, но избежать поражения не сумели. При счете 106:106 победу «Санз» принес точный трехочковый бросок Тайлера Улиса.

Украинский центровой Алексей Лень вышел в основном составе и провел на паркете 13 минут, за которые набрал 8 очков, сделал 2 подбора, 1 передачу и получил 3 фола.

Финикс – Бостон 109:106 (19:22, 30:20, 32:35, 28:29)

Финикс: Бледсоу (28 + 9 передач), Юлис (20), Букер (16), Уоррен (14 + 7 подборов), Уильямс (11 + 15 подборов), Крисс (10 + 5 блок-шотов), Лень (8), Барбоза (2)

Бостон: Томас (35), Краудер (16 + 10 подборов), Браун (14), Розир (14), Джонсон (13 + 8 подборов), Смарт (11), Грин (2), Жеребко (1)

Атланта – Индиана 96:97 (30:19, 20:31, 24:31, 22:16)

Атланта: Хардуэй (24), Миллсэп (23 + 10 подборов), Шредер (18), Сефолоша (12), Ховард (9 + 14 подборов), Ильясова (5), Дилэйни (2), Бэйзмор (2), Принс (1)

Индиана: Джордж (34), Тиг (16), Майлз (13), Робинсон (11), Тернер (5), Янг (4), Джефферсон (4), Эллис (3), Стаки (3), Кристмас (2), Серафин (2)

Нью-Йорк – Голден Стэйт 105:112 (18:29, 32:20, 26:35, 29:28)

Нью-Йорк: Роуз (28), Порзингис (24 + 15 подборов), Энтони (15), Холидэй (10), Бэйкер (9), Эрнангомес (8), Ли (5), Кузминскас (4), О’Куинн (2)

Голден Стэйт: Карри (31), Томпсон (29), Грин (13), Пачулия (10), Уэст (7), Игудала (6), МакГи (5), Кларк (4), Маккоу (4), Барнс (3)

Вашингтон – Орландо 115:114 (25:28, 20:33, 34:29, 36:24)

Вашингтон: Бил (32), Богданович (27), Уолл (19 + 10 передач), Портер (11), М-ф Моррис (8), Гортат (7 + 11 подборов), Саторански (5), Маинми (4), Дженнингс (2)

Орландо: Росс (20), Фурнье (18), Пэйтон (15), Гордон (15 + 11 подборов), Бийомбо (14 + 15 подборов), Грин (12), Хезонья (12), Огастин (8)

Сакраменто – Юта 109:110 OT (31:25, 28:20, 22:24, 16:28, 12:13)

Сакраменто: Лоусон (19), Коллисон (18), Аффлало (17), Коули-Стайн (15), Куфос (12 + 10 подборов), Темпл (11), Хилд (10), Толливер (7)

Юта: Худ (28), Хэйворд (23), Гобер (16 + 24 подбора), Джордж Хилл (15 + 8 передач), Фэйворс (9), Беркс (7), Инглс (6), Диао (4), Экзам (2)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 42 победы / 19 поражений

2. Бостон Селтикс – 40/23

3. Вашингтон Уизардс – 37/24

4. Торонто Рэпторс – 37/26

5. Атланта Хоукс – 34/28

6. Индиана Пэйсерс – 32/30

7. Чикаго Буллз – 31/31

8. Детройт Пистонс – 29/32

9. Майами Хит – 29/34

10. Милуоки Бакс – 28/33

11. Шарлотт Хорнетс – 27/35

12. Нью-Йорк Никс – 25/38

13. Филадельфия Сиксерс – 23/39

14. Орландо Мэджик – 23/40

15. Бруклин Нетс – 10/51

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 51 победа / 11 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 48/13

3. Хьюстон Рокетс – 44/19

4. Юта Джаз – 39/24

5. Лос-Анджелес Клипперс – 37/25

6. Мемфис Гриззлиз – 36/27

7. Оклахома-Сити Тандер – 35/28

8. Денвер Наггетс – 28/34

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 26/34

10. Даллас Маверикс – 26/36

11. Миннесота Тимбервулвз – 25/37

12. Сакраменто Кингз – 25/37

13. Нью-Орлеан Пеликанс – 25/38

14. Финикс Санз – 21/42

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/44