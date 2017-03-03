"Финикс" украинца Лэня обыграл "Шарлотт" в регулярном чемпионате НБА

Матч завершился со счетом 120:103.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня обыграл "Шарлотт Хорнетс", сообщает официальный сайт лиги. Матч завершился со счетом 120:103. Лэнь в этой игре набрал 5 очков. Финикс – Шарлотт 120:103 (28:32, 33:26, 33:33, 26:12) Финикс: Крисс (17), Уоррен (16), Барбоза (16), Уильямс (16 + 12 подборов), Букер (15), Бледсоу (14), Юлис (8 + 8 передач), Джонс (8), Лэнь (5), Дадли (5) Шарлотт: Уокер (26), Марв. Уильямс (19), Камински (16), Батюм (12), Кидд-Гилкрист (7), Белинелли (7), Зеллер (6 + 8 подборов), Лэмб (4), Робертс (2), Уэбер (2), О’Брайант (2) Чикаго – Голден Стэйт 94:87 (19:26, 28:25, 32:22, 15:14) Чикаго: Батлер (22), Портис (17 + 13 подборов), Уэйд (12), Лопес (10), Ципзер (9), Рондо (8), Миротич (5), Грант (5), Пэйн (4), Фелисио (2 + 11 подборов) Голден Стэйт: Карри (23), Томпсон (13), Грин (12), Маккоу (11), Игудала (10), Пачулия (8), МакГи (4), Кларк (2), Барнс (2), Уэст (2) Портленд – Оклахома-Сити 114:109 (26:24, 31:36, 24:25, 33:24) Портленд: Лиллард (33), Макколлум (18), Нуркич (18 + 12 подборов), Амину (14), Крэбб (11), Харклесс (10), Ленард (6), Напьер (2), Вонле (2) Оклахома-Сити: Уэстбрук (45), ; Кантер (18 + 10 подборов), Гибсон (15), Макдермотт (9), Коул (7), Абринес (6), Грант (3), Роберсон (2), Сабонис (2), Адамс (2) Восточная конференция 1. Кливленд Кавальерс – 41 победа / 18 поражений 2. Бостон Селтикс – 39/22 3. Вашингтон Уизардс – 36/23 4. Торонто Рэпторс – 36/25 5. Атланта Хоукс – 34/26 6. Чикаго Буллз – 31/30 7. Индиана Пэйсерс – 31/30 8. Детройт Пистонс – 28/32 9. Майами Хит – 28/33 10. Милуоки Бакс – 26/33 11. Шарлотт Хорнетс – 26/35 12. Нью-Йорк Никс – 25/36 13. Филадельфия Сиксерс – 22/38 14. Орландо Мэджик – 22/39 15. Бруклин Нетс – 10/49 Западная конференция 1. Голден Стэйт Уорриорз – 50 побед / 11 поражений 2. Сан-Антонио Сперс – 46/13 3. Хьюстон Рокетс – 43/19 4. Юта Джаз – 37/24 5. Лос-Анджелес Клипперс – 36/24 6. Мемфис Гриззлиз – 36/25 ъ 7. Оклахома-Сити Тандер – 35/26 8. Денвер Наггетс – 28/33 9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 25/34 10. Миннесота Тимбервулвз – 25/36 11. Сакраменто Кингз – 25/36 12. Даллас Маверикс – 24/36 13. Нью-Орлеан Пеликанс – 24/37 14. Финикс Санз – 19/42 15. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/42

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