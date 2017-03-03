"Финикс" украинца Лэня обыграл "Шарлотт" в регулярном чемпионате НБА

10:31, 03 марта 2017
Баскетбол
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Матч завершился со счетом 120:103.

Лэнь набрал 5 очков в матче с

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня обыграл "Шарлотт Хорнетс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 120:103.

Лэнь в этой игре набрал 5 очков.

Финикс – Шарлотт 120:103 (28:32, 33:26, 33:33, 26:12)

Финикс: Крисс (17), Уоррен (16), Барбоза (16), Уильямс (16 + 12 подборов), Букер (15), Бледсоу (14), Юлис (8 + 8 передач), Джонс (8), Лэнь (5),  Дадли (5)

Шарлотт: Уокер (26), Марв. Уильямс (19), Камински (16), Батюм (12), Кидд-Гилкрист (7), Белинелли (7), Зеллер (6 + 8 подборов), Лэмб (4), Робертс (2), Уэбер (2), О’Брайант (2)

Чикаго – Голден Стэйт 94:87 (19:26, 28:25, 32:22, 15:14)

Чикаго: Батлер (22), Портис (17 + 13 подборов), Уэйд (12), Лопес (10), Ципзер (9), Рондо (8), Миротич (5), Грант (5), Пэйн (4), Фелисио (2 + 11 подборов)

Голден Стэйт: Карри (23), Томпсон (13), Грин (12), Маккоу (11), Игудала (10), Пачулия (8), МакГи (4), Кларк (2), Барнс (2), Уэст (2)

Портленд – Оклахома-Сити 114:109 (26:24, 31:36, 24:25, 33:24)

Портленд: Лиллард (33), Макколлум (18), Нуркич (18 + 12 подборов), Амину (14), Крэбб (11), Харклесс (10), Ленард (6), Напьер (2), Вонле (2)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (45), ; Кантер (18 + 10 подборов), Гибсон (15), Макдермотт (9), Коул (7), Абринес (6), Грант (3), Роберсон (2), Сабонис (2), Адамс (2)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 41 победа / 18 поражений

2. Бостон Селтикс – 39/22

3. Вашингтон Уизардс – 36/23

4. Торонто Рэпторс – 36/25

5. Атланта Хоукс – 34/26

6. Чикаго Буллз – 31/30

7. Индиана Пэйсерс – 31/30

8. Детройт Пистонс –  28/32

9. Майами Хит – 28/33

10. Милуоки Бакс – 26/33

11. Шарлотт Хорнетс – 26/35

12. Нью-Йорк Никс – 25/36

13. Филадельфия Сиксерс –  22/38

14. Орландо Мэджик – 22/39

15. Бруклин Нетс – 10/49

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 50 побед / 11 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 46/13

3. Хьюстон Рокетс – 43/19

4. Юта Джаз – 37/24

5. Лос-Анджелес Клипперс – 36/24

6. Мемфис Гриззлиз – 36/25 ъ

7. Оклахома-Сити Тандер – 35/26

8. Денвер Наггетс – 28/33

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 25/34

10. Миннесота Тимбервулвз – 25/36

11. Сакраменто Кингз – 25/36

12. Даллас Маверикс – 24/36

13. Нью-Орлеан Пеликанс – 24/37

14. Финикс Санз – 19/42

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/42

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Теги: #баскетбол#НБА